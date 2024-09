LAS VEGAS, 16 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A XCMG Machinery ("XCMG", SHE: 000425) está pronta para apresentar sua maior coleção de equipamentos de mineração na MinExpo 2024, que acontecerá de 24 a 26 de setembro em Las Vegas. A XCMG pode ser visitada no estande #329 no Pavilhão Norte, onde a empresa apresentará uma gama diversificada de escavadeiras, caminhões basculantes, plataformas de perfuração e carregadeiras de última geração. Essa é a segunda participação da XCMG na exposição, reforçando seu compromisso de entregar soluções abrangentes de mineração e explorar tecnologias de automação para os mercados norte-americano e global.

A XCMG revela a principal linha de produtos para a MinExpo 2024, exibindo soluções avançadas de mineração (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

"Estamos dedicados a desenvolver produtos personalizados que atendam às necessidades específicas de nossos clientes norte-americanos, ao mesmo tempo em que capitalizamos a mudança global em direção à mineração 'inteligente' e 'sustentável'", disse Liu Quan, gerente geral adjunto da XCMG Import and Export e gerente geral da XCMG USA. "Olhando para o futuro, aspiramos fornecer uma gama mais ampla de opções para nossa clientela norte-americana e prevemos que os equipamentos de mineração da XCMG se tornem uma visão comum nos principais projetos de construção em toda a área."

A XCMG Machinery destacará cinco modelos, cada um incorporando sua tecnologia de mineração sob medida para o mercado:

Escavadeiras hidráulicas XE950G , especialmente projetadas para ambientes agressivos de mineração com fabricação enxuta, design de última geração e excelente confiabilidade, proporcionando desempenho operacional perfeito e desempenho econômico com forte poder de escavação e eficiência operacional rápida.

, especialmente projetadas para ambientes agressivos de mineração com fabricação enxuta, design de última geração e excelente confiabilidade, proporcionando desempenho operacional perfeito e desempenho econômico com forte poder de escavação e eficiência operacional rápida. A carregadeira sobre rodas XC978U , construída para operações pesadas, possui um potente motor Cummins L9 e transmissão ZF com deslocamento total. Seu sistema hidráulico avançado garante elevada eficiência e economia de energia, enquanto seu design fácil de usar, incluindo um grande capô elétrico da porta lateral giratória, lubrificação centralizada e um assento de operador de luxo com maior segurança e conforto.

, construída para operações pesadas, possui um potente motor Cummins L9 e transmissão ZF com deslocamento total. Seu sistema hidráulico avançado garante elevada eficiência e economia de energia, enquanto seu design fácil de usar, incluindo um grande capô elétrico da porta lateral giratória, lubrificação centralizada e um assento de operador de luxo com maior segurança e conforto. Caminhão basculante articulado XDA45U , projetado para excepcional capacidade off-road e transporte pesado. Equipado com um motor de alta potência e baixo consumo de combustível, transmissão automática e tração 6×6 em tempo integral, ele se destaca em condições adversas. Seu sistema hidráulico de classe mundial e sistemas independentes de controle de bomba e direção sensível à carga garantem uma operação estável e eficiente. A manutenção é simplificada com um capô do motor basculante de grande ângulo, lubrificação centralizada e sistemas de enchimento para fácil acesso e manutenção

, projetado para excepcional capacidade off-road e transporte pesado. Equipado com um motor de alta potência e baixo consumo de combustível, transmissão automática e tração 6×6 em tempo integral, ele se destaca em condições adversas. Seu sistema hidráulico de classe mundial e sistemas independentes de controle de bomba e direção sensível à carga garantem uma operação estável e eficiente. A manutenção é simplificada com um capô do motor basculante de grande ângulo, lubrificação centralizada e sistemas de enchimento para fácil acesso e manutenção A escavadeira sobre esteiras XE490U foi construída para tarefas exigentes, equipada com um sistema de fluxo positivo controlado eletronicamente para capacidade de resposta rápida, componentes estruturais duráveis e resistentes ao desgaste e uma cabine de aço de alta resistência para maior segurança. Inclui linhas hidráulicas auxiliares padrão para maior versatilidade, uma tela colorida que fornece informações detalhadas da máquina e um assento com suspensão a ar aquecido para maior conforto do operador. Seu design de fácil manutenção também reduz as horas de trabalho.

foi construída para tarefas exigentes, equipada com um sistema de fluxo positivo controlado eletronicamente para capacidade de resposta rápida, componentes estruturais duráveis e resistentes ao desgaste e uma cabine de aço de alta resistência para maior segurança. Inclui linhas hidráulicas auxiliares padrão para maior versatilidade, uma tela colorida que fornece informações detalhadas da máquina e um assento com suspensão a ar aquecido para maior conforto do operador. Seu design de fácil manutenção também reduz as horas de trabalho. Perfuratriz XQZ152 para fundo de poço, perfeita para minas não metálicas, como pedreiras, calcário e minas de carvão. Apresenta uma postura de inclinação ajustável e um local de esteira dedicado para garantir uma passabilidade excepcional. Com um compressor de ar de parafuso Atlas de dois estágios para fornecimento de ar forte e o sistema especialista em perfuração XCMG X-eco, ele garante velocidades de perfuração rápidas, consumo mínimo de combustível e facilidade de operação. A broca suporta uma variação de diâmetro de φ90 a φ152 mm e pode atingir profundidades de até 35 m .

Durante a feira, a XCMG também exibirá os clipes de sua frota pioneira de máquinas rodoviárias autônomas operando em minas.

