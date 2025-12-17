XCMG é designada como Fábrica Inteligente de Nível Pioneiro Nacional e apresenta plano para o setor na Conferência Mundial de Manufatura Inteligente de 2025

XUZHOU, China, 17 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A XCMG Machinery (SHE: 000425) foi formalmente reconhecida como uma das primeiras Fábricas Inteligentes Pioneiras da China, o mais alto nível nacional em manufatura inteligente, na Conferência Mundial de Manufatura Inteligente (WIMC) de 2025. Esta conceituada designação, concedida a apenas 15 empresas em todo o país pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China e outras cinco autoridades governamentais, significa que os recursos de manufatura inteligente da XCMG representam o padrão mais elevado no setor de manufatura da China.

O prêmio é resultado da "Iniciativa de Cultivo Progressivo de Fábricas Inteligentes" da China, uma campanha nacional lançada em 2024 para orientar sistematicamente os fabricantes através de quatro níveis de desenvolvimento: Básico, Avançado, Excelência e Pioneiro. Como nível mais alto, a Fábrica Inteligente de Nível Pioneiro representa a referência máxima para transformação digital, colaboração em rede e inovação inteligente. O projeto "Fábrica Inteligente Global Personalizada para Entrega Ágil de Guindastes Móveis" da XCMG passou por uma avaliação rigorosa para assegurar seu lugar na lista.

"Este reconhecimento como Fábrica Inteligente de Nível Pioneiro é um grande aval à nossa direção estratégica e inovação persistente na fabricação inteligente", disse Yang Dongsheng, presidente do XCMG Group e da XCMG Machinery. "Isso valida nossa abordagem sistemática para superar os principais desafios da fabricação personalizada global."

Na conferência, a XCMG somou-se a outros pioneiros designados para lançar coletivamente a "Iniciativa Conjunta do Plano de Ação Pioneiro". "Estamos nos comprometendo a seguir um modelo aberto de colaboração", afirmou Yang. A XCMG vai compartilhar e replicar proativamente seu modelo "Seven-Star Pioneer" em nossas 35 bases internacionais e com mais de 120 parceiros da cadeia de suprimentos. Este é o nosso compromisso prático em ajudar a transformar o complexo de máquinas de construção de Xuzhou em um centro de referência mundial e promover o avanço de alta qualidade para todo o setor industrial."

O modelo "Seven-Star Pioneer": um plano para a personalização global ágil

Este reconhecimento nacional foi conquistado graças à resposta estratégica da XCMG a um desafio crucial do setor: como alcançar uma personalização ágil e em grande escala em uma produção altamente diferenciada. A resposta da empresa é o modelo proprietário "Seven-Star Pioneer", um plano operacional completo que promove uma forte inovação em quatro áreas principais de negócios: pesquisa e desenvolvimento generativo, entrega ágil, operações inteligentes e gerenciamento de fábricas digitais gêmeas. Esse arcabouço aprimora sistematicamente três capacidades essenciais: fortalecimento dos negócios impulsionado pela IA, tecnologia independente e controlável e replicação e promoção de modelos. O modelo centrado no cliente estabelece um ciclo completo, desde o pedido inicial até a entrega no local de trabalho, alcançando uma redução de 55% no tempo do ciclo entre o pedido e a entrega, ao mesmo tempo em que oferece visibilidade global completa e rastreabilidade em todas as operações, recursos e logística.

Impulsionado pela estratégia "Five-Thousand" para uma integração profunda entre IA e máquinas de construção

O funcionamento perfeito do modelo "Seven-Star Pioneer" é possível graças ao seu motor tecnológico: a estratégia "Five-Thousand". Essa estratégia fundamental — que inclui poder computacional (petaflops), dados, modelos, cenários e talentos — está focada no desenvolvimento de agentes de inteligência industrial autônomos para P&D e controle de produção. Seu objetivo é fazer com que as fábricas evoluam de instalações automatizadas para um ecossistema inteligente, capaz de se perceber, tomar decisões e executar tarefas por conta própria, transferindo assim os recursos das ferramentas digitais isoladas para uma inteligência holística e sinérgica.

Realizado na premiada fábrica inteligente "Entrega Ágil Personalizada"

A fusão do modelo estratégico e do núcleo de IA é fisicamente implementada e validada na "Fábrica Inteligente de Entrega Ágil Personalizada para Máquinas de Construção" da XCMG. Com a integração de 5G em toda a fábrica, gêmeos digitais em tempo real e plataformas de colaboração global, ela domina um paradigma de produção flexível, de "alta variedade, baixo volume e alta personalização". Isso permite uma dupla transformação: levar o modelo de fabricação da "produção em massa" para a "personalização de precisão" e evoluir o modelo de negócios da "venda de produtos" para o fornecimento de "pacotes integrados de serviços e soluções".

O desempenho comprovado desta fábrica é um dos pilares da liderança global consistente da XCMG e foi reconhecido como um dos "10 desenvolvimentos científicos e tecnológicos mundiais em manufatura inteligente de 2025".

