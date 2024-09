A TRIBIT lançará seu alto-falante Bluetooth StormBox Blast 2 de 200 W em meados de outubro

Desta vez, mergulhe na música, viva ao vivo

NEWARK, Califórnia, 28 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A TRIBIT, marca global de áudio, tem como meta o lançamento em meados de outubro do alto-falante Bluetooth portátil StormBox Blast 2 atualizado. Seguindo o sucesso de seu antecessor, o StormBox Blast, o StormBox Blast 2 agora possui recursos atualizados, incluindo uma classificação à prova d 'água IP67 mais alta, Bluetooth 5.4 e uma enorme potência de saída de 200 W.

Saída explosiva de 200 W*

O alto-falante Bluetooth TRIBIT StormBox Blast 2 está programado para ser lançado em meados de outubro. (PRNewsfoto/TRIBIT)

Apresentando um subwoofer de 80 W com nervuras de reforço de diamante, drivers duplos de médio alcance de 45 W e dois tweeters de cúpula de seda de 15 W, o StormBox Blast 2 oferece batidas e notas precisas. Seu design de canal 2.1, alimentado por dois amplificadores Ti avançados, garante um som equilibrado e dinâmico, enquanto dois grandes radiadores passivos melhoram os graves para uma ressonância mais profunda.

*Alimentação CA: 200 W; Alimentação da Bateria: 180 W

Karaokê divertido e interativo

Organize uma festa de karaokê com o alto-falante TRIBIT que possui a função de karaokê de nível profissional com um efeito de reverberação ajustável! Com suporte para conexões duplas de microfone com ou sem fio, este alto-falante para festas permite que você cante sozinho ou em dupla. Melhor ainda, o Bluetooth 5.4 de última geração garante uma experiência auditiva ideal com conectividade TWS. O que é mais divertido do que reunir amigos ou familiares para uma boa e velha canção?

Iluminação dinâmica personalizada

O StormBox Blast 2 também possui iluminação dinâmica personalizável para um fantástico show de luzes! O alto-falante pode ser sincronizado com o pulso e ritmo da música tocando ou os usuários podem escolher uma cor favorita no aplicativo TRIBIT para adicionar um toque deslumbrante a bares, casamentos, festivais e tudo mais.

Tempo de reprodução imparável de 30 horas

Preocupado com as músicas parando de repente no meio do evento? O StormBox Blast 2 tem uma autonomia de 30 horas para garantir energia suficiente e manter a festa até tarde da noite! Graças à capacidade colossal da bateria, o alto-falante também pode ser usado para carregar telefones ou outros dispositivos elétricos para garantir que nada fique sem energia!

Sobre a TRIBIT:

Em 2017, a TRIBIT nasceu com um foco único: inspirar a exploração ao ar livre, abraçando a beleza da natureza e a magia do som. Assim como entrar em uma jornada onde melodias de inovação ressoam com sua alma, a TRIBIT decifra o mistério da música com as notas de "do re mi".

Nos esforçamos para tornar o áudio de alta qualidade acessível a todos, orquestrando o brilho auditivo. Agora, aumente o volume do seu TRIBIT e deleite-se com as melhores batidas!

Contato:

Miriam Lin

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2517264/TRIBIT_StormBox_Blast_2_Bluetooth_speaker_scheduled_release_mid_October.jpg

FONTE TRIBIT