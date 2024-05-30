Veritas Genetics 在歐洲人類遺傳學會議 - ESHG 2024 上率先發表基因篩查新研究
30 5月, 2024, 16:43 CST
- Veritas 將於 6 月 1 日至 6 月 4 日在柏林舉行的歐洲人類遺傳學會議上展示兩項開創性研究。Veritas 專注於選擇性基因體篩查及新生兒基因體篩查，旨在於預防醫學中樹立新標準。
- 大會現已舉辦至第 57 屆，係人類遺傳學領域最大型的科學和專業活動，匯集了歐洲乃至國際遺傳學、技術和生物醫學領域的領先專家。
馬德里2024年5月30日 /美通社/ -- Veritas 出席於 6 月 1 日至 4 日即將在柏林舉行的 2024 年歐洲人類遺傳學協會 (ESHG) 大會。今年，Veritas 將展示兩項創新研究，重申其對預防醫學和基因體篩查的承諾。此外，Veritas 還將著重推介其多種風險服務 myHealthScore。該服務用於評估成人常見疾病的遺傳風險。
2024 年歐洲人類遺傳學協會 (ESHG) 大會不僅是傳播人類遺傳最新進展的平台，同時亦提供了教育和知識交流的空間。本屆大會讓人充滿期待，將透過全體會議、研討會、工作坊和海報展示，展示遺傳學的最新發展。
在這次第 57 屆歐洲人類遺傳學協會 (ESHG) 大會上，Veritas 將展示其全面的預防醫學產品組合，並將在其展位（編號 240）上展出其最新進展與服務。
多項創新研究
Veritas 將在本屆 ESHG 上發表兩篇摘要：
- 基因體新生兒篩查：西班牙首次臨床經驗
這項研究由 Vincenzo Cirigliano 博士（Veritas 技術總監）及其團隊領導，探討了西班牙新生兒基因體篩查的首次臨床經驗。這項研究使用外體定序，分析了 800 個新生兒的口水、腹帶血或靜脈血樣本。
- 選擇性基因組篩查：1300 名健康人士的臨床經驗
這份摘要由 Luis Izquierdo 博士（首席醫生）領銜編寫，詳細介紹了 1300 名健康人士選擇性基因篩查的臨床經驗。這項研究運用了 Veritas 的 myGenome 測試，該測試根據 ACMG-SF 清單和 ACOG 建議分析了 600 個基因，同時還分析了藥物基因體學和多因子疾病。
多基因風險評估
在今年的大會上，Veritas 將重點展示其全面的預防性基因組醫療目錄，並重點推介其創新的多基因風險服務 myHealthScore。此基因篩查測試評估患者罹患常見多因子疾病的風險。分析確定了先前沒有注意到的遺傳風險，從而可以擴大風險人群的檢測範圍。
測試結果可以洞悉被分析疾病的終生患病風險，目標是幫助制定預防策略和改變生活方式改變，以降低患病風險。由myHealthScore 評估的疾病包括心血管疾病、2 型糖尿病以及各種類型的癌症（例如乳腺癌和前列腺癌）。
此外，多基因風險與單基因風險互補，可全面評估個人的遺傳風險。
關於 Veritas
Veritas 運用科學及其全球資源，為人們提供基因診斷服務，旨在大幅延長和改善人們的生活。其全球服務組合包括預防醫學、圍產醫學和基因診斷方面的服務。
2022 年 3 月，Veritas 宣佈將加入總部位於柏林和紐約的全球健康解決方案公司 Letsgetchecked group。
Veritas Genetics 秉承業界領導的生物科技公司責任，與醫療保健服務提供者、政府和本地社區合作，致力於在全球範圍內支援及擴大基因和基因組醫學的普及，使人們能夠以可靠及實惠的方式獲得基因和基因組醫學。
SOURCE Veritas
分享這篇文章