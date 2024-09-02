引領行業新高度：艾羅能源30款產品完成國際EPD認證

杭州2024年9月2日 /美通社/ -- 2024年8月29日下午，艾羅能源在桐廬未來工廠舉行了由德國萊茵TÜV大中華區（以下簡稱「TÜV萊茵」）頒發證書的儀式。艾羅能源旗下的X3-MEGA G2和X3-FORTH兩大核心產品系列，共計30款產品順利完成了國際環境產品聲明（EPD）註冊，創下了行業複雜度的新紀錄。同時，這兩大系列產品還獲得了TÜV萊茵頒發的碳足跡認證證書。這一系列成就，不僅彰顯了艾羅能源的技術實力，更鞏固了公司在全球綠色能源領域的引領地位。

在頒證儀式上，德國萊茵TÜV大中華區客制化服務副總裁方為民先生、低碳與能源業務總經理朱江先生，與浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司董事長李新富先生、國內營銷中心總監高志勇先生等雙方代表共同出席。

TÜV萊茵的高度評價

德國萊茵TÜV大中華區客制化服務副總裁方為民先生對艾羅能源的卓越成就表示了熱烈祝賀，並強調了雙方在可持續發展領域的共同承諾。方為民先生指出，TÜV萊茵將繼續與艾羅能源在零（低）碳能源解決方案和碳足跡管理方面深度合作，共同推進雙碳目標的實現。他表示：「未來，TÜV萊茵將持續發揮在技術、人才、資源和品牌等方面的優勢，助力艾羅能源實現高質量發展，升級其全球戰略佈局，並共同開展綠色低碳項目，為推動可持續發展做出積極貢獻。」

複雜的審核過程

TÜV萊茵對艾羅能源的X3-MEGA G2和X3-FORTH兩大系列共30款並網逆變器產品，按照嚴苛的國際EPD審核標準進行了全面深入的核查。最終，艾羅能源成功完成註冊，並在國際EPD平台上發佈了5份報告，樹立了行業內的卓越典範。這次EPD註冊的複雜性在於需要對產品的整個生命週期進行詳盡的數據收集、分析和報告編製，涉及多個技術領域的高度協作。這不僅是對艾羅能源技術實力和環保承諾的極大認可，也展示了公司在推動可持續發展方面的前瞻性與責任感。

在綠色發展日益成為全球共識的今天，具備詳實、透明的環境影響數據的產品無疑更具市場吸引力。此次EPD註冊為產品賦予了更高的市場信賴度和環保價值，不僅引領了行業標準，還為那些尋求可靠、可持續解決方案的企業提供了堅實保障。這一註冊過程所傳遞的信號，是艾羅能源對品質與環保的深度承諾，必將吸引更多注重可持續發展的合作夥伴，共同推動綠色未來的實現。

除了EPD認證外，艾羅能源還獲得了碳足跡認證，進一步證明了產品在整個生命週期內對環境影響的有效控制。碳足跡認證通過評估產品從製造到報廢的全程碳排放，為客戶提供了清晰的環保數據，增強了市場對艾羅能源產品的信任。

行業的未來

國內營銷中心總監高志勇先生在儀式中表示：「這些認證不僅是對我們產品和技術能力的高度認可，更是對我們始終如一的環保理念的肯定。作為行業的一員，我們深知肩負的責任和使命。艾羅能源將繼續以綠色創新為驅動，堅定不移地推進環保技術的研發和應用，致力於推動整個行業的綠色轉型，與合作夥伴共同為全球低碳轉型貢獻力量。」

產品優勢

此次通過認證的X3-MEGA G2和X3-FORTH系列產品是公司在工商業光伏解決方案中的主力產品。X3-MEGA G2系列並網逆變器以高達98.4%的最大效率和寬MPPT範圍，為客戶提供卓越的發電性能和靈活的配置選擇。X3-FORTH系列則憑借99%的最大效率和支持12路MPPT輸入的設計，成為大型項目的可靠選擇

賦能綠色未來

艾羅能源對環保與可持續發展的承諾不僅體現在此次認證上。今年6月20日，在德國慕尼黑INTERSOLAR展會上，艾羅能源已獲得TÜV萊茵頒發的大中華區首張逆變器生命週期評估（LCA）證書，在行業內率先展現和證實了全公司產品在全生命週期內對環境的低影響。

通過此次EPD註冊和碳足跡認證，艾羅能源不僅進一步確立了在全球綠色能源領域的重要地位，也為未來的發展奠定了堅實的基礎。公司將繼續秉持綠色創新理念，攜手全球客戶，共同賦能綠色未來。

SOURCE 艾羅能源