A Unisys recebeu sete designações de líder no relatório Multi Public Cloud Services Provider Lens® 2025 da ISG

BLUE BELL, Pensilvânia, 21 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Unisys (NYSE: UIS) foi nomeada líder no relatório 2025 Multi Public Cloud Services Provider Lens®. O relatório avalia a capacidade dos fornecedores de facilitar serviços de nuvem pública, incluindo migração, consultoria e transformação, serviços gerenciados, serviços de operações financeiras (FinOps) e outros serviços relacionados. O relatório de 2025 marca o sexto ano em que a ISG designou a Unisys como líder em vários quadrantes avaliados pela empresa global de análise.

A ISG define líderes como empresas com uma oferta abrangente de soluções e serviços, força inovadora, forte presença no mercado e estratégias competitivas que as posicionam para conquistar negócios.

"Como uma organização que prioriza o cliente, estamos comprometidos em fornecer ferramentas e soluções que capacitem as empresas a ter sucesso em suas transformações na nuvem", disse Manju Naglapur, vice-presidente sênior e gerente geral de Soluções de Nuvem, Aplicativos e Infraestrutura da Unisys. "Estamos orgulhosos de sermos reconhecidos novamente pela ISG, reforçando que não estamos apenas acompanhando as tendências do setor, mas impulsionando mudanças neste mercado global dinâmico."

A Unisys recebeu sete designações de líder em cinco quadrantes abrangendo quatro regiões:

Serviços de consultoria e transformação no setor público dos EUA e serviços de consultoria e transformação – mercado médio nos EUA e no Reino Unido. A Unisys prioriza a segurança cibernética e a conformidade em ofertas personalizadas que protegem dados confidenciais do governo e dos cidadãos, ao mesmo tempo em que aproveita a inovação impulsionada por IA e uma rede robusta de parceiros para possibilitar decisões e transformações mais inteligentes.





Serviços gerenciados com operações financeiras integradas (FinOps) no setor público dos EUA e serviços gerenciados – mercado médio nos EUA e no Reino Unido. A Unisys integra IA e automação em serviços gerenciados, oferece recursos Zero Operations (ZeroOps) e aplica um modelo de engajamento centrado no cliente para gerenciar ambientes híbridos complexos com segurança integrada.





Serviços FinOps e otimização baseada em IA no Brasil A Unisys fornece avaliações abrangentes da nuvem, insights em tempo real sobre os gastos com a nuvem e integração completa de soluções FinOps personalizáveis para aumentar a visibilidade, o controle e a escalabilidade para as necessidades em evolução dos clientes.

"A Unisys demonstra uma atuação madura e diferenciada em setores regulamentados, alinhando a inovação com prioridade em IA com a automação ZeroOps e governança integrada", disse Meenakshi Srivastava, analista-chefe da ISG. "Sua capacidade de realizar transformações seguras e focadas em resultados em larga escala empresarial posiciona a empresa como uma parceira confiável para modernizações essenciais."

A Unisys também foi reconhecida como uma desafiante de produtos em Serviços de Consultoria e Transformação – Grandes Contas no Brasil, bem como em Serviços Gerenciados – Grandes Contas no Brasil e no Reino Unido, e uma concorrente na Alemanha.

Os relatórios ISG Provider Lens® oferecem às empresas informações valiosas sobre os pontos fortes, desafios e diferenciais dos fornecedores em todas as categorias de serviços. Saiba mais sobre o relatório ISG 2025 Multi Public Cloud Services Provider Lens® aqui.

Sobre a Unisys

A Unisys é uma empresa global de soluções de tecnologia que impulsiona inovações para as principais organizações do mundo. Nossas soluções – nuvem, IA, local de trabalho digital, aplicativos e computação empresarial – ajudam nossos clientes a desafiar o status quo e liberar todo o seu potencial. Para saber como temos ajudado os clientes a superar os limites do possível há mais de 150 anos, visite unisys.com e siga-nos no LinkedIn .

