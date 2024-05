A XCMG entrega ao Brasil um guindaste com peso recorde de 3000 toneladas, estabelecendo um novo marco de exportação

XUZHOU, China, 25 de maio, 2024 /PRNewswire/ -- O grupo XCMG Machinery (SHE:000425, "XCMG") alcançou uma conquista notável ao entregar um guindaste de rodas XCA3000BR de 3000 toneladas a um cliente brasileiro, ultrapassando seu próprio recorde de maior exportação unitária de guindaste da China. Essa entrega é um marco importante no setor mundial de transporte pesado, especialmente dentro da crescente indústria de energia eólica.

A XCMG entrega guindaste recorde de 3000 toneladas ao Brasil, estabelecendo um novo marco de exportação. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

A entrega recente do guindaste XCA3000BR não só quebra os recordes anteriores da XCMG, como também ressalta suas capacidades avançadas na produção de maquinário de transporte de alta capacidade. Projetado para lidar com instalações de turbinas eólicas de até 10MW, esse modelo é adaptado tanto para eficiência quanto segurança, contando com aprimoramentos tecnológicos avançados.

Ao enfrentar desafios comuns na instalação de turbinas eólicas, como degradação de desempenho na elevação em grandes altitudes e espaço reduzido para o gancho abaixo das turbinas maiores, a equipe de P&D da XCMG é pioneira em avanços de tecnologia de lança de guindaste de alto desempenho. Essa inovação impulsiona a eficiência operacional entre 20% e 30% se comparada aos modelos tradicionais na instalação de turbinas eólicas.

"Não só eu, mas toda a América do Sul e até o mercado global, estamos descobrindo que a qualidade do maquinário chinês continua melhorando a cada dia que passa. A qualidade é alta e o preço é bem acessível. É por isso que eu acho que o mercado global continua a escolher produtos chineses," disse Washington Moura, diretor comercial da WTC.

A XCMG se concentra continuamente em criar produtos sob medida para mercados específicos, incluindo o Brasil. O envolvimento da empresa vai de usar o guindaste todo terreno QAY650A para a construção da maior roda gigante do Brasil até a entrega em massa de guindastes especializados para projetos em rodovias e infraestrutura urbana, impulsionando a evolução industrial na América do Sul. Essa estratégia não só fortalece sua presença como também garante adaptabilidade e relevância entre as diversas necessidades operacionais dentro dessas regiões.

