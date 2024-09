Quantinuum dévoile une feuille de route accélérée pour atteindre l'informatique quantique universelle et tolérante aux pannes d'ici 2030

Avec des milliers de qubits physiques, des centaines de qubits logiques, de faibles taux d'erreur et une pile logicielle entièrement intégrée, la feuille de route de Quantinuum décrit la voie à suivre pour obtenir un avantage scientifique et un point de basculement pour un avantage commercial.

En collaboration avec Microsoft, Quantinuum présente également deux premières dans l'industrie : 12 qubits logiques et un flux de travail scientifique de bout en bout utilisant l'IA, le calcul haute performance (HPC) et des qubits logiques sur ce que Microsoft a précédemment décrit comme "la voie vers un superordinateur quantique"

BROOMFIELD, Colorado, et LONDRES, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Quantinuum, la plus grande société d'informatique quantique intégrée au monde, a dévoilé aujourd'hui sa feuille de route pour une informatique quantique universelle et tolérante aux pannes d'ici 2030. Cette feuille de route accélère considérablement la mise au point de systèmes d'informatique quantique commerciaux susceptibles de débloquer un marché de plusieurs billions de dollars[1] et de permettre à l'IA de contribuer à la résolution de certains des problèmes les plus urgents de la planète. Parallèlement, Quantinuum, en partenariat avec Microsoft, a annoncé une série de jalons et d'intégrations.

Quantinuum's Accelerated Hardware Roadmap

La feuille de route de Quantinuum dévoile son ordinateur quantique de cinquième génération, Apollo, qui sera un ordinateur quantique universel et totalement tolérant aux pannes, capable d'exécuter des circuits comportant des millions de portes, apportant un avantage scientifique et permettant un point de basculement commercial.

"Nous sommes la seule entreprise avec une trajectoire claire et démontrable qui tire parti de l'informatique quantique pour s'attaquer à des applications scientifiques et commerciales à grande échelle", a déclaré le Dr Rajeeb Hazra, PDG de Quantinuum. "Grâce à notre bilan éprouvé de progrès technologiques et à la confiance inébranlable de nos clients et partenaires internationaux, nous sommes convaincus de posséder la feuille de route la plus crédible de l'industrie pour parvenir à une informatique quantique universelle tolérante aux pannes."

Cette feuille de route repose sur les fondements de l'architecture QCCD (appareil à couplage de charge quantique) entièrement évolutive de Quantinuum, qui comprend un ensemble de portes universelles et des qubits physiques de haute fidélité capables de supporter des qubits logiques fiables. Depuis quatre ans maintenant, Quantinuum n'a jamais cessé de fournir des données ainsi que des articles évalués par des pairs afin de montrer le travail scientifique et technique qui se cache derrière ces avancées systématiques.

"Notre prochain système, Quantinuum Helios, prendra en charge suffisamment de qubits logiques pour débloquer des avancées scientifiques et mathématiques qui surpasseront nettement l'informatique classique", a déclaré M. Hazra. "Notre feuille de route trace ensuite une ligne directe vers des centaines de qubits logiques, après quoi l'informatique quantique surpassera l'informatique classique pour résoudre un large éventail de problèmes scientifiques dans des domaines tels que la finance, la chimie et la biologie computationnelle. Nous savons également, par expérience, que l'utilité sous la forme d'applications adaptées aux entreprises et aux gouvernements mondiaux va probablement remonter à la surface et augmenter rapidement au cours des 18 prochains mois. Nos ordinateurs quantiques sont déjà impossibles à simuler de manière classique."

Quantinuum a également annoncé aujourd'hui une nouvelle étape dans sa collaboration avec Microsoft : la société a atteint 12 qubits logiques sur l'ordinateur quantique System Model H2 de 56 qubits récemment modernisé, ce qui représente un triplement par rapport aux quatre qubits logiques annoncés par les sociétés en avril. Microsoft a également utilisé l'ordinateur quantique System Model H1 pour effectuer la toute première simulation de chimie en utilisant des qubits logiques fiables combinés à l'IA et au HPC pour produire des résultats avec une précision chimique. Enfin, Quantinuum et Microsoft ont achevé l'intégration du progiciel de chimie quantique computationnelle InQuanto™ de Quantinuum à Azure Quantum Elements, le mettant à la disposition des clients par le biais d'une prévisualisation privée.

"La collaboration entre Quantinuum et Microsoft a permis de franchir une étape cruciale pour l'industrie et de poser un jalon essentiel sur la voie du supercalculateur hybride classique-quantique capable de transformer la découverte scientifique", a déclaré la Dre Krysta Svore, experte technique et vice-présidente du développement quantique avancé pour Microsoft Azure Quantum.

"Il est désormais clair que les entreprises doivent être prêtes à tirer parti des progrès que l'on peut entrevoir dans le prochain cycle économique", a déclaré M. Hazra. "Nos clients intègrent le quantique dans leurs plans stratégiques et trouvent de nouvelles façons d'aligner notre système quantique avec l'informatique classique et l'IA générative."

En 2019, les appareils de la série H de Quantinuum ont été parmi les premiers à être proposés commercialement via Microsoft Azure. Aujourd'hui, les ordinateurs quantiques H1 et H2 de Quantinuum, propulsés par Honeywell, restent disponibles sur Azure et directement pour les clients et partenaires de Quantinuum.

Au cours des dernières années, Quantinuum a franchi de nombreuses étapes importantes, notamment

Un billet de blog contenant plus de détails sur la feuille de route du matériel quantique Quantinuum peut être consulté ici. L'annonce de Microsoft concernant les 12 qubits logiques peut être consultée ici.

[1] Source : Quantum Technology Monitor, McKinsey 2023

