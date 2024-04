Acordo de cooperação estratégica entre o PPC Group e a MYTILINEOS Energy & Metals para o desenvolvimento de um portfólio solar de até 2.000 MW em quatro países

Na Itália, Bulgária, Croácia e Romênia

Abrange aproximadamente 90 projetos em vários estágios de desenvolvimento, com um plano de implementação claro ao longo de três anos

Acordo-quadro para o desenvolvimento e construção pela MYTILINEOS Energy & Metals e aquisição pelo PPC Group após a conclusão da construção de cada projeto

À medida que o PPC Group cresce, ele entra dinamicamente em novos países e torna-se um líder em energia limpa, infraestruturas críticas e serviços no Sudeste da Europa

O crescimento internacional do Setor de Fontes de Energia Renováveis (FER) de MYTILINEOS está acelerando, incluindo - através do Plano de Rotação de Ativos - com a celebração de acordos para concretizar a transição energética da Europa

ATENAS, Grécia, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O PPC Group e a MYTILINEOS Energy & Metals anunciaram que assinaram um Acordo-Quadro de Cooperação (CFA) para o desenvolvimento e construção de um portfólio de projetos solares até 2.000 MW na Itália, Bulgária, Croácia e Romênia. O valor do acordo está estimado em até 2 bilhões de euros e deverá ser implementado nos próximos três anos.

Especificamente, o acordo refere-se a aproximadamente 90 projetos solares de propriedade da MYTILINEOS na Itália (503 MW), Romênia (516 MW), Bulgária (500 MW) e Croácia (445 MW) que se encontram em vários estágios de desenvolvimento. Nos termos do acordo, a MYTILINEOS realizará o desenvolvimento e a construção desses projetos, que serão então adquiridos pelo PPC Group após a conclusão de sua conexão à rede elétrica dos países mencionados acima.

O histórico da MYTILINEOS na implementação de projetos complexos de FER a nível internacional tem sido um catalisador para a confiança da PPC na cooperação das partes e serve como uma garantia para o sucesso da implementação do acordo.

O acordo-quadro entre as duas partes é um marco para o papel de liderança que as empresas gregas podem desempenhar na região mais ampla e na segurança energética da Europa. O acordo é também um marco importante para a transição energética, prevendo-se que os projetos de energia verde desenvolvidos no âmbito do contrato forneçam energia a 320.000 famílias e eliminem 3,4 milhões de toneladas de emissões de CO2.

PPC Group: crescimento no sudeste da Europa

Para o PPC Group, o acordo representa um passo importante para a implementação da estratégia recentemente apresentada à comunidade de investimentos para o crescimento no sudeste da Europa, tendo a energia verde como pilar fundamental. Com este acordo, o PPC Group irá adquirir projetos FER fora da Romênia, onde já tem uma presença significativa, e em três novos países, nomeadamente Itália, Bulgária e Croácia.

A estratégia do PPC Group inclui a expansão no sudeste da Europa e o aproveitamento das oportunidades de criação de valor entre os países através do corredor energético que está sendo criado. Com presença em diferentes áreas geográficas, com um portfólio de FER ampliado e complementar, o PPC Group pretende aproveitar as diferentes condições meteorológicas de cada região. O PPC Group pretende ter um total de 8,9 GW de capacidade instalada de FER até 2026.

MYTILINEOS Energy & Metals: crescimento contínuo da M Renewables

Para a MYTILINEOS, este acordo enquadra-se na estratégia mais ampla de crescimento da M Renewables para a implementação do seu portfólio internacional, incluindo a recente entrada no mercado canadense com projetos de 1500 MW, junto com a execução do Programa de Rotação de Ativos, através do qual a MYTILINEOS financia, entre outros, o crescimento contínuo do setor de energias renováveis. A natureza multinível do acordo (âmbito geográfico, calendário dos projetos) destaca a profundidade do portfólio da M Renewables.

A MYTILINEOS já estabeleceu uma presença significativa e um histórico de longa data nos mercados em escala global, tanto em termos de projetos de desenvolvimento, engenharia, aquisição e construção e operação (O&M), tendo implementado milhares de MW em vários países, enquanto o portfólio total, seguindo o acordo de cooperação estratégica da PPC e o investimento no Canadá, chega a 10.500 MW.

Mais especificamente, no que diz respeito ao mercado italiano, que é de importância estratégica para a MYTILINEOS, com uma presença de longo prazo e um amplo portfólio de projetos superiores a 2,5 GW, este acordo proporcionará um impulso adicional e acelerará a implementação do plano de investimento da MYTILINEOS na Itália, visando uma presença reforçada (modelo de utilidade integrada) no setor energético do país.

O vice-CEO e chefe do RES do PPC Group, Konstantinos Mavros, declarou: "o acordo que assinamos cria valor para ambas as partes e consolida a presença do nosso grupo no sudeste da Europa. A adição gradual de novos projetos ao portfólio de FER do PPC, em novos países, de acordo com nossa estratégia, permitindo aproveitar nosso planejamento geral para a criação de corredores de energia em toda a região. O histórico da MYTILINEOS em projetos complexos de FER e parcerias anteriores bem-sucedidas servem como garantia para a implementação harmoniosa e oportuna do acordo".

Ioannis Kalafatas, diretor executivo de energia da MYTILINEOS, declarou: "este é um acordo significativo entre duas empresas gregas líderes, com presença internacional, à medida que expandem ainda mais sua presença no sudeste da Europa e na Itália. Estamos muito satisfeitos com esse desenvolvimento, pois não é a primeira vez que colaboramos com a PPC no desenvolvimento de projetos de energia verde internacionalmente. O acordo demonstra mais uma vez as capacidades do empreendedorismo grego em escala global. Estamos profundamente convencidos de que as duas empresas continuarão a liderar e a catalisar esta dinâmica em direção a um futuro verde sustentável".

Por sua vez, Nikos Papapetrou, diretor executivo da M Renewables, saudou o acordo com a PPC, destacando a grande importância para a estratégia de desenvolvimento de FER de ambas as empresas e acrescentou: "gostaria de agradecer aos grupos de trabalho da PPC e MYTILINEOS – M Renewables, bem como Estratégia e M&A – pela sua contribuição para alcançar este acordo complexo. Especialmente para a M Renewables, dou um crédito especial ao seu excelente pessoal por completar um marco na nossa jornada, antecipando sucessos semelhantes no futuro".

Sobre o PPC Group:

A PPC é a principal empresa de serviços eléctricos do Sudeste da Europa, com atividades na produção de eletricidade, distribuição, operação de redes e venda de produtos e serviços energéticos avançados na Grécia, Romênia e Macedônia do Norte. A PPC tem uma capacidade instalada total de 10,7 GW, composta por instalações térmicas, hídricas e FER com uma geração total anual superior a 20 TWh, enquanto nas redes a sua Base de Ativos Regulada total chega a aproximadamente 4,3 bilhões de euros. O PPC Group é o fornecedor líder de eletricidade na Grécia e na Romênia, atendendo 8,7 milhões de clientes no total, fornecendo aproximadamente 35 TWh de energia e uma ampla gama de produtos e serviços energéticos.

Sobre a MYTILINEOS:

Fundada na Grécia em 1990, a MYTILINEOS é uma empresa multinacional industrial e energética, cotada na Bolsa de Valores de Atenas, com um volume de negócios consolidados e um EBITDA de 5,5 bilhões de euros e 1,0 bilhão de euros, respetivamente. A Empresa está focada na sustentabilidade e estabeleceu como objetivo reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2) em pelo menos 30% até 2030 e atingir uma pegada neutra no total da sua atividade empresarial até 2050, com base em indicadores de desempenho ESG para Ambiente, Sociedade e a Governança.

