A Trinasolar ultrapassou 140 GW em 210 remessas totais de módulos, e as remessas de sistemas de energia foram superiores a 7 GWh até o primeiro semestre de 2024

CHANGZHOU, China, 3 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Trinasolar publicou seu relatório financeiro referente ao primeiro semestre de 2024 em 30 de agosto, informando uma receita de US$ 6,047 bilhões e um lucro líquido de US$ 74,058 milhões atribuível à matriz, refletindo dois trimestres consecutivos de lucratividade. Ao longo dos seis meses, a empresa forneceu 34 GW em módulos fotovoltaicos, 1,7 GWh de contêineres CC e sistemas de armazenamento de energia e 3,2 GW de sistemas de montagem solar, reforçando e consolidando sua liderança em soluções inteligentes de energia fotovoltaica e armazenamento de energia.

Crescimento robusto nos negócios de energia fotovoltaica, rastreadores solares e ESS

No primeiro semestre do ano, a Trinasolar comercializou 34 GW de módulos, 25,9% a mais do que no período correspondente do ano anterior. Suas remessas acumuladas de 210 módulos ultrapassaram 140 GW, mantendo assim sua posição de liderança global. A Trinasolar lidera o setor na era 700W+ com seu módulo da série Vertex N 720W, baseado na plataforma tecnológica de produtos de 210 mm e na tecnologia avançada i-TOPCon do tipo n.

A Trina Storage, uma unidade de negócios da Trinasolar, adota uma estratégia completa para o armazenamento de energia, fornecendo soluções desde a célula até o pacote e o contêiner. Ela lançou na América do Norte sua solução Elementa 2 Elevate, a única solução de armazenamento de energia de célula para CA totalmente encapsulada do setor. A Trina Storage é pioneira na oferta de soluções para estações de armazenamento de energia compartilhada no nível da rede, estações de carregamento integradas de armazenamento solar e parques industriais com emissão neutra de carbono. A Trina Storage foi reconhecida como fornecedora de armazenamento de energia de nível 1 pela Bloomberg New Energy Finance por três trimestres consecutivos este ano. Até o final de junho, cerca de 7 GWh de contêineres CC e sistemas de energia haviam sido fornecidos globalmente.

A TrinaTracker abastece os principais mercados de energia fotovoltaica do mundo, com remessas acumuladas superiores a 23 GW até o final de junho. Ela ficou em sexto lugar em remessas globais no ano passado e em terceiro lugar nos principais países e regiões, de acordo com a S&P Global, é uma das empresas de crescimento mais rápido. Um relatório da Wood Mackenzie classificou a TrinaTracker entre as três principais empresas de energia fotovoltaica na América do Sul, no Oriente Médio e em outras regiões do mundo.

Atribuição do papel central à P&D

A Trinasolar investiu US$ 381,409 milhões em P&D e registrou um total de 5.649 pedidos de patentes até o final de junho. A Trinasolar atribui um alto valor às suas patentes, com mais de 500 patentes sobre a tecnologia TOPCon até julho.

A empresa está ampliando a colaboração global com parceiros de inovação para manter a sua competência principal. Em junho, assinou um acordo de colaboração de longo prazo com o Institute of Solar Energy da Universidad Politécnica de Madrid e, em agosto, anunciou um acordo de colaboração em pesquisa com a Agency for Science, Technology and Research, a principal agência de P&D do setor público de Singapura.

Garantia de fornecimento estável em todo o mundo

A empresa dispõe de capacidade de produção global para atender às crescentes demandas e garantir uma entrega global sem maiores preocupações. A Trinasolar estabeleceu prospectivamente uma base de células e módulos de 1GW na Indonésia e uma base de módulos de 5GW nos EUA em 2023, ambas com previsão de entrada em operação no segundo semestre de 2024.

A Trinasolar, com sua estratégia de "Energia Solar para Todos", continuará a liderar o setor com a mais recente tecnologia e os produtos mais avançados.

FONTE Trina Solar Co., Ltd