A CIIE 2025 abre portas para oportunidades globais: inovação, inclusão e novos mercados ocupam o centro das atenções
03 dez, 2025, 03:32 GMT
XANGAI, 3 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O "Trevo de Quatro Folhas", que o Centro Nacional de Exposições e Convenções (NECC) molda, mais uma vez se tornou a capital comercial do mundo quando a oitava China International Import Expo (CIIE) foi realizada de 5 a 10 de novembro de 2025.
Este ano, seis países convidados de honra — Suécia, Emirados Árabes Unidos (EAU), Colômbia, Nigéria, Tailândia e Geórgia — encabeçaram o evento, representando quatro continentes e um compromisso compartilhado com o crescimento aberto e sustentável.
Novas seções promovem a inovação e a inclusão
A CIIE deste ano contou com várias seções de exposição inéditas destinadas a promover a inovação e uma participação mais inclusiva. Uma zona recém-criada para países da Ásia e da África destacou produtos de nações com laços diplomáticos com a China, oferecendo acesso preferencial e políticas de entrada com tarifa zero que ajudaram os pequenos exportadores a encontrar sua primeira posição na segunda maior economia de consumo do mundo.
Aumentando a abertura de alto padrão para a prosperidade compartilhada
A oitava CIIE recebeu mais de 4.108 expositores de mais de 155 países e regiões, cobrindo 430.000 metros quadrados de espaço de exposição. Um total de 67 países e organizações confirmaram a participação, incluindo 17 nações africanas que apresentaram seus produtos distintos — soja da Nigéria, abacaxi do Benim e café do Burundi — destacando a rica diversidade e qualidade dos produtos africanos em exposição.
Insights do fórum e cooperação global
Juntamente com a exposição, o Fórum Econômico Internacional de Hongqiao (HQF) mais uma vez convocou líderes de pensamento global para aprofundar a cooperação e compartilhar ideias sobre abertura. O Fórum divulgou o World Openness Report 2025 e o mais recente World Openness Index, fornecendo uma análise autorizada sobre a abertura econômica global e a abertura de alto nível da China. Pela primeira vez, um economista ganhador do Prêmio Nobel liderou a elaboração de um capítulo especial do relatório, e as contribuições de organizações internacionais ampliaram sua perspectiva. Com o tema do Fórum "Abertura para Novas Oportunidades, Colaborando para um Futuro Compartilhado", foram realizadas 25 sessões paralelas, abordando tópicos que vão desde a revitalização da cooperação multilateral e da inovação digital até o desenvolvimento verde e a construção de uma economia mais aberta.
A oitava CIIE foi concluída com sucesso, reafirmando sua missão global — conectar mercados, inspirar a inovação e promover o crescimento inclusivo. Expositores e visitantes de todo o mundo se reuniram em Xangai e transformaram oportunidades em realidade.
