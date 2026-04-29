Hexagon apresenta na Agrishow 2026 portfólio completo de posicionamento e navegação para agricultura

O catálogo inclui tecnologias de posicionamento GNSS e navegação; TerraStar e Dual Antenna são os destaques apresentados na feira

SÃO PAULO, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Hexagon, líder global em tecnologias de medição, leva à Agrishow 2026 seu portfólio de soluções para o campo baseadas em posicionamento e navegação para agricultura de precisão e autonomia. Durante a feira, que acontece de 27 de abril a 1º de maio em Ribeirão Preto (SP), a companhia apresentará suas tecnologias, incluindo módulos, receptores e antenas GNSS, displays, controle de implementos e sistemas de direção automática. O estande ficará na rua dedicada à agricultura de precisão, número A5c.

Os destaques do estande são o serviço de correção via satélite TerraStar, que oferece precisão centimétrica em tempo real sem necessidade de estação base, garantindo confiabilidade e cobertura contínua nas atividades, e a solução Dual Antenna para máquinas autônomas, desenvolvida para assegurar direção e posicionamento precisos mesmo em situações de baixa velocidade ou com veículos estáticos, ampliando a acurácia em manobras e contextos que exigem maior controle operacional.

"Em uma análise comparativa recente entre os principais serviços de correção de GNSS do mercado, o TerraStar alcançou o primeiro lugar em critérios como disponibilidade, confiabilidade e precisão. Em situações normais de operação, o serviço apresenta disponibilidade de 99,999%, o que representa pouco mais de cinco minutos de indisponibilidade ao longo de um ano. Os testes também avaliaram episódios de cintilação, fenômeno que pode afetar o sinal GNSS. Mesmo nesses contextos mais desafiadores, a solução manteve resultado consistente em 95% dos casos analisados. Na Agrishow, vamos mostrar como esse desempenho se traduz na prática para fabricantes e integradores que buscam maior continuidade das operações e menos paradas de máquina associadas a esse tipo de interferência", afirma Bernardo de Castro, vice-presidente de estratégia da divisão de Agriculture.

No campo do posicionamento GNSS, a companhia apresenta tecnologias como as antenas SMART2 e SMART7, soluções de alta acurácia, prontas para instalação e que agilizam o tempo de comercialização de sistemas de agricultura de precisão; o módulo GNSS mosaic-G5, que é ultracompacto e de baixo consumo de energia, desenvolvido para integradores, drones e máquinas de pequeno porte.

Já no segmento de navegação, o portfólio reúne os displays Ti5 e Ti10 que possuem comunicação ISOBUS e são compatíveis com diversas máquinas no mercado; o Controle ISOBUS, responsável pela troca de informações e pelo gerenciamento das operações; e soluções de direção automática, como o Piloto Automático e o Track Controller, um mecanismo eletromecânico de condução para veículos agrícolas. A oferta contempla ainda o Core Box, um controlador modular desenvolvido para fabricantes, integradores e empresas de robótica.

Para as grandes empresas agrícolas e florestais, a companhia também apresenta tecnologias voltadas à otimização de processos integrados, conectando máquinas, pessoas e decisões. O destaque este ano fica com o HxGN AgrOn Gestão Operacional, que transforma informações das máquinas de campo em inteligência estratégica, com relatórios customizados com mapas temáticos, gráficos e indicadores de desempenho. Com isso, gestores passam a acompanhar o que acontece no campo de forma integrada e em tempo real, criando uma base mais sólida para planejamento, eficiência operacional e evolução contínua das atividades.

"Na Hexagon, temos produto para hoje, mas estamos também preparados para o futuro", afirma Bernardo. "Nosso trabalho é antecipar o que o campo vai precisar antes mesmo de se tornar urgente. Desenvolvemos sistemas que evoluem junto com as necessidades do setor, conectando equipamentos, dados e gestão para apoiar decisões mais precisas no campo. Cada projeto carrega décadas de experiência em contextos críticos, onde o resultado é a única medida que importa. Queremos automatizar máquinas e fluxos de trabalho por meio de tecnologias únicas e eficazes, ajudando os agricultores a superar a escassez de mão de obra, otimizar o uso de recursos e melhorar a qualidade da produção", conclui.

O time presente na Agrishow será formado por profissionais das áreas de engenharia, vendas, marketing e serviços, preparados para apoiar fabricantes de máquinas, integradores e empresas agrícolas que buscam ampliar o uso de recursos digitais em suas operações. Para acompanhar mais sobre a participação da companhia na Agrishow 2026, siga Hexagon Agriculture Solutions no LinkedIn.

Sobre nós

Na Hexagon, não apenas medimos o mundo, definimos seu futuro.

Como líder global em tecnologias de medição, oferecemos a confiança com a qual setores vitais contam para construir, navegar e inovar.

De microns a Marte, nossas soluções geram produtividade, qualidade, segurança e sustentabilidade nas indústrias aerospacial, agrícola, automotivo, construção, manufatura e mineração.

Mas a medição é apenas o começo. Conectamos os mundos físico e digital, com soluções de ponta para metrologia, captura da realidade e soluções de posicionamento, tornando indústrias e cidades mais seguras, inteligentes e sustentáveis. Olhando para o futuro, buscamos capacitar nossos clientes a superar os desafios demográficos e de sustentabilidade, levando-os, a soluções verdadeiramente autônomas.

A medição é a base do progresso. When it has to be right, it has to be Hexagon.

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FONTE Hexagon