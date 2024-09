A SolaX é reconhecida pela TÜV Rheinland, por liderar a transformação sustentável e de baixo carbono

HANGZHOU, China, 3 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A SolaX alcançou novos patamares em sua jornada de sustentabilidade, conquistando um notável conjunto de certificações TÜV Rheinland e os principais prêmios do setor. Complementando sua conquista anterior da certificação LCA, os produtos do inversor SolaX agora foram aprovados no rigoroso processo de verificação da Declaração Ambiental do Produto (EPD Internacional) realizado pela TÜV Rheinland. Essa conquista concede à SolaX o direito de apresentar seus produtos na prestigiada plataforma EPD internacional.

Após uma avaliação minuciosa pela TÜV Rheinland de 30 produtos das séries X3-MEGA G2 e X3-FORTH da SolaX, houve a publicação de cinco relatórios detalhados na plataforma EPD, estabelecendo novos padrões no setor. Esses prêmios confirmam a liderança da SolaX no setor de energia limpa e seu compromisso com a promoção da sustentabilidade.

Com a preocupação ambiental se tornando uma prioridade global, várias regiões do mundo estão adotando políticas rigorosas para promover a sustentabilidade e combater as mudanças climáticas. As certificações EPD e LCA são fundamentais, pois permitem que empresas como a SolaX avaliem e minimizem seu impacto ambiental. Devido a essas certificações, a SolaX avalia cada fase de sua cadeia de suprimentos - desde a aquisição de matéria-prima até o descarte no fim da vida útil - certificando-se de que essas fases estejam em conformidade com práticas ecologicamente corretas. Esse compromisso ajuda a selecionar fornecedores sustentáveis e estimula a inovação em tecnologias mais limpas. Os prêmios do setor validam o cumprimento dos altos padrões ambientais pela SolaX e destacam sua dedicação à energia limpa e ao desenvolvimento sustentável, fortalecendo sua posição no mercado e apoiando as metas de expansão global.

O Sr. Gao Zhiyong, assistente do Presidente e Diretor de Marketing Doméstico da SolaX, comentou sobre a conquista:

"Estamos muito satisfeitos com a aprovação na verificação internacional de EPD da TÜV Rheinland. Na SolaX, estamos inteiramente comprometidos com a implementação de soluções de baixo carbono e zero carbono em toda a nossa cadeia de suprimentos, trabalhando diretamente com nossos fornecedores para promover o crescimento mútuo. Estamos indicando o caminho para a conservação de energia, reduzindo as emissões de carbono, avançando em nossa transição sustentável e aumentando a presença global dos produtos 'Made in China'."

O Sr. Weimin Fang, Vice-Presidente de Serviços Personalizados da China Continental do Grupo TÜV Rheinland, elogiou a SolaX e enfatizou sua dedicação conjunta à sustentabilidade

"A TÜV Rheinland e a SolaX estão unidas em seu compromisso com soluções energéticas de zero e baixo carbono e com o efetivo controle da pegada de carbono. Continuaremos a usar nossa tecnologia e experiência para apoiar o crescimento de alta qualidade e a estratégia global da SolaX, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento sustentável."

