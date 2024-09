A Quantinuum divulga planejamento acelerado para a obtenção da computação quântica universal e tolerante a falhas até 2030

- Com milhares de qubits físicos, centenas de qubits lógicos, baixas taxas de erro e uma série de softwares totalmente integrados, o planejamento da Quantinuum descreve seu rumo para obter vantagem científica e um ponto de inflexão para vantagem comercial

- Em colaboração com a Microsoft, a Quantinuum também apresenta duas inovações no setor: 12 qubits lógicos e um fluxo de trabalho científico completo usando IA, computação de alto desempenho (HPC) e qubits lógicos no que a Microsoft descreveu anteriormente como "o caminho para um supercomputador quântico"

BROOMFIELD, Colorado e LONDRES, 11 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, a Quantinuum, a maior e principal empresa de computação quântica integrada do mundo, divulgou seu planejamento para a computação quântica universal e tolerante a falhas até 2030. O planejamento acelera materialmente o acesso a sistemas comerciais de computação quântica com o potencial de viabilizar um mercado de trilhões de dólares[1] e permitir que a IA ajude a resolver alguns dos problemas mais urgentes do mundo. Paralelamente, a Quantinuum, em parceria com a Microsoft, anunciou uma série de marcos e integrações.

Quantinuum's Accelerated Hardware Roadmap

O planejamento da Quantinuum apresenta seu computador quântico de quinta geração, Apollo, que será um computador quântico universal e totalmente tolerante a falhas, capaz de executar circuitos com milhões de portas, proporcionando vantagem científica e permitindo um ponto de inflexão comercial.

"Somos a única empresa que tem um processo claro e demonstrável que aproveita a computação quântica para lidar com aplicações científicas e comerciais de grande escala", declarou Dr. Rajeeb Hazra, CEO da Quantinuum. "Com nosso histórico comprovado de promover avanços tecnológicos e a confiança inabalável de nossos clientes e parceiros globais, estamos confiantes de que possuímos o planejamento mais confiável do setor para a obtenção de uma computação quântica universal tolerante a falhas."

O planejamento é desenvolvido com base na estrutura de dispositivos quânticos de carga acoplada (QCCD) totalmente adaptável da Quantinuum, incluindo um conjunto de portas universais e qubits físicos de alta fidelidade, com capacidade única de compatibilidade com qubits lógicos confiáveis. Há quatro anos, a Quantinuum tem se mantido firme no fornecimento de dados, e de artigos revisados por pares, para demonstrar o trabalho científico e de engenharia por trás desses avanços metódicos.

"Nosso próximo sistema, Quantinuum Helios, será compatível qubits lógicos suficientes para permitir avanços científicos e matemáticos que ultrapassarão claramente a computação clássica", explicou Hazra. "Nosso planejamento traça uma linha direta para centenas de qubits lógicos, momento em que a computação quântica superará a computação clássica para abordar uma ampla variedade de problemas científicos em áreas como finanças, química e biologia computacional. Também sabemos, por experiência, que a utilidade na forma de aplicações adequadas para empresas e governos globais provavelmente virá à tona e aumentará rapidamente nos próximos 18 meses. Nossos computadores quânticos já são impossíveis de serem simulados com métodos clássicos."

A Quantinuum também anunciou outro marco hoje em colaboração com a Microsoft: a obtenção de 12 qubits lógicos no recém-atualizado computador quântico System Model H2 de 56 qubits, um avanço de 3 vezes em relação aos quatro qubits lógicos que as empresas anunciaram em abril. A Microsoft também usou o computador quântico System Model H1 para realizar a primeira simulação química usando qubits lógicos confiáveis combinados com IA e HPC para produzir resultados com precisão química. Por fim, a Quantinuum e a Microsoft concluíram a integração do pacote de software de química quântica computacional InQuanto™ da Quantinuum com o Azure Quantum Elements, disponibilizando-o aos clientes por meio de visualização privada.

"A colaboração entre a Quantinuum e a Microsoft deu um passo fundamental para o setor e estabeleceu um marco crítico no caminho para a supercomputação clássica quântica híbrida, capaz de transformar a descoberta científica", disse a Dra. Krysta Svore – especialista técnica e vice-presidente de Desenvolvimento Quântico Avançado da Microsoft Azure Quantum.

"Agora está claro que as empresas precisam estar prontas para tirar proveito do progresso que podemos ver no próximo ciclo de negócios", declarou Hazra. "Nossos clientes estão incorporando a computação quântica em seus planos estratégicos e encontrando novas formas de alinhar nosso sistema quântico com a computação clássica e a IA generativa."

Em 2019, os dispositivos H-Series da Quantinuum estavam entre os primeiros a serem oferecidos comercialmente via Microsoft Azure. Hoje, os computadores quânticos H1 e H2 da Quantinuum, com tecnologia Honeywell, permanecem disponíveis no Azure e diretamente para clientes e parceiros da Quantinuum.

Nos últimos anos, a Quantinuum alcançou muitos marcos significativos, incluindo

Uma postagem no blog com mais detalhes sobre o planejamento de hardware quântico da Quantinuum pode ser visualizada aqui. O anúncio da Microsoft sobre os 12 qubits lógicos pode ser visto aqui.

Sobre a Quantinuum

A Quantinuum, maior empresa integrada de computação quântica do mundo, é pioneira em poderosos computadores quânticos e soluções avançadas de software. A tecnologia da Quantinuum promove avanços na descoberta de materiais, segurança cibernética e IA quântica de última geração. Com mais de 500 funcionários, incluindo mais de 370 cientistas e engenheiros, a Quantinuum lidera a revolução da computação quântica em todos os continentes.

