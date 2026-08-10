A Unitech lança o EA530, com foco na otimização do custo total de propriedade (TCO) em implantações corporativas de AIDC.

TAIPEI, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- À medida que a transformação digital avança no varejo, na logística e na armazenagem, as empresas passam a exigir cada vez mais dos dispositivos AIDC, buscando processamento de dados em tempo real e maior confiabilidade operacional no longo prazo. Limitações de desempenho, custos de substituição em constante elevação e a complexidade do gerenciamento de TI continuam representando os principais desafios em implantações em larga escala.

O foco passa a ser o TCO e a eficiência ao longo de todo o ciclo de vida.

Projetado para o varejo e a logística modernos, atendendo às crescentes exigências de desempenho, durabilidade e otimização do custo total de propriedade.

As prioridades empresariais estão ultrapassando as tradicionais especificações de hardware, passando a se concentrar no custo total de propriedade (TCO) e na eficiência ao longo do ciclo de vida. A longevidade dos dispositivos, a estabilidade do sistema e a redução das necessidades de manutenção estão se tornando fatores essenciais para o sucesso de implantações em larga escala. Com o respaldo da estratégia de ciclo de vida de produto 4+4 da Unitech, o EA530 proporciona suporte ao planejamento de longo prazo e à otimização de custos.

Crescente demanda por maior desempenho e usabilidade

A adoção de sistemas baseados em nuvem e aplicações em tempo real está impulsionando requisitos cada vez mais elevados de desempenho no nível dos dispositivos. Ao mesmo tempo, telas maiores e operação ininterrupta estão se tornando elementos essenciais para aprimorar a produtividade das equipes na linha de frente.

Em resposta, a Unitech lançou o computador móvel empresarial EA530 para atender a essas novas demandas. O dispositivo possui um processador octa-core de 2,2 GHz, que oferece mais de três vezes o desempenho dos modelos da geração anterior. Também conta com uma tela HD+ de 6 polegadas e uma bateria compatível com a tecnologia Warm Swap.

A certificação AER oferece suporte ao gerenciamento de TI corporativo

À medida que as implantações ganham escala, o gerenciamento de dispositivos e a segurança se tornam cada vez mais complexos. Com suporte até o Android 17, o EA530 funciona com o Android 15 e possui certificação do programa Android Enterprise Recommended (AER), garantindo atualizações de segurança regulares e compatibilidade com sistemas de gerenciamento de mobilidade corporativa.

Integração e durabilidade para ambientes operacionais

Espera-se que os dispositivos AIDC modernos integrem recursos de captura de dados, conectividade avançada e alta durabilidade. O EA530 oferece suporte à leitura de códigos de barras, NFC, RFID UHF opcional, Wi-Fi 6E, eSIM e tecnologia DBS (Dual-Band Simultaneous), atendendo às necessidades de ambientes de varejo e logística de alta demanda. Oferece leitura RFID a uma distância de até 1,8 metro com RFID UHF integrado e de até 25 metros com o leitor RP300, enquanto a proteção IP65/IP68 garante resistência para operações em ambientes exigentes.

O mercado está evoluindo em direção a uma maior eficiência de custos

O mercado de AIDC está se direcionando para soluções que equilibram desempenho, custo-benefício e manutenção de longo prazo, à medida que as empresas buscam reduzir a complexidade operacional e aprimorar a eficiência das implantações.

Sobre a Unitech

Fundada em 1979 e com sede em Taiwan, a Unitech Electronics Co., Ltd. (TWSE: 3652) fornece soluções AIDC e IoT, incluindo computadores móveis, PDAs robustos, tablets industriais, leitores de código de barras e leitores RFID.

Com mais de 40 anos de experiência, a Unitech impulsiona a transformação digital nos setores de logística, varejo, armazenagem, manufatura, governo, transporte e serviços de campo.

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FONTE Unitech Electronics Co., Ltd.