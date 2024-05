A Veritas Genetics na vanguarda da triagem genômica com novos estudos apresentados na Conferência da Sociedade Europeia de Genética Humana - ESHG 2024

A Veritas apresentará dois estudos pioneiros na Conferência da Sociedade Europeia de Genética Humana, em Berlim, de 1º a 4 de junho. Com foco em triagem genômica eletiva e triagem genômica de recém-nascidos, a Veritas tem como objetivo estabelecer novos padrões em medicina preventiva.

A Conferência, agora em sua 57ª edição, é o maior evento científico e profissional em genética humana, reunindo os principais especialistas europeus e internacionais em genética, tecnologia e biomedicina.

MADRI, 29 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Veritas terá uma presença proeminente no próximo Congresso da Sociedade Europeia de Genética Humana (ESHG) de 2024, que será realizado em Berlim de 1 a 4 de junho. Este ano, a Veritas apresentará dois estudos inovadores, reafirmando seu compromisso com a medicina preventiva e a triagem genômica. Além disso, destacará seu serviço de risco poligênico, myHealthScore, que avalia o risco genético de doenças comuns em adultos.

O Congresso ESHG 2024 não é apenas uma plataforma para disseminar os avanços mais relevantes da genética humana, mas também um espaço de educação e troca de conhecimentos. Sessões plenárias, simpósios, workshops e apresentações de pôsteres completarão um programa empolgante que abrange os mais recentes desenvolvimentos em ciência genética.

Nesta 57ª edição do ESHG, a Veritas mostrará seu portfólio abrangente em medicina preventiva e participará com um estande (número 240) onde seus mais recentes avanços e serviços serão exibidos.

Estudos Inovadores

A Veritas apresentará dois resumos nesta edição do ESHG:

Triagem Genômica Neonatal: Primeira Experiência Clínica na Espanha



Este estudo, liderado pelo Dr. Vincenzo Cirigliano (Diretor Técnico da Veritas) e sua equipe, aborda a primeira experiência clínica na Espanha com triagem genômica neonatal. Amostras de saliva, sangue do cordão umbilical ou sangue venoso de 800 recém-nascidos foram analisadas usando sequenciamento de exoma.

Este resumo, liderado pelo Dr. Luis Izquierdo (Diretor Médico), detalha a experiência clínica com triagem genômica eletiva em 1300 indivíduos saudáveis. O estudo usou o teste myGenome da Veritas, que analisa 600 genes com base na lista ACMG-SF e nas recomendações ACOG, juntamente com farmacogenômica e doenças multifatoriais.

Avaliação de RiscoPoligênico

Na edição deste ano, a Veritas enfatizará seu abrangente catálogo de medicina genômica preventiva, destacando seu inovador serviço de risco poligênico, myHealthScore. Este teste de triagem genética avalia o risco do paciente de doenças multifatoriais comuns. A análise identifica um risco genético que antes passava despercebido, possibilitando a detecção de um maior número de indivíduos em risco.

Os resultados dos testes fornecem informações sobre o risco ao longo da vida de desenvolver as doenças analisadas, com o objetivo de estabelecer estratégias preventivas e mudanças no estilo de vida para ajudar a reduzir o risco. Doenças

Avaliados pelo myHealthScore incluem doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e vários tipos de câncer, como câncer de mama e próstata.

Além disso, o risco poligênico complementa o risco monogênico em uma avaliação abrangente do risco genético de um indivíduo.

Sobre a Veritas

A Veritas aplica a ciência e seus recursos globais para levar o diagnóstico genômico às pessoas, com o objetivo de prolongar e melhorar significativamente suas vidas. Seu portfólio global inclui serviços em medicina preventiva, medicina perinatal e diagnóstico genômico.

Em março de 2022, a Veritas anunciou que se juntaria ao grupo Letsgetchecked, uma empresa global de soluções de saúde com sede em Dublin e Nova York.

Em linha com sua responsabilidade como uma empresa líder em biotecnologia, a Veritas colabora com profissionais de saúde, governos e comunidades locais para apoiar e expandir o acesso à medicina genética e genômica de forma confiável e acessível em todo o mundo.

