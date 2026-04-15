A tecnologia de gêmeo digital Green Cubes, da Hexagon, contribui para iniciativas de recuperação de áreas mineradas da Vale na América do Sul

A R-evolution, da Hexagon, iniciou voos de mapeamento aéreo em 3D, marcando a nova fase da iniciativa Green Cubes Digital Reality e viabilizando a criação de gêmeos digitais para apoiar ações de recuperação ambiental no setor de mineração no Brasil.

A Vale, maior produtora de minério de ferro do mundo, utiliza o Green Cubes , que mede e visualiza o meio ambiente em metros cúbicos , para avaliar e testar metodologias inovadoras de monitoramento da biodiversidade e dos processos de restauração.

, , A solução também fortalece os relatórios ESG, o engajamento com as comunidades e o desenvolvimento de soluções educacionais e digitais que ajudam a impulsionar a mobilização de recursos e a sustentabilidade de longo prazo.

A visualização em metros cúbicos do Green Cubes também ganha vida no popular jogo online Minecraft, permitindo novos níveis de engajamento comunitário e aproximando a natureza das futuras gerações.

ESTOCOLMO, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A R-evolution, subsidiária de tecnologia verde da Hexagon, lançou suas primeiras missões com o uso de tecnologia avançada híbrida de imageamento aéreo e LiDAR (detecção e alcance por luz). O marco apoia esforços de recuperação ambiental na indústria extrativa e representa uma etapa importante da iniciativa Green Cubes, da Hexagon.

O Green Cubes, um gêmeo digital que captura as complexidades dos ambientes naturais, integra diversas tecnologias de captura da realidade, entre elas LiDAR e imagens de satélite e aerotransportadas, LiDAR terrestre, armadilhas fotográficas, sensores acústicos e radar de penetração no solo. A solução oferece à indústria extrativa um sistema integrado de monitoramento ambiental em 3D. Esses dados são apresentados por meio de uma plataforma Green Cubes baseada em inteligência artificial, que funciona como uma "janela digital" para os ecossistemas florestais.

Impulsionados pelo sistema aéreo híbrido da Leica Geosystems, que captura simultaneamente imagens de alta resolução e dados LiDAR, os voos irão mapear mais de 20 quilômetros quadrados para gerar um gêmeo digital de habitats naturais no entorno de ativos minerários, áreas protegidas e suas paisagens adjacentes.

O sistema produz nuvens de pontos de alta densidade, com mais de 40 pontos por metro quadrado, permitindo modelagem 3D altamente detalhada da estrutura florestal. Esse nível de precisão oferece uma visão acurada das condições ambientais, desde árvores de grande porte até a vegetação ao nível do solo, e é capaz de detectar até mesmo os menores galhos. Esses gêmeos digitais podem ajudar empresas de mineração a monitorar a biodiversidade, avaliar o avanço da reabilitação ambiental e gerenciar iniciativas de sustentabilidade com maior precisão, além de criar novas oportunidades de engajamento comunitário e ações educacionais que promovam a mobilização de recursos no longo prazo.

"O Green Cubes está redefinindo a forma como a indústria extrativa aborda a responsabilidade ambiental, oferecendo transparência do espaço até as raízes", afirmou Erik Josefsson, presidente da R-evolution, da Hexagon. "Ao incorporar a realidade digital do Green Cubes ao ciclo de vida da mineração, estamos permitindo que nossos parceiros do setor acelerem a restauração, aprimorem a conformidade e destravem novo valor por meio do capital natural."

A Vale, uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo, já utiliza o Green Cubes na Mina de Águas Claras, próxima a Belo Horizonte. A mina desativada, com 1.908 hectares e atualmente em processo de reaproveitamento, já apresentou resultados relevantes de monitoramento ambiental, entre eles o primeiro registro de Puma concolor em 10 anos, a primeira gravação em vídeo de lobos-guará no local e a identificação de 146 espécies de aves ao longo de 90 dias, com o uso de armadilhas fotográficas e sonoras aprimoradas por inteligência artificial. Agora, com os novos voos de LiDAR aerotransportado, toda a área de 20 km² será mapeada integralmente em 3D com resolução de 10 centímetros.

Para ampliar a conexão com as gerações mais jovens por meio da educação e da gamificação, o Green Cubes também foi integrado ao jogo de mundo aberto Minecraft. Ao recriar partes da área minerada dentro do jogo, os participantes podem explorar a natureza, aprender sobre biodiversidade e compreender o papel da mineração nos processos de recuperação e restauração. Em seu teste inicial, uma parte da área da mina foi recriada no servidor Agonia, do Minecraft, reunindo 14 mil jogadores individuais.

O Green Cubes também vem ganhando espaço junto à Samarco, outra grande produtora de minério de ferro. Atualmente, a solução está implantada em Gaio e Horto Alegria, com potencial de expansão para áreas mais amplas e aplicações adicionais.

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Deborah Thomas, vice-presidente de comunicação corporativa da Hexagon, media@hexa gon.com

Lena Spicer, diretora de contas da MikeWorldWide , [email protected]

Sobre a Hexagon:

A Hexagon é líder global em tecnologias de medição. Oferecemos a confiança de que as indústrias vitais dependem para construir, navegar e inovar. De micrômetros a Marte, nossas soluções garantem produtividade, qualidade, segurança e sustentabilidade em tudo, da manufatura e construção à mineração e aos sistemas autônomos.

A Hexagon (NASDAQ Estocolmo: HEXA B) tem aproximadamente 24.800 funcionários em 50 países e receita líquida de cerca de 5,4 bilhões de euros. Saiba mais em hexagon.com.

FONTE Hexagon