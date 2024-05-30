Veritas Genetics 在歐洲人類遺傳學會議 - ESHG 2024 上率先發表基因篩查新研究

Veritas 將於 6 月 1 日至 6 月 4 日在柏林舉行的歐洲人類遺傳學會議上展示兩項開創性研究。Veritas 專注於選擇性基因體篩查及新生兒基因體篩查，旨在於預防醫學中樹立新標準。





大會現已舉辦至第 57 屆，係人類遺傳學領域最大型的科學和專業活動，匯集了歐洲乃至國際遺傳學、技術和生物醫學領域的領先專家。

馬德里2024年5月30日 /美通社/ -- Veritas 出席於 6 月 1 日至 4 日即將在柏林舉行的 2024 年歐洲人類遺傳學協會 (ESHG) 大會。今年，Veritas 將展示兩項創新研究，重申其對預防醫學和基因體篩查的承諾。此外，Veritas 還將著重推介其多種風險服務 myHealthScore。該服務用於評估成人常見疾病的遺傳風險。

2024 年歐洲人類遺傳學協會 (ESHG) 大會不僅是傳播人類遺傳最新進展的平台，同時亦提供了教育和知識交流的空間。本屆大會讓人充滿期待，將透過全體會議、研討會、工作坊和海報展示，展示遺傳學的最新發展。

在這次第 57 屆歐洲人類遺傳學協會 (ESHG) 大會上，Veritas 將展示其全面的預防醫學產品組合，並將在其展位（編號 240）上展出其最新進展與服務。

多項創新研究

Veritas 將在本屆 ESHG 上發表兩篇摘要：

基因體新生兒篩查：西班牙首次臨床經驗



這項研究由 Vincenzo Cirigliano 博士（Veritas 技術總監）及其團隊領導，探討了西班牙新生兒基因體篩查的首次臨床經驗。這項研究使用外體定序，分析了 800 個新生兒的口水、腹帶血或靜脈血樣本。





這項研究由 博士（Veritas 技術總監）及其團隊領導，探討了西班牙新生兒基因體篩查的首次臨床經驗。這項研究使用外體定序，分析了 800 個新生兒的口水、腹帶血或靜脈血樣本。 選擇性基因組篩查：1300 名健康人士的臨床經驗



這份摘要由 Luis Izquierdo 博士（首席醫生）領銜編寫，詳細介紹了 1300 名健康人士選擇性基因篩查的臨床經驗。這項研究運用了 Veritas 的 myGenome 測試，該測試根據 ACMG-SF 清單和 ACOG 建議分析了 600 個基因，同時還分析了藥物基因體學和多因子疾病。

多基因風險評估

在今年的大會上，Veritas 將重點展示其全面的預防性基因組醫療目錄，並重點推介其創新的多基因風險服務 myHealthScore。此基因篩查測試評估患者罹患常見多因子疾病的風險。分析確定了先前沒有注意到的遺傳風險，從而可以擴大風險人群的檢測範圍。

測試結果可以洞悉被分析疾病的終生患病風險，目標是幫助制定預防策略和改變生活方式改變，以降低患病風險。由myHealthScore 評估的疾病包括心血管疾病、2 型糖尿病以及各種類型的癌症（例如乳腺癌和前列腺癌）。

此外，多基因風險與單基因風險互補，可全面評估個人的遺傳風險。

關於 Veritas

Veritas 運用科學及其全球資源，為人們提供基因診斷服務，旨在大幅延長和改善人們的生活。其全球服務組合包括預防醫學、圍產醫學和基因診斷方面的服務。

2022 年 3 月，Veritas 宣佈將加入總部位於柏林和紐約的全球健康解決方案公司 Letsgetchecked group。

Veritas Genetics 秉承業界領導的生物科技公司責任，與醫療保健服務提供者、政府和本地社區合作，致力於在全球範圍內支援及擴大基因和基因組醫學的普及，使人們能夠以可靠及實惠的方式獲得基因和基因組醫學。

SOURCE Veritas