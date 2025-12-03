A CIIE 2025 abre portas para oportunidades globais: inovação, inclusão e novos mercados ocupam o centro das atenções

Novas seções promovem a inovação e a inclusão

A CIIE deste ano contou com várias seções de exposição inéditas destinadas a promover a inovação e uma participação mais inclusiva. Uma zona recém-criada para países da Ásia e da África destacou produtos de nações com laços diplomáticos com a China, oferecendo acesso preferencial e políticas de entrada com tarifa zero que ajudaram os pequenos exportadores a encontrar sua primeira posição na segunda maior economia de consumo do mundo.

Aumentando a abertura de alto padrão para a prosperidade compartilhada

A oitava CIIE recebeu mais de 4.108 expositores de mais de 155 países e regiões, cobrindo 430.000 metros quadrados de espaço de exposição. Um total de 67 países e organizações confirmaram a participação, incluindo 17 nações africanas que apresentaram seus produtos distintos — soja da Nigéria, abacaxi do Benim e café do Burundi — destacando a rica diversidade e qualidade dos produtos africanos em exposição.

Insights do fórum e cooperação global

Juntamente com a exposição, o Fórum Econômico Internacional de Hongqiao (HQF) mais uma vez convocou líderes de pensamento global para aprofundar a cooperação e compartilhar ideias sobre abertura. O Fórum divulgou o World Openness Report 2025 e o mais recente World Openness Index, fornecendo uma análise autorizada sobre a abertura econômica global e a abertura de alto nível da China. Pela primeira vez, um economista ganhador do Prêmio Nobel liderou a elaboração de um capítulo especial do relatório, e as contribuições de organizações internacionais ampliaram sua perspectiva. Com o tema do Fórum "Abertura para Novas Oportunidades, Colaborando para um Futuro Compartilhado", foram realizadas 25 sessões paralelas, abordando tópicos que vão desde a revitalização da cooperação multilateral e da inovação digital até o desenvolvimento verde e a construção de uma economia mais aberta.

A oitava CIIE foi concluída com sucesso, reafirmando sua missão global — conectar mercados, inspirar a inovação e promover o crescimento inclusivo. Expositores e visitantes de todo o mundo se reuniram em Xangai e transformaram oportunidades em realidade.

Para obter mais informações e atualizações, acesse o site oficial da CIIE: China International Import Expo.

