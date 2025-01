Queclink dévoile la série WR310, qui redéfinit la connectivité industrielle avec la 5G et le Wi-Fi 6

SHANGHAI, 20 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Queclink, leader mondial des solutions IoT, est fier d'annoncer le lancement officiel de la série WR310, le routeur industriel de nouvelle génération conçu pour répondre aux exigences croissantes des réseaux industriels modernes. Alimenté par le chipset avancé de Qualcomm, le WR310 combine les technologies de pointe de la 5G SA/NSA, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth pour offrir une connectivité haute performance dans une variété de secteurs industriels.

Cette série WR310 apporte une technologie de pointe aux industries où une connectivité transparente, rapide et fiable est essentielle. Cette nouvelle gamme de produits est spécialement conçue pour relever les défis de la fabrication intelligente, l'IoT industriel (IIoT) et l'informatique périphérique, offrant des performances inégalées aux entreprises qui s'appuient sur des applications critiques.

Des performances inégalées pour les environnements exigeants

Le WR310 est alimenté par la technologie 5G SA/NSA, offrant une latence ultra-faible et une bande passante élevée qui permettent une communication en temps réel, une transmission de données plus rapide et une fiabilité accrue. Conçu à partir des puces de premier plan de Qualcomm, le WR310 offre une puissance de traitement et des performances de connectivité exceptionnelles. Les entreprises industrielles peuvent ainsi tirer parti de la 5G pour leurs applications essentielles, afin de répondre à la demande croissante de bande passante dans des environnements tels que les usines intelligentes, les réseaux d'énergie et les systèmes de surveillance à distance.

Outre la 5G, la série WR310 comprend le positionnement GNSS et la Wi-Fi 6, les deux technologies étant soumises à un étalonnage RF pendant la fabrication pour un contrôle de qualité renforcé. Avec une capacité plus élevée et des vitesses plus rapides, le WR310 garantit des performances optimales, même dans les environnements comportant un grand nombre d'appareils connectés. Les entreprises peuvent désormais prendre en charge une plus grande densité d'appareils IoT sans compromettre la vitesse ou l'efficacité.

Connectivité polyvalente pour les systèmes existants et futurs

La série WR310 a été conçue dans un souci de flexibilité. Équipé de plusieurs interfaces industrielles - dont les protocoles RS232 et RS485 et le Gigabit Ethernet - le routeur garantit la compatibilité avec les systèmes existants et les appareils les plus récents. Cette polyvalence est encore renforcée par sa capacité à se connecter sans fil à des balises ou à des capteurs à proximité grâce au Bluetooth, simplifiant ainsi la communication et élargissant les possibilités d'intégration. Cette conception multi-interface en fait la solution idéale pour les entreprises qui cherchent à intégrer de nouvelles technologies dans leur infrastructure existante sans devoir procéder à des mises à niveau coûteuses.

« La série WR310 comble le fossé entre les anciennes et les nouvelles technologies », a déclaré Jay Gong, directeur des ventes chez Queclink. « Nos clients peuvent désormais moderniser facilement leur architecture réseau tout en maintenant la compatibilité avec les systèmes existants. Ceci est particulièrement crucial pour les industries qui dépendent d'équipements anciens, mais qui ont besoin de bénéficier des performances accrues offertes par la 5G et le Wi-Fi 6 ».

Conçue pour une connectivité mondiale

Afin de répondre aux divers besoins des secteurs industriels mondiaux, la série WR310 est disponible en trois modèles distincts :

WR310FEU : conçue pour les régions EMEA, AP et le Brésil

: conçue pour les régions EMEA, AP et le Brésil WR310FAU : adaptée aux marchés de la région LATAM

: adaptée aux marchés de la région LATAM WR310FNA : optimisée pour l'Amérique du Nord

Chaque modèle est adapté aux conditions cellulaires locales, ce qui garantit une connectivité robuste et fiable, quel que soit la localisation des entreprises.

Pour plus d'informations sur la série WR310 et pour demander une démonstration, visitez le site www.queclink.com ou contactez [email protected].

