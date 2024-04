MYTILINEOS ENERGY & METALS: ATUALIZAÇÃO COMERCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE 2024

Trajetória de crescimento da MYTILINEOS aprimorada pelas sinergias entre energia e metalurgia

ATENAS, Grécia, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- MYTILINEOS Energy & Metals (RIC: MYTr.AT) (Bloomberg: MYTIL.GA) anuncia seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024.

Aumento de 10 % no lucro líquido após minorias para € 158 milhões x € 143 milhões no primeiro trimestre de 2023. O lucro por ação foi de € 1,141, um aumento de 10% em comparação ao trimestre correspondente do ano anterior.

% para x € 143 milhões no primeiro trimestre de 2023. O foi de € 1,141, um aumento de 10% em comparação ao trimestre correspondente do ano anterior. Aumento de 1 2 % no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) para € 252 milhões, em comparação a € 225 milhões no período correspondente de 2023.

% para em comparação a € 225 milhões no período correspondente de 2023. O volume de negócios foi de € 1,143 bilhão , em comparação a € 1,358 bilhão no primeiro trimestre de 2023, uma redução de cerca de 16% atribuídos às consequências da queda dos preços de energia.

foi de , em comparação a € 1,358 bilhão no primeiro trimestre de 2023, uma redução de cerca de 16% atribuídos às consequências da queda dos preços de energia. A dívida líquida , em uma base ajustada, foi de € 1,592 bilhão, excluindo € 607 milhões de dívida sem recurso.

, em uma base ajustada, foi de excluindo € 607 milhões de dívida sem recurso. Dívida líquida ajustada em relação ao EBITDA ficou em cerca de 1,6x, nível equivalente ao das empresas com grau de investimento. O acima exposto também se refletiu nas recentes atualizações da FITCH e da S&P, com a MYTILINEOS Energy & Metals a um degrau do nível de grau de investimento.

Seguindo o desempenho historicamente alto de 2023, a MYTILINEOS, em 2024, mantém sua trajetória de forte crescimento, respondendo com sucesso a uma conjuntura de desafios relacionados ao fraco ambiente de preços, às crescentes tensões geopolíticas, que impactam os mercados de energia, enquanto as taxas de juros permanecem nos níveis mais altos dos últimos anos.

O modelo de negócios da MYTILINEOS continua sendo uma importante alavanca de crescimento, com base nas poderosas sinergias derivadas da coexistência dos setores de energia e metalurgia, bem como na capacidade da MYTILINEOS de implementar investimentos de alto rendimento, mantendo simultaneamente a alavancagem e o risco comercial em níveis relativamente baixos.

1. PRINCIPAIS NÚMEROS FINANCEIROS

Valores em € 1º trimestre de 2024 1º trimestre de 2023 Δ% Volume de negócios 1,143 bilhão 1,358 bilhão -16 % EBITDA 252 milhões 225 milhões 12 % EATam 158 milhões 143 10 % Lucro por ação* 1,141 1,040 10 % Margens (%)



Δ(bps) EBITDA 22,1 % 16,5 % 554 EATam 13,8 % 10,6 % 324 * Ações de capital próprio ajustadas

Como esperado, o volume de negócios foi significativamente menor (-16%) devido à queda significativa nos preços do gás natural, da eletricidade e dos metais.

Esta é a primeira vez, desde a transformação corporativa do Grupo em 2022, que este enfrenta sérios ventos externos que literalmente "testaram" a resiliência do modelo sinérgico de energia e metais. Os resultados justificaram esta transformação histórica: Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) apresentou um aumento de 12%, atingindo € 252 milhões, em comparação a € 225 milhões no período correspondente de 2023, beneficiado do crescimento constante da rentabilidade do setor energético, e em particular da atividade RES. O que foi dito acima resultou no fortalecimento substancial da margem EBITDA, em cerca de 5,5 pontos percentuais, para 22%, confirmando a robustez do modelo de negócios da MYTILINEOS, que gera consistentemente altos níveis de lucratividade, independentemente do níveis de preços da energia.

O lucro líquido aumentou para € 158 milhões (+10%), o que representa um desempenho recorde no primeiro trimestre em termos de lucratividade. Este desempenho recorde foi impulsionado sobretudo pela RES, apoiado tanto pela produção de eletricidade, que foi reforçada pela operação da nova CCGT de 826 MW, como pelo desempenho consistentemente robusto do setor metalúrgico. A MYTILINEOS, utilizando plenamente suas vantagens competitivas, lançou as bases para consolidar sua lucratividade, de modo constante, em níveis acima de € 1 bilhão, ao mesmo tempo em que entra em uma nova fase de forte crescimento.

O setor de energia, impulsionado pela M Renewables, conseguiu aumentar sua lucratividade em termos de EBITDA em 22% em comparação ao primeiro trimestre de 2023. A MYTILINEOS também foi significativamente beneficiada pela atividade de produção de energia, e em particular pela contribuição substancial do novo H-CLASS 826MW, que é o usuário de gás natural mais eficiente do país, contribuindo assim para o aumento da produção do MYTILINEOS em comparação aos níveis do primeiro trimestre de 2023.

Apesar da diminuição significativa dos prêmios, quando comparado aos níveis correspondentes de 2023, o setor metalúrgico atingiu os níveis recorde de rentabilidade do 1º trimestre de 2023. Este desempenho é atribuído principalmente às ações oportunas tomadas pela Administração da Empresa em relação à garantia de preços favoráveis na LME, à taxa de câmbio €/$, bem como ao controle rigoroso de custos. O acima exposto, junto com as sinergias estrategicamente importantes proporcionadas pela coexistência dos setores de energia e metalurgia, mantém a MYTILINEOS entre os produtores de alumínio e alumina mais competitivos do mundo. É esperado que a posição da Empresa seja ainda mais reforçada e estabilizada no primeiro quartil da curva de custo de caixa mundial, devido à transição para fontes de energia menos poluentes, bem como à recente aquisição da IMERYS Bauxites, que aprimora o modelo de produção verticalmente integrado da MYTILINEOS.

Relativo à atividade de construção (incluindo M Concessions), o lucro antes de impostos, juros e depreciações (EBITDA) ascendeu a € 3 milhões no 1º trimestre de 2024, comparado a € 5 milhões de no 1º trimestre de 2023, devido a uma fase transitória de conclusão e entrega de determinados grandes projetos em curso e o início de novos projetos em uma fase inicial. Hoje, o atraso de projetos de infraestruturas em curso ultrapassa € 1 bilhão quando são incluídos projetos em fase avançada de contratação (incluindo apenas a percentagem de METKA ATE relacionada com joint ventures). As perspectivas para o setor de construção na Grécia são particularmente positivas, especialmente para os projetos de concessão e PPP, nos quais o setor de infraestrutura ambiciona desempenhar um papel de liderança, a partir de 2024, onde esperamos o primeiro impacto da consolidação de nossa subsidiária de construção METKA ATE em 100%.

2. ATUALIZAÇÕES OPERACIONAIS DAS UNIDADES DE NEGÓCIO

2.1. Setor de energia

Valores em € 1º trimestre de 2024 1º trimestre de 2023 Δ% Receitas 904 milhões 1,112 bilhão -19 % EBITDA 184 milhões 150 milhões 22 % Margens (%)



Δ(bps) EBITDA 20,4 % 13,5 % 684

O setor de energia registrou um volume de negócios de €904 milhões, representando 79% do faturamento total da empresa, registrando uma diminuição de 19% em comparação ao primeiro trimestre de 2023. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA), impulsionado pela M Renewables, foi de € 184 milhões, aumentando 22% em comparação a € 150 milhões no período correspondente de 2023.

A MYTILINEOS Energy & Metals está estrategicamente posicionada na vanguarda da transição energética como uma empresa de energia líder e integrada, com presença internacional em todo o espectro do setor energético (M Renewables, M Energy & Generation Management, M Energy Customer Solutions, M Integrated Supply & Trading e M Power Projects).

RES - Portfólio mundial da MYTILINEOS * Potência ( GW) RES em operação 0,8 RES em construção 1,6 RES RTB e estágio final de desenvolvimento** 2,4 Estágio inicial de desenvolvimento de RES 5,7 Total 10,5 * Projetos de armazenamento de energia incluídos ** Projeto pronto para ser construído (RTB) ou que irá alcançar o estágio RTB nos próximos 6 meses aproximadamente

A capacidade total do portfólio mundial operacional e maduro da M Renewables, que está se expandindo dinamicamente em todos os cinco continentes, é agora de c.4,8 GW, incluindo projetos nos estágios iniciais e intermediários de desenvolvimento, com capacidade de cerca de 5,7 GW, o portfólio mundial da MYTILINEOS agora se aproxima de 10 GW, no fim do primeiro trimestre de 2024.

A produção de energia a partir de fontes renováveis, com uma capacidade instalada total de 779 MW, no fim do primeiro trimestre de 2024 totalizava 325 GWh, dos quais 182 GWh produzidos a partir de RES gregas e os restantes 143 GWh de RES internacionais.

A MYTILINEOS, aproveitando ao máximo seu Plano de Rotação de Ativos, celebrou recentemente um contrato de importância estratégica para a Empresa, relativo a projetos com capacidade total de cerca de 2 GW na Europa, especificamente na Itália (503 MW), Romênia (516 MW), Croácia (445 MW) e Bulgária (500 MW). O bem-sucedido Plano de Rotação de Ativos permite que a MYTILINEOS continue o crescimento da rentabilidade da M Renewables, apesar do atual ambiente de taxas de juros, ao mesmo tempo que faz uso adequado de todas as ferramentas de financiamento disponíveis. Como resultado do acima exposto, a Empresa consegue ter um modelo de desenvolvimento de RES autofinanciado, mantendo baixos níveis de alavancagem e um excelente perfil de crédito.

Na Grécia, o desenvolvimento da primeira fase (cerca de 300 MW) dos cerca de 1,5 GW do portfólio fotovoltaico grego está progredindo sem problemas, utilizando recursos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (RRF), e gradualmente entrando em operação. Simultaneamente, a construção da segunda fase do Portfólio Grego, com capacidade total de cerca de 700 MW, teve início em 2024. No que se refere ao portfólio internacional, a MYTILINEOS está atualmente construindo mais de 1,3 GW em projetos fotovoltaicos fora da Grécia, que deverão entrar em operação em um futuro próximo.

No contexto da Transição Energética Mundial, através da mudança para RES, bem como da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável adotada pela Empresa nos últimos anos, a MYTILINEOS firmou em abril de 2024 um contrato bilateral para fornecimento de eletricidade com o Karatzis Group, e produzir energia com uma capacidade total de 210 MW, reforçando assim seu portfólio "ecológico". É esperado que o foco da Empresa em uma forte presença no mercado de PPAs se intensifique significativamente à medida que o mercado "amadureça", seguindo o exemplo de outras instalações de parques fotovoltaicos de propriedade da empresa em muitas regiões ao redor do mundo.

No que se refere a projetos de terceiros, a execução continua desimpedida, em países como: Reino Unido, Grécia, Itália e Romênia; com carteira contratada (assinado, mas não executado) no valor de € 245 milhões.

Dados do mercado grego - 1º trimestre de 2024

Produção por tipo de unidade [TWh] 1º trimestre de 2024 1º trimestre de 2023 1º trimestre de 2024

% da mescla 1º trimestre de 2023

% da mescla Linhita 1,1 1,4 8 % 12 % Gás natural 4,1 3,0 33 % 24 % Hidros 0,9 0,8 7 % 7 % RES1 5,7 4,9 46 % 40 % Importações líquidas 0,6 2,2 5 % 18 % Total 12,4 12,3 100 % 100 % 1 Fontes de energia renováveis

Geração MYTILINEOS (TWhs) 1º trimestre de 2024 1º trimestre de 2023 Δ% Usinas térmicas 2,0 0,8 150 % RES 0,2 0,2 0 % Total 2,2 1,0 120 %

Durante fevereiro de 2024, os preços do gás natural na Europa registaram uma descida significativa, atingindo os níveis mais baixos dos últimos anos, antes de sua recente recuperação, principalmente devido à crise geopolítica em curso, tanto na Ucrânia como no Oriente Médio. A demanda de eletricidade no primeiro trimestre de 2024 se manteve em níveis semelhantes aos do primeiro trimestre de 2023.

A produção de energia grega de MYTILINEOS, tanto a partir de unidades térmicas como renováveis, ascendeu a 2,2 TWh, o que corresponde a 18% da demanda grega total. Quanto à produção de eletricidade a partir de usinas térmicas, as três usinas de ciclo combinado (CCGTs), junto com a usina combinada de calor e energia (CHP) de alta eficiência, produziram cerca de 2 TWh cumulativos. Isto representa mais de 17% da demanda total no sistema interligado e 49% da produção das centrais de gás natural, contra 27% no período correspondente de 2023.

A produção total de unidades térmicas durante o primeiro trimestre de 2024 aumentou significativamente (+150%) em comparação ao período correspondente de 2023, entre outros motivos, devido à contribuição pela primeira vez da nova unidade CCGT (turbina a gás de ciclo combinado) (826 MW), que contribuiu com mais de 50% da produção térmica total do primeiro trimestre de 2024 da MYTILINEOS. A nova CCGT iniciou sua operação em um período crítico para o país, contribuindo decisivamente para apoiar a transição para um mescla energética com uma pegada de carbono significativamente menor. É esperado que o acima exposto, em parte devido ao aumento das necessidades do país nos próximos anos, junto com o elevado grau de eficiência e flexibilidade de nossas unidades, bem como o fornecimento de eletricidade a preços competitivos, fortaleça significativamente a rentabilidade da Empresa nos próximos anos.

MYTILINEOS - Fornecimento de energia e gás natural 1º trimestre de 20 24 1º trimestre de 2023 Δ% Quantidade total de medidores de energia e gás 5 50.000 531.000 3,6 % Participação de mercado - março de 2024* 17,4 % 10,3 % -

Durante o primeiro trimestre de 2024, além do forte desempenho financeiro, a MYTLINEOS continuou a promover de forma constante os seus objetivos estratégicos através da conclusão de uma série de aquisições, como EfAEnergy e Volterra (sujeito à aprovação da Comissão de Concorrência), que fortalecem ainda mais o pilar energético da Empresa e é esperado que melhore significativamente a integração vertical no mercado varejistas de gás natural e fornecimento de energia.

Portanto, a MYTILINEOS no fim do primeiro trimestre de 2024 representa um total de 550.000 medidores de eletricidade e gás natural, enquanto sua participação no mercado de eletricidade em março de 2024 ultrapassou o nível de 17% (participações de mercado HEnEx). No próximo período, a MYTILINEOS tem como meta superar 25% do consumo grego, incluindo a representação do alumínio da Grécia, criando uma infraestrutura "ecológica" integrada com presença internacional. Aproveitando a integração vertical de operação da Empresa no setor de energia, a MYTILINEOS está agora consolidando sua posição como fornecedor integrado de energia da nova era.

Ao mesmo tempo, a MYTILINEOS, além do mercado grego, alcançou penetração significativa em outros mercados na região do sudeste europeu, em termos de fornecimento e comercialização de gás natural, como parte da estratégia de internacionalização da Empresa. Tendo garantido a maioria dos locais disponíveis do terminal Revythoussa para os próximos anos, enquanto aumenta constantemente seus volumes de negociação, a MYTILINEOS se tornou um importante ator regional no fornecimento e comércio de gás natural nos Bálcãs e no sudeste europeu em geral. Esta conquista permitiu à empresa garantir preços competitivos do gás natural e os benefícios deste sucesso são distribuídos por meio do modelo sinérgico da MYTILINEOS para todas as operações da Empresa.

Projetos de energia MYTILINEOS 1º trimestre de 2024 Carteira de projetos contratados € 1,4 bilhão Gasoduto total € 1,7 bilhão

O subsetor M Power Projects, com foco em projetos que apoiam os objetivos da transição energética e do desenvolvimento sustentável, está continuamente reforçando sua presença internacional, executando atualmente 35 projetos em 11 países diferentes.

No fim do primeiro trimestre de 2024, a carteira de projetos contratados ascendia a € 1,4 bilhão, embora incluindo projetos em fase avançada de contratação, a carteira total ascendia a € 1,7 bilhão, dos quais 10% se referem a projetos na Grécia, 24% na Polônia e 45% no Reino Unido, atividade que deverá registar um crescimento significativo.

A Empresa, possuindo o conhecimento necessário para projetos de elevada demanda, pretende explorar integralmente todas as perspectivas decorrentes do Fundo de Recuperação.

Por último, deve ser percebido que uma parte crescente do volume de negócios e da rentabilidade do M-Power Projects, decorre da atividade no segmento de rede, onde há em princípio uma decisão da Gestão de Topo da empresa, pelo apoio econômico (junto com a M-Renewables), às infraestruturas, bem como aos recursos humanos (sobretudo engenheiros gregos qualificados), a fim de explorar plenamente a próxima década de ouro no contexto da transição ecológica.

2.2. Setor de metalurgia

Valores em € 1º trimestre de 2024 1º trimestre de 2023 Δ% Receitas 205 milhões 225 milhões -9 % EBITDA 70 milhões 74 milhões -5 % Margens (%)



Δ(bps) EBITDA 34,3 % 32,7 % 160

Volumes totais de produção (mil toneladas) 1º trimestre de 2024 1º trimestre de 2023 Δ% Alumina 217 212 2 % Alumínio primário 45 46 -2 % Alumínio reciclado 14 14 0 % Produção total de alumínio 59 60 -2 %

Preços de alumínio e alumina ($/t) 1º trimestre de 2024 1º trimestre de 2023 Δ% 3M LME 2.241 2.438 -9 % Índice de Preços de Alumina (API) 367 360 2 %

O preço médio do alumínio (3M LME) no primeiro trimestre de 2024 foi de US$ 2.241/t, contra US$ 2.438/t no primeiro trimestre de 2023, marcando uma queda de 9%. Ao longo do último período, os preços dos metais têm aumentado de modo constante, ultrapassando o nível de US$ 2.600/t, impulsionados pela recuperação da atividade industrial na China e pelas recentes sanções impostas pelos EUA e pelo Reino Unido ao alumínio russo.

Os prêmios do tarugo de alumínio caíram ainda mais no primeiro trimestre de 2024 com o preço médio ficando em US$ 400/t, contra US$ 600/t no período correspondente de 2023. Apesar de seu declínio, os prêmios do tarugo de alumínio poderão subir novamente, sobretudo devido à redução da produção europeia de alumínio, que continua sendo um mercado significativamente deficitário, com a maior parte de suas necessidades provenientes de importações de terceiros países, incluindo o Oriente Médio e a Rússia, que agora são questionados.

O Índice de Preços de Alumina (API) registrou um ligeiro aumento de 2% no primeiro trimestre de 2024, para US$ 367/t.

Apesar de um ambiente relativamente mais fraco no mercado de alumínio, a MYTILINEOS, por meio de ações de gestão proativas, consegue manter sua lucratividade próxima a níveis recordes obtidos no ano anterior. A MYTILINEOS, entre outros, conseguiu garantir preços favoráveis na LME e taxa de câmbio €/$, enquanto seu controle efetivo de custos, combinado com as significativas vantagens comparativas oferecidas pela coexistência dos setores de energia e metalurgia, garante fortes margens de lucro, portanto mantendo a MYTILINEOS entre os produtores de alumínio e alumina mais competitivos do mundo.

Tal como nos anos anteriores, em 2024, caso não se verifique uma deterioração grave nas diversas frentes geopolíticas abertas, a empresa deverá melhorar ainda mais seu desempenho nos restantes trimestres de 2024. Como ocorre todos os anos, anúncios detalhados sobre a orientação anual da Empresa serão feitos pelo Presidente do Conselho Administrativo na Assembleia Geral Anual de Acionistas em 4 de junho de 2024.

ΜYTILINEOS:

A ΜYTILINEOS Energy & Metals é uma empresa multinacional industrial e energética, líder nos setores metalúrgico e energético, com foco na sustentabilidade e economia circular. A Empresa está cotada na Bolsa de Valores de Atenas, com um volume de negócios e um EBITDA consolidados de € 5,492 bilhões e € 1,014 bilhão, respetivamente. A MYTILINEOS é um ponto de referência para a metalurgia "ecológica" competitiva a nível europeu e mundial, ao mesmo tempo que opera a única unidade de produção verticalmente integrada de bauxita, alumina e alumínio primário na União Europeia (UE) com instalações portuárias privadas. No setor energético, a MYTILINEOS oferece soluções abrangentes, compreendendo projetos de energia térmica e renovável, distribuição e comercialização de eletricidade, junto com investimentos em infraestruturas de rede, armazenamento de baterias e outras tecnologias ecológicas. A Empresa atua nos mercados dos cinco continentes, em 40 países, adotando um modelo sinérgico em grande escala entre os setores metalúrgico e energético, ao mesmo tempo em que executa o desenvolvimento completo de grandes projetos de infraestrutura energética.

