UNTourism 表示，加快旅遊業採取氣候行動對提升行業和旅遊目的地的韌性有著重要意義
25 9月, 2024, 06:39 CST
馬德里2024年9月25日 /美通社/ -- 聯合國世界旅遊組織秘書長 Zurab Pololikashvili 近日在巴西貝倫舉行的 20 國家旅遊部長會議上呼籲各國亟需採取措施，促進旅遊業的全面轉型，繼而惠及環境和當地社群。隨著旅遊業有望在今年年末恢復至疫情前的水平，Pololikashvili 強調除復甦外更應著眼未來，重視旅遊業可帶來積極的變化。他在發言時特別表示，應讓當地社群有更多的話語權，採取切實可行的氣候行動，以及促進注重自然與循環的可持續經濟發展。
全球旅遊持續從 COVID-19 疫情穩步恢復。數據顯示 2023 年上半年的國際旅客入境人數已達到 2019 年的 80% 水平。某些地區，尤其是中東和歐洲，甚至已超過這些數字。然而，受持續的旅行限制，亞洲和太平洋等地區的復甦步調趨緩。這一復甦趨勢強化了旅遊業在推動全球經濟增長、創造就業機會和促進倚重旅遊業地區的發展方面起到關鍵作用。
Pololikashvili 表示：「氣候穩定、生物多樣性和自然資源的可持續使用，可共同推動旅遊業的欣榮發展。如果沒有採取緊急氣候行動，旅遊業的未來以及依賴旅遊業的社群及生態將面臨危險。」
Pololikashvili 還強調，旅遊業的真正潛力並不局限於創造就業，更是能夠將多元文化融合在一起。然而，要將旅遊業發展成一個更具可持續性及包容性的產業，必須尋求創新的方法。這包括創新的治理，將當地社群和環境保護納入決策的核心，並促進政府與各持份者之間的更強大合作。
這項呼籲標誌著全球旅遊業的關鍵時刻。訊息明確：要確保旅遊業的長期成功和韌性，將氣候行動和社群賦權放在核心地位是關鍵。
SOURCE UNTOURISM GLOBAL HUB. MADRID HQ
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