TRIBIT выпустит Bluetooth-колонку StormBox Blast 2 мощностью 200 Вт в середине октября

На этот раз погрузитесь в музыку — живая музыка для жизни

НЬЮАРК, Калифорния, 28 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Глобальный аудиобренд TRIBIT планирует выпуск в середине октября обновленной портативной Bluetooth-колонки StormBox Blast 2. Вслед за успехом своего предшественника StormBox Blast, колонка StormBox Blast 2 теперь получит улучшенные характеристики, включая более высокий уровень водонепроницаемости IP67, Bluetooth 5.4 и огромную выходную мощность 200 Вт.

Взрывная мощность 200 Вт*

TRIBIT StormBox Blast 2 Bluetooth speaker is scheduled for release in mid-October.

Благодаря сабвуферу мощностью 80 Вт с алмазными армирующими ребрами, двойным динамикам среднего диапазона мощностью 45 Вт и двум шелковым купольным высокочастотным головкам мощностью 15 Вт колонка StormBox Blast 2 обеспечивает точные ритмы и ноты. 2.1-канальная конструкция колонки, оснащенная двумя передовыми усилителями Ti, обеспечивает сбалансированный и динамичный звук, а двойные большие пассивные излучатели усиливают басы для более глубокого резонанса.

* Питание переменного тока: 200 Вт. Мощность батареи: 180 Вт.

Веселое и интерактивное караоке

Устройте караоке-вечеринку с колонкой TRIBIT, которая может похвастаться функцией караоке профессионального уровня с регулируемым эффектом реверберации! За счет поддержки проводного или беспроводного подключения двух микрофонов эта колонка для вечеринок позволяет петь соло или дуэтом. Более того, современный протокол Bluetooth 5.4 обеспечивает оптимальное прослушивание с возможностью подключения TWS. Что может быть веселее, чем собрать друзей или семью вместе для старых добрых песен?

Настраиваемый динамический свет

Колонка StormBox Blast 2 также оснащена настраиваемым динамическим светом для создания фантастического светового шоу! Колонку можно синхронизировать с пульсом и ритмом воспроизводимой песни, или пользователи могут выбирать любимый цвет в приложении TRIBIT, чтобы добавить потрясающий штрих к обстановке бара, свадьбы, фестиваля и любого другого мероприятия.

Непревзойденное 30-часовое время воспроизведения

Беспокоитесь о том, что мелодия внезапно прервется в середине мероприятия? Колонка StormBox Blast 2 имеет время воспроизведения 30 часов, обладая достаточной мощностью, чтобы участники вечеринки могли танцевать ночь напролет! Благодаря колоссальной емкости аккумулятора эту колонку также можно использовать для зарядки телефонов и других гаджетов, чтобы гарантировать, что ничего не закончится!

О компании TRIBIT

В 2017 году компания TRIBIT родилась с одной единственной целью: вдохновлять на прогулки на открытом воздухе, наслаждаясь красотой природы и магией звука. Точно так же, как отправление в путешествие, где мелодии инноваций резонируют с вашей душой, TRIBIT декодирует волшебство музыки в ноты «до рэ ми».

Мы стремимся сделать высококачественный звук доступным для всех, дирижируя блеском слухового восприятия. Так что теперь повысьте громкость на своей колонке TRIBIT и побалуйте себя лучшими ритмами!

Контакты:

Мириам Лин (Miriam Lin)

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2517233/TRIBIT_StormBox_Blast_2_Bluetooth_speaker_scheduled_release_mid_October.jpg