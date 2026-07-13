Seegene lanza el primer Estudio Clínico Global de Un Millón de Casos para impulsar nuevos estándares de diagnóstico específicos por enfermedad

Seegene pone en marcha el primer Estudio Clínico Global de Un Millón de Casos (GMCS, por sus siglas en inglés), un estudio clínico de alcance global con un millón de casos de prueba, destinado a contribuir al desarrollo de nuevos estándares de diagnóstico específicos para cada enfermedad.

El estudio está diseñado para evaluar la utilidad clínica de los enfoques de diagnóstico sindrómico mediante PCR y generar evidencia científica basada en datos del mundo real que respalde una toma de decisiones clínicas mejor fundamentada.

La compañía fue reconocida como una de las "The World's Most Impactful Companies of 2026" por la revista TIME, en reconocimiento a su contribución para abordar desafíos globales prioritarios como parte de su actividad principal, así como por su alcance económico internacional y su impacto positivo en el mundo.

SEÚL, Corea del Sur, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Seegene anunció hoy el lanzamiento del Estudio Clínico Global de Un Millón de Casos (GMCS, por sus siglas en inglés), una iniciativa destinada a evaluar la utilidad clínica y el impacto potencial de los enfoques integrales de diagnóstico sindrómico mediante PCR utilizando datos obtenidos en condiciones reales de práctica clínica.

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El proyecto comenzará en Corea del Sur y posteriormente se desarrollará en instituciones de salud de todo el mundo con el objetivo de recopilar datos diagnósticos a gran escala y evaluar el valor clínico de estrategias diagnósticas específicas para las principales enfermedades infecciosas. Su propósito es generar la base científica que permita impulsar nuevos estándares globales de diagnóstico y favorecer un entorno diagnóstico más completo y preciso, en el que todas las personas, independientemente del país o la región donde se encuentren, puedan acceder a las mejores pruebas diagnósticas disponibles.

Como parte del proyecto, Seegene proporcionará STAgora™, una plataforma de análisis de datos diagnósticos en tiempo real diseñada para respaldar el análisis estadístico de la prevalencia de patógenos y de las tendencias de infección según el tipo de enfermedad y la región geográfica.

GMCS generará datos diagnósticos reales manteniendo la práctica clínica habitual

El GMCS busca ir más allá de las pruebas dirigidas convencionales y evaluar el valor clínico de un enfoque integral de diagnóstico por PCR, que permita la detección simultánea de los principales agentes causales en un solo ensayo. El estudio analizará datos diagnósticos del mundo real que tradicionalmente han sido difíciles de obtener mediante las estrategias convencionales, incluyendo patógenos previamente no detectados, coinfecciones, genotipos y patrones epidemiológicos regionales y estacionales.

Evaluación de estrategias diagnósticas específicas para cada enfermedad

En una primera etapa, el estudio se centrará en los principales grupos de enfermedades infecciosas, entre ellas las infecciones del tracto reproductivo, las infecciones respiratorias y las infecciones gastrointestinales. Con ello, se busca generar información clínica adicional que complemente la proporcionada por los métodos diagnósticos actuales y evaluar cómo esta información puede contribuir a una mejor toma de decisiones clínicas.

Generación de evidencia científica para nuevos estándares diagnósticos

Las tecnologías diagnósticas de PCR de última generación ofrecen un nivel consistente de capacidad diagnóstica. Sin embargo, la práctica clínica real depende en gran medida del entorno sanitario de cada país. Incluso para una misma enfermedad, los patógenos objetivo, los protocolos diagnósticos recomendados y las políticas de reembolso difieren de acuerdo con las guías clínicas nacionales y los sistemas de salud. Como consecuencia, pacientes con una misma enfermedad pueden tener acceso a distintos niveles y alcances de diagnóstico dependiendo de las estrategias diagnósticas y de los sistemas sanitarios de sus respectivos países.

En este contexto, Seegene busca generar una sólida base de evidencia científica que contribuya al desarrollo de nuevos estándares globales de diagnóstico alineados con las necesidades reales de la práctica clínica.

"El GMCS va mucho más allá de la simple recopilación de datos diagnósticos del mundo real", afirmó el Dr. Jong-Yoon Chun, CEO y fundador de Seegene. "Se trata del primer estudio clínico global de la industria realizado a esta escala, diseñado para generar evidencia científica que contribuya a abrir un nuevo paradigma en el diagnóstico."

"La innovación en Seegene no termina con el desarrollo de tecnologías avanzadas. Nuestro objetivo es traducir esa innovación tecnológica en nuevas estrategias diagnósticas para el sistema global de salud. Mediante la generación continua de evidencia científica, esperamos ofrecer mejores alternativas diagnósticas para los pacientes."

El Dr. Chun también hizo hincapié en la visión a largo plazo de la compañía de ampliar el acceso a diagnósticos de alta calidad en todo el mundo.

"Todas las personas merecen acceso a pruebas diagnósticas de alta calidad, independientemente del lugar donde vivan. Un diagnóstico más completo y preciso puede favorecer decisiones clínicas más tempranas y mejor fundamentadas, además de contribuir a reducir la propagación de las enfermedades infecciosas. A través de la evidencia clínica del mundo real generada por el GMCS, buscamos respaldar estrategias diagnósticas que permitan a pacientes de todo el mundo beneficiarse de un alto nivel de excelencia diagnóstica."

Aviso

El Estudio Clínico Global de Un Millón de Casos (GMCS, por sus siglas en inglés) es una iniciativa destinada a la generación de evidencia científica y no constituye asesoramiento médico, recomendaciones clínicas ni afirmaciones sobre el desempeño específico de un producto.

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FUENTE Seegene