Abbott recebe aprovação da ANVISA para uso de dispositivo bioabsorvível inovador em artérias abaixo do joelho

O Esprit BTK, Sistema de Scaffold Reabsorvível com Eluição de Everolimus, é absorvido ao longo do tempo após abrir artérias obstruídas abaixo do joelho (BTK)

O dispositivo bioabsorvível da Abbott oferece a possibilidade de melhores desfechos para pessoas com a forma mais grave da doença arterial periférica (DAP), condição em que o estreitamento ou bloqueio das artérias reduz o fluxo sanguíneo para os membros, especialmente as pernas

São Paulo, July 30, 2026 /PRNewswire/ -- A Abbott (NYSE: ABT), líder global em cuidados para a saúde, anuncia a aprovação regulatória da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para o Esprit BTK, Sistema de Scaffold Reabsorvível com Eluição de Everolimus, uma inovação para pessoas que sofrem com isquemia crítica com risco de perda do membro abaixo do joelho. O Sistema Esprit BTK foi desenvolvido para manter as artérias abertas e liberar um medicamento intitulado Everolimus, que auxilia na cicatrização do vaso, antes de se dissolver completamente ao longo do tempo, reduzindo a necessidade de procedimentos repetidos.

Até hoje, o padrão de tratamento para uso nas artérias abaixo do joelho (BTK) era a angioplastia com balão, um procedimento no qual um pequeno balão é introduzido por meio de um cateter até o local da obstrução para comprimi-la contra a parede arterial. Em seguida, ele é removido, abrindo o vaso e restabelecendo o fluxo sanguíneo. No entanto, obstruções tratadas apenas com angioplastia por balão apresentam resultados limitados, tanto no curto quanto no longo prazo e, em muitos casos, os vasos voltam a obstruir, exigindo novas intervenções. Resultados do estudo LIFE-BTK, que avaliou o Sistema Esprit BTK da Abbott, demonstraram que o dispositivo reduz a progressão da doença e contribui para melhores desfechos clínicos em comparação com a angioplastia por balão.1

O Sistema Esprit BTK é uma plataforma bioabsorvível pioneira, composta por material semelhante ao utilizado em suturas absorvíveis. O dispositivo é implantado durante um procedimento minimamente invasivo guiado por cateter, realizado por meio de uma pequena incisão na perna. Após a abertura da obstrução, o dispositivo auxilia na cicatrização do vaso, e posteriormente, inicia seu processo de reabsorção ao longo de três anos, à medida que o vaso se recupera e passa a se manter aberto por conta própria.

"A aprovação do Sistema Esprit BTK da Abbott pela ANVISA representa um marco importante no tratamento da doença arterial periférica abaixo do joelho e abre caminhos para uma nova era de melhores desfechos clínicos para pacientes em todo o mundo", afirma o Dr. Felipe Nasser, supervisor do Departamento de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital Santa Marcelina e médico assistente do Centro de Medicina Intervencionista do Hospital Israelita Albert Einstein, ambos em São Paulo.

A doença arterial periférica (DAP) é altamente prevalente, apesar de muitas pessoas ainda desconhecerem esta condição. Estima-se que ela afete mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo2. Embora mais de 50% dos indivíduos sejam assintomáticos, a condição é responsável por 3% a 4% das amputações.2 No Brasil, projeções indicam que a mortalidade associada à doença deve aumentar cerca de 10% nos próximos anos.3

"A doença arterial periférica impacta significativamente a vida das pessoas e existem opções limitadas de tratamento para os pacientes que vivem com a sua forma mais grave", afirma Mara Rinaldi, gerente geral da divisão vascular da Abbott no Brasil. "A Abbott está revolucionando o tratamento para as artérias abaixo do joelho com este dispositivo bioabsorvível, que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com DAP."

A aprovação do Sistema Esprit BTK no Brasil reforça o compromisso da Abbott com o avanço do tratamento das doenças cardiovasculares no país, ao trazer uma tecnologia inovadora alinhada ao que há de mais moderno na medicina vascular global, contribuindo para elevar os padrões de tratamento e possibilitar que as pessoas vivam de forma mais plena.

Sobre a Abbott:

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver plenamente em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias que transforma a vida das pessoas abrange todo o universo de cuidados para a saúde, por meio de produtos e negócios líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos de marca. Nossos 122.000 colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há quase 90 anos, sua estratégia local visa proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde no país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.800 colaboradores e suas principais unidades ficam em São Paulo (sede administrativa), Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

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Referências:

Drug-Eluting Resorbable Scaffold versus Angioplasty for Infrapopliteal Artery Disease. Ramon L. Varcoe, M.B., B.S., Ph.D., M.Med. (Clin.Epi.), Brian G. DeRubertis, M.D., Raghu Kolluri, M.D., Prakash Krishnan, M.D., David C. Metzger, M.D., Marc P. Bonaca, M.D., M.P.H, Mehdi H. Shishehbor, D.O., M.P.H., Ph.D. 2023. Disponível em: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2305637 Peripheral Artery Disease: A Comprehensive Updated Review. Garba Rimamskep Shamaki , Favour Markson , Demilade Soji-Ayoade , Chibuike Charles Agwuegbo , Michael Olaseni Bamgbose , Bob-Manuel Tamunoinemi. 2021. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34906615/ Forecasting Ischemic Heart Disease, Stroke, and Peripheral Artery Disease Mortality in Brazil Through 2040: A Bayesian Modeling Approach. Pedro Rafael Vieira de Oliveira Salerno ORCID logo, Antoinette Cotton, Bruno R. Nascimento, Zhuo Chen, Gabriel Tensol Rodrigues Pereira, Alexandre A. Abizaid, Luis Augusto Palma Dallan ORCID logo , Pedro Rafael Salerno ORCID logo , Sadeer Al-Kindi, Fanny Petermann-Rocha, Salil V. Deo. 2025. Disponível em: https://abccardiol.org/en/article/forecasting-ischemic-heart-disease-stroke-and-peripheral-artery-disease-mortality-in-brazil-through-2040-a-bayesian-modeling-approach/

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