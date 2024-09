Acelerar a ação climática no turismo é fundamental para a resiliência do setor e das comunidades anfitriãs, de acordo com a UNTourism

MADRI, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Durante a recente reunião dos Ministros do Turismo do G20 em Belém, Brasil, o Secretário-Geral da Organização Mundial do Turismo da ONU, Zurab Pololikashvili, pediu medidas urgentes para remodelar o turismo de uma forma que beneficie tanto o meio ambiente quanto as comunidades locais. Com o turismo a caminho de retornar aos níveis pré-pandemia até o final do ano, Pololikashvili destacou a importância de olhar além da recuperação e se concentrar em tornar o turismo uma força de mudança positiva. Sua mensagem enfatizou o empoderamento das comunidades locais, a tomada de medidas significativas sobre questões climáticas e a adoção de práticas econômicas sustentáveis que priorizem a natureza e a circularidade.

O turismo global tem se recuperado constantemente da pandemia da COVID-19, com dados mostrando que as chegadas de turistas internacionais no primeiro semestre de 2023 atingiram 80% dos níveis de 2019. Algumas regiões, particularmente o Oriente Médio e a Europa, estão até superando esses números. No entanto, áreas como a Ásia e o Pacífico estão tendo um retorno mais gradual devido às limitações contínuas de viagens. Essa recuperação reforça o papel crucial do turismo na condução do crescimento econômico global, na criação de empregos e na promoção do desenvolvimento em regiões que dependem fortemente do setor.

"O turismo prospera com a estabilidade do clima, da biodiversidade e do uso sustentável dos recursos naturais", observou Pololikashvili. "Sem uma ação climática urgente, o futuro do turismo, juntamente com as comunidades e ecossistemas que dependem dele, está em risco."

Pololikashvili também enfatizou que o verdadeiro potencial do turismo reside na sua capacidade não só de gerar emprego, mas também de reunir diversas culturas. No entanto, para que o turismo evolua para um setor mais sustentável e inclusivo, são necessárias novas abordagens. Isso inclui uma governança inovadora que centraliza as comunidades locais e a preservação ambiental na tomada de decisões, bem como uma colaboração mais forte entre governos e várias partes interessadas.

Este apelo marca um momento crítico para a indústria global do turismo. A mensagem é clara: para garantir o seu sucesso e resiliência a longo prazo, o setor deve colocar a ação climática e o empoderamento da comunidade no seu cerne.

