Abbott recebe aprovação da Anvisa para a válvula biológica Epic™ Max para tratar pacientes com estenose ou insuficiência da válvula aórtica

A Epic Max oferece excelente fluxo sanguíneo e foi projetada para facilitar futuras intervenções cardíacas, caso os pacientes precisem

A nova válvula amplia o portfólio de cardiologia estrutural da Abbott e é fabricada na unidade da empresa em Belo Horizonte

SÃO PAULO, 6 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Abbott (NYSE: ABT), líder global em cuidados para a saúde, anuncia hoje a aprovação regulatória da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a válvula biológica Epic Max para o tratamento da insuficiência da válvula aórtica (válvula com vazamento) ou estenose (estreitamento da abertura da válvula). O dispositivo é o novo integrante da plataforma de válvulas cirúrgicas Epic da Abbott, que conta com um legado de décadas de segurança e resultados clínicos consistentes, além de um design otimizado para melhorar ainda mais o fluxo sanguíneo da válvula.

Quando a válvula aórtica não se fecha adequadamente (insuficiência aórtica) ou não se abre completamente (estenose aórtica), o coração não bombeia o sangue de forma eficiente e o fluxo sanguíneo para o corpo é reduzido. Se não tratada, a doença da válvula aórtica pode levar à insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral (AVC), coágulos sanguíneos e até a morte. Válvulas cardíacas comprometidas ou danificadas que não podem ser reparadas podem ser substituídas cirurgicamente por válvulas mecânicas ou bioprotéticas (biológicas) em um procedimento cirúrgico de coração aberto.

A válvula Epic Max é indicada para pacientes que necessitam substituir uma válvula cardíaca aórtica que esteja doente, danificada ou com funcionamento inadequado. Ela também pode ser utilizada para a substituição de uma válvula aórtica protética previamente implantada.

No Brasil, a estenose aórtica é uma doença cardiovascular cuja incidência cresce principalmente entre a população idosa. A condição afeta entre 3% e 5% das pessoas com mais de 75 anos1, reforçando a importância do acesso a terapias eficazes e inovadoras no país.

A Epic Max foi projetada para alcançar excelente hemodinâmica, ou fluxo sanguíneo, e seu frame de baixo perfil facilita possíveis intervenções transcateter futuras para os pacientes. Essa nova válvula é construída com base na plataforma da válvula cirúrgica Epic, aproveitando seu desempenho e durabilidade de longo prazo.

"A Epic Max foi desenvolvida para melhorar o desempenho hemodinâmico da válvula cardíaca e preservar opções futuras de tratamento ao longo da vida do paciente", afirma Andreia Vilar, Country Manager da Divisão de Doenças Estruturais do Coração da Abbott no Brasil. "A válvula é produzida aqui no Brasil, na nossa fábrica em Belo Horizonte, e reforça nosso compromisso com a inovação, com investimento no país e com a ampliação do portfólio mais abrangente de soluções em cardiologia estrutural, oferecendo opções que podem melhorar a vida de pacientes com doenças cardíacas".

Sobre a Abbott:

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver plenamente em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias que transforma a vida das pessoas abrange todo o universo de cuidados para a saúde, por meio de produtos e negócios líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos de marca. Nossos 122.000 colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há quase 90 anos, sua estratégia local visa proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde no país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.800 colaboradores e suas principais unidades ficam em São Paulo (sede administrativa), Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

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Referências:

CARNEIRO, Suzana Alves Mundim; NÓBREGA, Marciano de Sousa. Números da estenose aórtica no Brasil nos últimos 10 anos e o impacto da modalidade anestésica na morbimortalidade do implante transcatéter de válvula aórtica. Revista Delos, 2026. Disponível em: https://ojs.revistadelos.com/ojs/index.php/delos/article/view/8672. Acesso em abril, 2026. [ojs.revistadelos.com].

Epic™ Max – Registro ANVISA no 10332340525.

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FONTE Abbott