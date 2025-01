A Queclink apresenta a série WR310, redefinindo a conectividade industrial com 5G e Wi-Fi 6

XANGAI, 20 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Queclink, líder global em soluções de IoT, tem o orgulho de anunciar o lançamento oficial da série WR310, o roteador industrial de última geração projetado para atender às crescentes demandas das redes industriais modernas. Equipado com o avançado chipset da Qualcomm, o WR310 combina as tecnologias de ponta 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 e Bluetooth para oferecer conectividade de alto desempenho em uma variedade de setores industriais.

A Queclink apresenta roteador industrial 5G de alto desempenho (PRNewsfoto/Queclink Wireless Solutions Co., Ltd.)

A série WR310 traz tecnologia de ponta para os setores em que a conectividade contínua, de alta velocidade e confiável é essencial. Essa nova linha de produtos foi projetada especificamente para atender aos desafios da fabricação inteligente, IoT industrial (IIoT) e computação de ponta, proporcionando um desempenho inigualável para empresas que dependem de aplicativos de missão crítica.

Desempenho incomparável para ambientes de alta exigência

O WR310 é equipado com tecnologia 5G SA/NSA, oferecendo latência ultrabaixa e alta largura de banda que permitem comunicação em tempo real, transmissão de dados mais rápida e maior confiabilidade. Fabricado com os principais chips da Qualcomm, o WR310 garante excepcional poder de processamento e desempenho de conectividade. Isso significa que as empresas industriais podem aproveitar o 5G para aplicativos de missão crítica, dando suporte à demanda cada vez maior por largura de banda em ambientes como fábricas inteligentes, redes de energia e sistemas de monitoramento remoto.

Além de 5G, a série WR310 apresenta posicionamento GNSS e Wi-Fi 6, sendo que ambas as tecnologias são submetidas à calibração de RF durante a fabricação para reforçar o controle de qualidade. Com maior capacidade e velocidades mais altas, o WR310 garante o desempenho ideal, mesmo em ambientes com um grande número de dispositivos conectados. Agora, as empresas são capazes de suportar uma densidade maior de dispositivos de IoT sem comprometer a velocidade ou a eficiência.

Conectividade versátil para sistemas herdados e futuros

A série WR310 foi projetada com foco na flexibilidade. Equipado com várias interfaces industriais – incluindo RS232, RS485 e Gigabit Ethernet – o roteador garante a compatibilidade com os sistemas herdados e com os dispositivos mais recentes. Essa versatilidade é aprimorada ainda mais por sua capacidade de se conectar sem fio com beacons ou sensores próximos usando Bluetooth, simplificando a comunicação e expandindo as possibilidades de integração. Esse design com várias interfaces o torna ideal para empresas que buscam integrar novas tecnologias à infraestrutura existente sem a necessidade de atualizações caras.

"A série WR310 preenche a lacuna entre as tecnologias antigas e novas", disse Jay Gong, gerente de vendas da Queclink. "Agora, nossos clientes podem modernizar facilmente sua arquitetura de rede, mantendo a compatibilidade com os sistemas existentes. Isso é especialmente importante para os setores que dependem de equipamentos antigos, mas precisam do aumento de desempenho proporcionado pelo 5G e pelo Wi-Fi 6".

Sob medida para conectividade global

Para atender às diversas necessidades dos setores industriais globais, a série WR310 está disponível em três modelos distintos:

WR310FEU : projetado para as regiões EMEA, AP e Brasil

: projetado para as regiões EMEA, AP e Brasil WR310FAU : sob medida para os mercados da LATAM

: sob medida para os mercados da LATAM WR310FNA: otimizado para a América do Norte

Cada modelo é ajustado para as condições locais de celular, garantindo conectividade consistente e confiável, não importa onde as empresas estejam localizadas.

Para obter mais informações sobre a série WR310 e solicitar uma demonstração, acesse www.queclink.com ou entre em contato com [email protected].

