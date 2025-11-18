Abbott traz ao Brasil o Sistema de Estimulação Cerebral Profunda Liberta RC, que ajuda pacientes com distúrbios do movimento, incluindo os com doença de Parkinson

Tecnologia permite que os usuários tenham maior controle sobre os tremores, rigidez e lentidão de movimento





Mais de oito milhões de pessoas convivem com a doença de Parkinson no mundo1 e, no Brasil, esse número pode chegar à 1,2 milhão de pessoas até 20602

SÃO PAULO, 18 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Abbott anuncia que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou seu Sistema de Estimulação Cerebral Profunda (DBS) Liberta RC™ para auxiliar pessoas com distúrbios do movimento, incluindo doença de Parkinson, distonia e tremor essencial. Trata-se do menor dispositivo recarregável de estimulação cerebral profunda do mercado3 e está disponível com a tecnologia exclusiva de programação remota NeuroSphere™ Virtual Clinic da Abbott.

Sistema de Estimulação Cerebral Profunda Liberta RC da Abbott

O sistema Liberta RC™ inclui um gerador de pulso implantável (GPI), que envia um estímulo ao cérebro para interromper os sinais que causam os tremores, rigidez e lentidão de movimentos. Esse processo é conhecido como Estimulação Cerebral Profunda (DBS) e pode ajudar os usuários a obterem maior controle sobre os sintomas.4

O sistema também é o único dispositivo DBS recarregável compatível com a NeuroSphere™ Virtual Clinic, que permite que as pessoas se comuniquem com seus médicos, garantam as configurações e funcionalidades adequadas e recebam novas configurações de tratamento, conforme necessário, sem necessidade de ir ao consultório. *

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a prevalência da doença de Parkinson dobrou nos últimos 25 anos, com mais de 8,5 milhões de pessoas vivendo com a condição em todo o mundo.1 Trata-se da condição neurológica que mais cresce no mundo e até 2050, a expectativa é que ela afete mais de 25 milhões de pessoas.5 No Brasil, uma pesquisa inédita feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e publicada na revista científica The Lancet Regional Health – Americas estima que mais de 500 mil brasileiros com 50 anos ou mais vivem atualmente com a doença de Parkinson e o número de casos pode ultrapassar mais de 1 milhão até 2060.2

"Infelizmente ainda não existe cura para a doença de Parkinson e os profissionais de saúde ainda enfrentam desafios para aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes que sofrem com esta condição. Além disso, em um país continental como o nosso, muitos pacientes enfrentam longas viagens ou trânsito intenso para chegar até nós — dificuldades agravadas pelos movimentos involuntários. A aprovação do sistema de DBS Liberta RC representa um avanço importante e a possibilidade de realizar ajustes no dispositivo remotamente, permitindo que os pacientes permaneçam confortáveis em casa, pode transformar significativamente a forma como oferecemos cuidado", afirma a Dra. Vanessa Milanese, Vice-Presidente da SBENF (Sociedade Brasileira de Estereotaxia e Neurocirurgia Funcional).

O sistema também oferece o maior intervalo entre recargas de todas as tecnologias DBS disponíveis no mercado, permitindo que pessoas com distúrbios do movimento recarreguem o dispositivo a cada 37 dias ou 10 vezes ao ano, quando utilizado em configuração nominal.6 Para usuários que preferem um cronograma de recarga semanal, são necessários apenas 30 minutos de recarga.6 Além disso, o sistema de carregamento sem fio permite que as pessoas permaneçam ativas enquanto o utilizam.7

O sistema DBS Liberta RC é controlado por um aplicativo para smartphone, em dispositivos móveis compatíveis. Notificações e configurações personalizáveis estão disponíveis no controlador do paciente, o que permite uma experiência única e individualizada para cada paciente.

"O DBS Liberta RC representa o compromisso da Abbott em criar tecnologias que ajudem as pessoas a viver plenamente. Com esse sistema, conseguimos unir uma terapia eficaz, uma recarga prática e funcionalidades de programação remota — tudo pensado para atender às reais necessidades dos pacientes", afirma Rudi Gottschalk, Gerente Geral da Divisão de Neuromodulação da Abbott para América Latina.

Sobre a Abbott:

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver plenamente em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias que transformam a vida das pessoas abrange todo o universo de cuidados para a saúde, por meio de produtos e negócios líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos de marca. Nossos 114.000 colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há quase 90 anos, sua estratégia local visa proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde no país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.800 colaboradores e suas principais unidades ficam em São Paulo (sede administrativa); Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

Acesse nosso site e fique em contato conosco pelo LinkedIn, Facebook, Instagram e YouTube.

Liberta RC Gerador de Pulso Implantável de ECP - registro ANVISA nº 10332340513

St. Jude Medical Brasil Ltda. Rua Itapeva, 538, 5º ao 8º andar, Bela Vista - São Paulo/SP – CEP: 01332-000. Tel.: (55 11) 5080-5400 – Brasil. SAC: [email protected]

CUIDADO: Este produto deve ser usado por ou sob a orientação de um médico. Antes de usar, consulte as Instruções de Uso, dentro da embalagem do produto (quando disponível) para obter informações mais detalhadas sobre Indicações, Contraindicações, Avisos, Precauções e Eventos Adversos.

™ Indica uma marca comercial Abbott.

©2025 Abbott. Todos os direitos reservados. As informações contidas neste material são para uso exclusivo no Brasil.

