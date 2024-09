A próxima sétima CIIE prepara o terreno para uma colaboração global inigualável

XANGAI, 27 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Com a contagem regressiva do calendário econômico mundial para a 7ª China International Import Expo (CIIE), os organizadores revelaram as principais atualizações preparadas para elevar o evento a uma nova fase. Essas melhorias abrangem uma Exposição Nacional expandida, um layout completo do estande para a Exposição Empresarial e de Negócios e o lançamento da plataforma online de matchmaking de oferta e demanda. Elas prepararam o terreno para a CIIE oferecer oportunidades sem precedentes de colaboração entre empresas, governos e organizações internacionais.