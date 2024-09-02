天合光能上半年210組件出貨領跑行業，儲能出貨同比增長近300%

光儲融合優勢凸顯

常州2024年9月2日 /美通社/ -- 8月30日，天合光能披露2024年上半年度報告，報告期內實現營業收入429.68億元，歸母淨利潤5.26億元，持續二個季度盈利。報告期內，天合光能多業務板塊協同，多產品賽道領先，上半年光伏組件出貨量34GW，儲能業務出貨1.7GWh，支架業務出貨3.2GW，分布式系統業務出貨超3.2GW，運維的光伏電站規模達到14GW，光儲協同解決方案優勢凸顯。

n型i-TOPCon技術引領，210組件累計出貨140GW遙遙領先

報告期內，天合光能上半年光伏組件出貨34GW，同比增長超25%，其中210至尊系列組件累計出貨超過140GW，排名全球第一。

TOPCon技術已明確成為行業5年內的主流技術。天合光能首創性提出正背接觸的"i-TOPCon"雙面電池結構及其工藝流程，實現了這一超高效電池技術的產業化。i-TOPCon這一概念還獲得了TOPCon電池發明者的認同及引用。

天合光能i-TOPCon組件的領先性、優異性、可靠性得到多方認可。至尊N型720W系列組件在PVEL所有七項測試中均獲得「最佳表現」。天合光能單雙玻組件的耐濕熱、UVID性能均領先行業。根據6月份發布的RETC測試結果，天合光能i-TOPCon組件UVID後的衰減率在所有受測組件中最低，排名第一，品質可靠；據PV Magazine最新測試結果顯示，天合光能i-TOPCon 組件榮獲室內可靠性&室外發電量雙料第一，曾連續多月蟬聯n型雙面產品戶外發電量排行榜第一。

從電芯到艙到AC側，構建全方位領先的光儲解決方案能力

全棧自研自產，天合光能在儲能業務方面構建了從電芯到電池艙到AC側全方位系統集成能力，並受到了全球客戶的廣泛認可。2024年上半年，天合光能儲能業務出貨1.7GWh，同比增長近300%，截至2024年6月底，天合儲能業務累計出貨近7GWh。

從在北美市場推出首個從自研電芯到AC側全棧集成10MWh Elementa 2 Elevate儲能解決方案到與中核匯能克魯克電網側75MW/300MWh儲能電站項目成功簽約，從牽頭完成電網側電化學共享儲能電站到助建光儲一體充電站、零碳園區，天合儲能憑借其領先的光儲解決方案能力，在全球多元光儲場景中發揮著重要作用。

天合儲能的品牌價值備受全球客戶信賴，連續三個季度蟬聯BNEF Tier1一級儲能廠商名單的企業，獲評BNEF「2023全球儲能產品及系統集成商可融資性」Top5，天合儲能還獲評SMM Tier1源網側儲能系統供應商。

智動創新，電驅精准，天合跟蹤引領數智新高度

今年上半年，天合光能支架業務出貨3.2GW，業務覆蓋全球主要光伏市場。根據標普全球統計數據，2023年全球跟蹤支架出貨量天合跟蹤排名第六，是增長速度最快的企業之一。伍德麥肯茲報告指出，天合跟蹤在南美、中東等地區排名前三。

天合跟蹤通過在主從控制器設置電子式傾角傳感儀實現支架的電氣化。創新性的電氣化多點驅動形式能更加精准控制支架轉動，有效降低故障風險點，並通過多點驅動和雙邊阻尼系統確保支架的抗風性能，避免支架損傷，提升電站的安全性。開拓者全家族匹配行業全系列組件，搭配天合跟蹤智能控制系統，一體化解決方案提升發電增益、保障系統穩定，進一步激發電站潛能。

今年上半年，天合光能支架業務出貨3.2GW，業務覆蓋全球主要光伏市場。根據標普全球統計數據，2023年全球跟蹤支架出貨量天合跟蹤排名第六，是增長速度最快的企業之一。伍德麥肯茲報告指出，天合跟蹤在南美、中東等地區排名前三。

天合跟蹤通過在主從控制器設置電子式傾角傳感儀實現支架的電氣化。創新性的電氣化多點驅動形式能更加精准控制支架轉動，有效降低故障風險點，並通過多點驅動和雙邊阻尼系統確保支架的抗風性能，避免支架損傷，提升電站的安全性。開拓者全家族匹配行業全系列組件，搭配天合跟蹤智能控制系統，一體化解決方案提升發電增益、保障系統穩定，進一步激發電站潛能。

高強度研發投入，產學研深入融合

天合光能上半年研發投入27.1億元，累計申請專利數量5649個。今年4月，自主研發的210+n型i-TOPCon光伏組件最高輸出功率達到740.6W，再次刷新世界紀錄。新一代n型i-TOPCon電池效率整體提升0.7%，實現銀漿單耗降幅超過27%，達到行業領先水平。

天合光能還與全球高校院所進行產學研合作，加速前沿科技成果的轉移轉化。今年以來，天合光能先後與馬德裡理工大學太陽能學院（IES-UPM）、新加坡科技研究局（A*STAR）達成合作，共同推進前沿技術及量產技術的探索與研究。

前瞻性產能布局，滿足全球客戶需求

天合光能采用適度垂直一體化布局，既能為客戶提供更具競爭力的產品，又能抵御行業供需和價格的周期性波動。全球產能方面，天合光能在2023年已經前瞻性地布局了印尼1GW電池及組件基地和美國5GW組件基地，兩個基地均預計於今年下半年投產。加上公司已在海外建成的6.5GW一體化產能，將進一步保障全球高質量交付。

SOURCE 天合光能