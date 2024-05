A XCMG Machinery amplia sua presença na América Latina com o lançamento de mais máquinas feitas sob medida

SÃO PAULO, 25 de maio de 2024 /PRNewswire/ – Em uma importante iniciativa para fortalecer sua posição no mercado latino-americano, a XCMG Machinery ("XCMG", SHE:000425) intensificou suas operações, marcando o 50º aniversário das relações diplomáticas entre China e Brasil. As escavadeiras e carregadeiras compactas da empresa, conhecidas por sua eficiência e custo-benefício em projetos de construção, têm sido um divisor de águas na construção de moradias em toda a América do Sul.

No Agrishow 2024, a maior feira tecnológica agrícola do Brasil e uma das maiores do mundo, a XCMG lançou mais de 10 modelos de maquinário, incluindo carregadeiras, escavadeiras, motoniveladoras, rolo compressores e os novos produtos de energia, entre outros. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

A retroescavadeira da XCMG revoluciona o processo de construção ao combinar capacidades de escavação e carregamento, otimizando as operações desde a escavação de fundações até o manuseio de materiais. Essa inovação não apenas aumenta a eficiência da construção, mas também reduz significativamente os custos do projeto ao eliminar a necessidade de diversos equipamentos.

O desempenho robusto das escavadeiras e carregadeiras da XCMG é especialmente notável em ambientes desafiadores, como construções de estradas municipais que frequentemente exigem a navegação por florestas tropicais e terrenos montanhosos. Equipadas com motores e sistemas de transmissão de alto desempenho, essas máquinas fornecem torque poderoso para mineração pesada, enquanto seus sistemas hidráulicos de bomba dupla otimizam o fluxo com base nas necessidades operacionais para economizar energia e reduzir custos.

Em abril, a XCMG apresentou seus mais recentes equipamentos de construção personalizados em diversos eventos do setor em toda a América Latina. Na Agrishow, a maior feira de tecnologia agrícola do Brasil e uma das maiores do mundo, a XCMG lançou mais de dez modelos de máquinas, incluindo carregadeiras, escavadeiras, niveladoras, rolos compressores e os novos produtos de energia, entre outros. Novos produtos como a niveladora GR1905BR, a miniescavadeira XE55DA e a carregadeira compacta XC7-SR08 receberam ampla aclamação dos clientes.

Na M&T Expo 2024 em abril, foram exibidos mais de vinte modelos exclusivos de alta qualidade, incluindo carregadeiras, escavadeiras, caminhões de mineração, veículos de grande porte, rolos compressores, niveladoras, fresadoras, plataformas de trabalho aéreo e empilhadeiras. As novas soluções de energia foram destaque, liderando o caminho rumo à construção sustentável com tecnologia inovadora que oferece emissões zero, além de benefícios econômicos.

Os negócios da XCMG na América Latina têm tido um progresso notável nos últimos anos, com uma crescente capacidade de serviço também em toda a América Central. Desde o 2T deste ano, a empresa entregou mais de 100 plataformas de trabalho aéreo na América Central, apresentando modelos como o XGA16K, conhecido pelo design compacto, navegação eficaz para evitar obstáculos e facilidade de operação, atendendo às várias necessidades do setor. Produtos e soluções personalizados têm conquistado os clientes da XCMG em toda a América Central.

Em colaboração com parceiros na América Central, a XCMG tem avançado ativamente no desenvolvimento de instalações, como fábricas mexicanas, redes de vendas, centros de peças de reposição e bases de treinamento.

