Estreando hoje com o especial O Mundo do Elmo - A Festa Dançante, o programa inspira hábitos saudáveis por meio do movimento e da brincadeira.

Cerca de 80 escolas públicas do Rio de Janeiro receberão formação para professores e recursos educacionais para envolver crianças e suas famílias em atividades que promovem hábitos saudáveis

Esta parceria se estende aos Estados Unidos, Índia e México, com recursos e conteúdos criados e adaptados para os contextos locais

SÃO PAULO, 18 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Sesame Workshop, organização global sem fins lucrativos responsável pela Vila Sésamo, e a Abbott (NYSE: ABT), empresa global de cuidados para a saúde, anunciam um novo programa no Brasil criado para ajudar famílias a desenvolverem rotinas saudáveis relacionadas à alimentação, movimento e sono desde a primeira infância — estabelecendo as bases para hábitos saudáveis ao longo da vida que contribuem para reduzir o risco de doenças crônicas no futuro.

Vila Sésamo e Abbott lançam recursos no Brasil para ajudar crianças e famílias a desenvolverem hábitos saudáveis desde cedo

O programa estreia hoje no Brasil com o lançamento do especial no YouTube O Mundo do Elmo - A Festa Dançante , que convida crianças e cuidadores a explorarem hábitos saudáveis por meio do movimento, da música e da brincadeira. Para complementar o especial, a iniciativa oferece um conjunto de recursos educacionais gratuitos e multilíngues, com a participação dos famosos personagens. Produzidos pela Vila Sésamo e apoiados pela Abbott, os materiais incluem um kit de sala de aula com 40 atividades; cartões de microaprendizagem para famílias via WhatsApp; e pôsteres interativos para ajudar a acompanhar rotinas e hábitos. Os recursos gratuitos e multilíngues para crianças e cuidadores estão disponíveis em vilasesamo.com/habitos-saudaveis.

A iniciativa tem como objetivo ajudar crianças pequenas a desenvolverem rotinas positivas relacionadas à alimentação nutritiva, atividade física, sono de qualidade e bem-estar emocional, criando uma base sólida para uma vida mais saudável agora e no futuro.

Essa parceria se estende para outros países como Estados Unidos, Índia e México, por meio de conteúdos criados e adaptados aos contextos locais. Isso inclui o lançamento de quatro novos livros infantis ("A tarde mágica da Abby", "Abelardo e o dia em família", "O incrível sono de Elmo" e "Superprovadores"), disponíveis em inglês, espanhol, português e hindi.

"O desenvolvimento de hábitos saudáveis começa na infância, e o apoio da família é fundamental nesse processo", destaca Julia Tomchinsky, Diretora de Educação da Vila Sésamo na América Latina. "Por meio do brincar, da música e de narrativas envolventes, queremos inspirar crianças e famílias a juntos, fazerem escolhas saudáveis, experimentarem mudanças graduais em suas rotinas e celebrarem cada pequeno passo e conquista rumo à estilos de vida mais equilibrados e saudáveis."

"Hábitos saudáveis são a base para o bem-estar ao longo da vida — e eles começam cedo, na infância", diz Melissa Brotz, vice-presidente sênior de Marketing Global e Assuntos Externos da Abbott e presidente da fundação filantrópica da empresa, a Abbott Fund. "Junto com a Sesame Workshop, estamos apoiando famílias com recursos que se adaptam à vida real, visto que pequenas escolhas para se manter saudável, quanto feitas desde cedo, podem fazer a diferença na prevenção de doenças crônicas por muitos anos."

Estreia do Especial O Mundo do Elmo - A Festa Dançante

Da alimentação equilibrada às brincadeiras ativas e a importância de uma boa noite de sono, o vídeo O Mundo do Elmo - A Festa Dançante foi criado para motivar e incentivar crianças pequenas e seus cuidadores a fazerem escolhas saudáveis e experimentarem coisas novas em um ambiente acolhedor e alegre.

No especial de 26 minutos, Elmo e Grover levam o público em uma aventura repleta de música, na qual descobrem novos passos de dança enquanto aprendem sobre hábitos saudáveis que alimentam o corpo e a mente. O especial está disponível no YouTube e no YouTube Kids, e inclui a participação de Come-Come, Abby Cadabby, Garibaldo, Abelardo e Chamki, além de crianças reais de diferentes partes do mundo. As crianças também poderão se divertir ao ver Elmo, Grover e Tango em versão animada enquanto perseguem Félix, a galinha, dentro do icônico prédio marrom 123.

Atividades no Brasil

O programa combina recursos de multimídia baseados em pesquisa com ações presenciais na comunidade para apoiar famílias na construção de rotinas saudáveis e sustentáveis. No Brasil, a iniciativa contempla uma parceria estratégica com a rede municipal de educação do Rio de Janeiro. Entre 2026 e 2027, cerca de 80 escolas públicas receberão gratuitamente formação de professores, materiais e recursos diversificados para envolver as crianças e suas famílias em atividades que promovam hábitos saudáveis na escola, dentro de casa e nos espaços comunitários.

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Sobre a Sesame Workshop:

A Sesame Workshop é uma organização global sem fins lucrativos responsável pela Vila Sésamo e muito mais. Há mais de 50 anos, atuamos na interseção entre educação, mídia e pesquisa, criando experiências alegres que enriquecem mentes e ampliam corações, sempre com o propósito de capacitar cada geração a construir um mundo melhor. Nossos personagens queridos, programas icônicos, ações em comunidades e muito mais levam o aprendizado lúdico na primeira infância a famílias em mais de 190 países e impulsionam nossa missão de ajudar crianças em todos os lugares a crescerem mais inteligentes, mais fortes e mais gentis. Saiba mais em sesame.org e acompanhe a Sesame Workshop no Instagram, TikTok, Facebook, e X.

Sobre a Abbott:

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver plenamente em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias que transformam a vida das pessoas abrange todo o universo de cuidados para a saúde, por meio de produtos e negócios líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos de marca. Nossos 115.000 colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há quase 90 anos, sua estratégia local visa proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde no país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.800 colaboradores e suas principais unidades ficam em São Paulo (sede administrativa); Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2935579/Abbott_Vila_Sesamo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2761216/5867589/Abbott_New_Logo.jpg

FONTE Abbott