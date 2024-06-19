天合光能場景化解決方案閃耀SNEC，智慧光儲引領可持續未來

廣州2024年6月19日 /美通社/ -- 6月13日-15日，第17屆（2024）國際太陽能光伏與智慧能源大會暨展覽會（以下稱「SNEC」）在上海國家會展中心盛大舉行。天合光能（展位號 7.2H E680）全場景化解決方案包含至尊N型720W組件、跟蹤支架解決方案和新一代柔性液冷電池艙Elementa金剛2所構成的地面電站解決方案、一站式工商業光儲融合解決方案，及戶用場景解決方案閃耀亮相。現場更有新一代AI仿生液冷工商儲系統Potentia 藍海2首發；全球權威第三方機構PVEL、RETC、鑒衡、EUPD蒞臨天合光能展台，現場頒證交流；更有700W+全場景星勢力天合光能共建海上光伏應用生態平台啟航儀式、儲能全球工程技術服務中心揭幕以及儲能產品Vmark項目啟動，再度彰顯天合光能在光儲行業的引領者地位。

場景化智慧光儲，聚焦更高收益、更低成本

作為全球領先的光儲智慧能源解決方案提供商，天合光能展示的全場景化解決方案成為現場焦點，引起了現場觀眾的熱烈關注。以大型地面電站的場景為例，至尊N型720W系列和至尊N型625W系列組件具備高功率性能；與之完美適配的開拓者跟蹤支架具備設計靈活、快速安裝、更易運維、更低發電損失等優勢；5MWh新一代柔性液冷電池艙Elementa金剛2搭載314Ah自研天合芯，並於Q2實現全面量產並全球交付，這也是行業為數不多正式交付的5MWh產品。在工商業場景下，本次天合推出全球多元場景的一站式工商業光儲融合解決方案。天合光能組件+支架+儲能產品強強聯合，為終端客戶帶來更高的發電收益、更低的BOS成本及度電成本。

智儲無憂：大容量電芯引領7MWh平價時代，Potentia 藍海2助力拓展光儲業務

天合光能具備全棧自研自產電芯能力，還通過大容量電芯，引領儲能系統走進7MWh平價時代，佈局全行業容量最大的電池艙E3。6月12號，天合光能發佈新品AI仿生液冷工商業儲能一體櫃Potentia藍海2。此前，Potentia藍海在各地區竣工多種項目模式建設，在15年生命週期內，比同類產品可提高30%以上經濟收益。Potentia藍海2必將成為天合光能推動光儲業務發展上的又一利器。

210組件超越週期，至尊N型700W+持續引領高質量發展

展會現場，天合光能至尊N型720W系列組件驚艷亮相，該款組件剛剛獲得Kiwa PVEL 7項可靠性測試全優，進一步證實了其優異性能。

天合光能持續以領先的技術走在光伏行業前沿，在多技術路線均有深厚的技術儲備。作為210產品技術平台和N型i-TOPCon技術的開拓者，一路引領行業實現了從500W到600W再到700W里程碑式的功率跨越；天合光能多次打破世界紀錄，4月底，其210+N型i-TOPCon光伏組件最高輸出功率達740.6W，第26次創造了世界紀錄。本次展台「210+N創新展區」左側，除了該款組件，其自主研發的TSHJ異質結電池和THBC背接觸異質結電池技術也亮相展會，最高組件輸出功率達760W+。

智動跟蹤：樹立跨技術融合典範，守護客戶價值

展會現場，開拓者2P跟蹤支架實物引起眾多現場客戶駐足咨詢。開拓者產品族融入電控、算法和數字化平台等智能化元素，成為跨領域技術融合的典範，大大提升了電站的安全性與發電效率，進一步降低光伏電站度電成本，為客戶創造前所未有的價值空間。

新一代智能控制系統解決方案發電量增益最高可達8%。展會現場，天合跟蹤利用APP和大屏交互更直觀地向現場展現了這一智能控制系統解決方案，生動演示天合跟蹤為光伏電站智能化帶來的科技生命力。

天合光能以技術創新引領智慧光儲，一站式及場景化光儲融合解決方案高效、靈活、智能，領航全球新能源高質量發展；從價值洞察出發，定義行業標準，推動光儲行業共建、共贏、共享，讓每一度電都可持續。

SOURCE 天合光能