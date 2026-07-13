A Seegene lança o primeiro estudo clínico global do setor com um milhão de participantes para definir novos padrões de testes específicos para cada doença

Seegene está lançando o Estudo Clínico Global Million na escala de um milhão de testes para definir padrões de teste específicos para doenças.

O estudo foi desenvolvido para avaliar a utilidade clínica das abordagens de testes sindrômicos por PCR e gerar evidências científicas do mundo real para apoiar tomada de decisões clínicas mais bem fundamentadas.

A empresa é reconhecida como uma das "Empresas Mais Impactantes do Mundo de 2026" pela TIME, destacando seu trabalho para enfrentar desafios globais prioritários como parte de seu negócio principal, bem como seu alcance econômico global e impacto positivo no mundo.

SEUL, Coreia do Sul, 13 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Seegene anunciou hoje o lançamento do Estudo Clínico Global Million (GMCS, na sigla em inglês), com o objetivo de avaliar a utilidade clínica e o impacto potencial de abordagens abrangentes de testes de PCR sindrômicos usando dados do mundo real.

Emblema da lista 'As Empresas Mais Impactantes do Mundo 2026' da TIME (PRNewsfoto/Seegene)

O projeto está programado para começar na Coreia do Sul e em instituições de saúde ao redor do mundo, a fim de reunir dados globais de testes em larga escala e avaliar o valor clínico das abordagens de testes específicos para as principais doenças infecciosas. O objetivo é construir a base científica para novos padrões globais de testes e promover um ambiente de diagnóstico mais abrangente e preciso, no qual todas as pessoas, independentemente do país ou região, possam ter acesso aos melhores testes atualmente disponíveis.

Para este projeto, a Seegene fornece a plataforma STAgora™, voltada para análise de dados de testes em tempo real. A plataforma foi desenvolvida para apoiar análises estatísticas da prevalência de patógenos e das tendências de infecção entre diferentes tipos de doenças e regiões geográficas.

O GMCS gerará dados reais de testes mantendo as práticas clínicas existentes

O GMCS pretende ir além dos testes direcionados convencionais e avaliar o valor clínico dos testes abrangentes por PCR, que permitem a detecção simultânea de múltiplos patógenos causadores em um único exame. O estudo analisará dados de testes do mundo real que têm sido difíceis de captar plenamente apenas com os métodos convencionais, incluindo patógenos anteriormente não detectados, coinfecções, genótipos e padrões epidemiológicos regionais e sazonais.

Avaliação de estratégias diagnósticas específicas por doença

Inicialmente, o estudo se concentrará nos principais tipos de doenças infecciosas, incluindo infecções do trato reprodutor, infecções do trato respiratório e infecções do trato gastrointestinal. Com isso, o estudo busca fornecer informações adicionais além das oferecidas pelos métodos de teste existentes e avaliar como esses dados podem apoiar a tomada de decisões clínicas.

Criando evidências para novos padrões de testes

As tecnologias de diagnóstico por PCR de última geração podem oferecer um nível consistente de capacidade diagnóstica. No entanto, as práticas reais de testagem podem variar de acordo com o sistema de saúde de cada país. Até para uma mesma doença, os patógenos-alvo, os protocolos de testes recomendados e as políticas de reembolso diferem conforme as diretrizes clínicas nacionais e os sistemas de saúde. Isso significa que pacientes com a mesma doença podem ter acesso a diferentes níveis e amplitudes de testes diagnósticos, determinados pelas estratégias de testagem e pelos sistemas de saúde de seus respectivos países.

Dessa forma, a Seegene pretende construir uma importante base de evidências científicas para impulsionar novos padrões globais de testes alinhados às necessidades clínicas do mundo real.

"O GMCS vai além da simples coleta de dados de testes do mundo real", afirmou o Dr. Jong-Yoon Chun, CEO e fundador da Seegene. "Este é o primeiro estudo clínico global da indústria nessa escala, desenvolvido para reunir evidências científicas que ajudem a abrir um novo paradigma no diagnóstico."

"A inovação na Seegene não termina com o desenvolvimento de tecnologias avançadas", acrescentou o Dr. Chun. "Nosso objetivo é transformar tecnologia avançada em novas estratégias de testes no ambiente global da saúde. Ao acumular continuamente evidências científicas, esperamos oferecer melhores opções de diagnóstico aos pacientes."

O Dr. Chun também destacou a visão de longo prazo da empresa de ampliar o acesso a diagnósticos de alta qualidade em todo o mundo.

"Todas as pessoas merecem acesso a testes diagnósticos de alta qualidade, independentemente de onde vivam", afirmou. "Diagnósticos mais abrangentes e precisos podem apoiar decisões clínicas mais precoces e bem fundamentadas, além de ajudar a reduzir a disseminação de doenças infecciosas. Por meio das evidências clínicas do mundo real geradas pelo GMCS, buscamos apoiar estratégias de diagnóstico que permitam a pacientes de todo o mundo se beneficiarem de um elevado padrão de excelência diagnóstica."

Aviso

O GMCS é uma iniciativa de geração de evidências e não constitui aconselhamento médico, orientação diagnóstica ou alegação de desempenho específica de qualquer produto.

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FONTE Seegene