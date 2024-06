A Trinasolar destacou soluções inteligentes de energia fotovoltaica e de armazenamento de energia para todos os cenários na SNEC 2024

CHANGZHOU, China, 20 de junho 2024 /PRNewswire/ -- a Trinasolar exibiu um portfólio abrangente de produtos em escala de serviços públicos, comerciais, industriais e residenciais, incluindo módulos de energia solar fotovoltaica, estruturas de montagem e armazenamento de energia na SNEC 2024.

Soluções em escala de serviços públicos na SNEC, agregando mais valor e eficiência

As soluções da Trinasolar em escala de serviços públicos compostas pelos módulos da série Vertex N 720W, Vanguard 1P e Elementa 2, receberam muita atenção dos visitantes. A empresa também demonstra suas soluções para cenários de C&I (comércio e indústria) e residenciais.

Os módulos da série Vertex N 720W apresentam um ganho maior de energia e menor LCOE (custo nivelado de energia); o rastreador Vanguard 1P é dotado de um excepcional rendimento de energia e baixa perda da mesma; o Elementa 2 é um sistema de armazenamento de energia avançado e altamente eficiente para projetos em escala de serviços públicos. "A combinação entre os módulos da Trinasolar, dos rastreadores e do armazenamento de energia trará aos clientes ainda mais valor e baixo LCOE," disse Cao Yunduan, chefe de branding e marketing na Trinasolar.

Elementa 2, principal produto de armazenamento de energia: maior confiabilidade e menor LCOS (custo nivelado para armazenamento de energia)

A Trina Storage apresentou suas células proprietárias LFP com capacidade de bateria de 314 Ah e 500 Ah.

A demonstração do Elementa 2 recebeu um forte interesse dos visitantes. O Elementa 2, equipado com as células de bateria LFP proprietárias da Trina, oferece uma capacidade impressionante de 5 MWh, atendendo perfeitamente à mudança da indústria em direção a sistemas maiores. O Elementa 2 apresenta um design confiável, avançado e altamente eficiente, atendendo às necessidades do mercado. Com o Elementa 2, os projetos podem ser implantados mais rápida e economicamente, apresentando um LCOS menor ao passo que reduz significativamente tanto as despesas de capital quanto o custo operacional.

Módulos Vertex N 700W+ liderando o mercado com tecnologia avançada

A Kiwa PVEL premiou a Trinasolar como Top Performer na SNEC pela décima vez consecutiva e elogiou muito o módulo da série Vertex N 720W, também exibido no show.

A Trinasolar, pioneira da plataforma de tecnologia de produtos de 210 mm e n-type i-TOPCon, levou o setor a aumentar a produção de energia de 500 W para 600 W e então, 700 W. A empresa quebrou o recorde mundial pela 26ª vez.

Além da TOPCon, a Trinasolar tem reservas técnicas substanciais em diversos caminhos tecnológicos. A Trinasolar apresenta módulos inspirados em tecnologias 210 avançadas e i-TOPCon integrado, TSHJ e todas as tecnologias de back-contact separadamente na SNEC, com potência máxima de energia de 760 W+.

A exibição do rastreador Vanguard 2P na SNEC atraiu a atenção dos visitantes. O produto, alimentado por um algoritmo inteligente otimizando o ângulo de rastreio, garante geração máxima de energia e menor LCOE.

A Trinasolar sempre foi líder no setor com suas soluções inteligentes de energia fotovoltaica e de armazenamento de energia para todos os cenários.

FONTE Trina Solar Co., Ltd