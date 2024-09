A QCY revelou o Crossky C30: Fones de Ouvido de Condução Aberto com Design Inovador de Clipe

DONGGUAN, China, 5 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- QCY, uma marca líder em soluções de áudio inovadoras, apresenta os fones de ouvido abertos Crossky C30 com design de clip. Esse revolucionário wearable de áudio possui um design inovador em formato de C que oferece conforto incomparável para uso durante todo o dia. O design aberto permite que os usuários permaneçam atentos ao ambiente ao redor enquanto desfrutam de música ininterrupta.

QCY Crossky C30

Design Inovador e Conforto Ergonômico

O QCY Crossky C30 exibe um design impressionante, servindo também como um acessório elegante. Feito de liga de memória de níquel-titânio flexível e revestido com silicone macio, o braço em forma de C envolve a orelha de forma segura, garantindo um ajuste estável na maioria das orelhas. Os componentes são posicionados em um ângulo de 12° de assimetria para facilitar o uso com uma só mão.

Com um design de ouvido aberto, os usuários podem permanecer cientes do ambiente ao redor, tornando-o perfeito para multitarefa e uso prolongado, enquanto previne a perda auditiva. Os fones de ouvido combinam conforto e estilo perfeitamente, projetados para uso durante todo o dia.

Experiência de Áudio Incomparável

A qualidade do som combina com sua aparência impressionante. O Crossky C30 é equipado com drivers de 10,8 mm com ímãs duplos que entregam áudio vibrante e claro, proporcionando uma rica cascata de som, textura e detalhe. A tecnologia avançada de áudio direcional e ajuste automático do feixe de som garantem o mínimo de vazamento de som, transmitindo sons precisamente para o canal auditivo para uma experiência de audição privada. O algoritmo dinâmico de EQ melhora o desempenho dos graves e reduz a distorção de alta frequência, entregando qualidade de som equilibrada mesmo em volumes altos.

Chamadas com Redução de Ruído

O Crossky C30 possui um microfone com redução de ruído que filtra com eficácia o som ambiente e o vento, melhorando a qualidade das chamadas. Com esses fones de ouvido, você pode ouvir sua própria voz com clareza, como se não estivesse usando fones, tornando as conversas naturais e reduzindo a fadiga em comparação com fones comuns, mesmo aqueles com modo de transparência.

Outros Recursos

Conectividade Dual-Device : Altere entre dois dispositivos conectados com facilidade usando controles táteis simples. Compatível com dispositivos Android e iOS, compatível com o codec SBC.

: Altere entre dois dispositivos conectados com facilidade usando controles táteis simples. Compatível com dispositivos Android e iOS, compatível com o codec SBC. Duração Extendida da Bateria : Desfrute de até 5,5 horas de reprodução por carga, com um total de 25 horas usando o estojo de carregamento.

: Desfrute de até 5,5 horas de reprodução por carga, com um total de 25 horas usando o estojo de carregamento. Classificação de Impermeabilidade IPX4: Resistente a respingos e suor, tornando-os adequados para diversas atividades.

Disponibilidade e Preços

O QCY Crossky C30 foi lançado oficialmente no início de setembro com o preço de US$ 37,99 no site da QCY, na Amazon e na AliExpress, disponível nas cores roxo, preto e branco.

Sobre a QCY

A QCY nasceu com a missão de tornar soluções de áudio de qualidade acessíveis a todos. Fundada por entusiastas e engenheiros de áudio experientes em tecnologia, crescemos e nos tornamos um dos maiores fabricantes de fones de ouvido Bluetooth. Somos movidos pela inovação — constante investimento no desenvolvimento de produtos, adoção de materiais ecológicos e aprimoramento de nossas cadeias de produção e de suprimentos para oferecer produtos avançados e econômicos para pessoas em todo o mundo. Saiba mais em qcy.com.

