Anúncio de Revisão Estratégica

NÃO DEVE SER DIVULGADO, PUBLICADO OU DISTRIBUIDO, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NO TODO OU EM PARTE, EM, PARA OU DE QUALQUER JURISDIÇÃO ONDE AGIR ASSIM CONSTITUIRIA UMA VIOLAÇÃO DAS LEIS OU REGULAMENTOS PERTINENTES DE TAL JURISDIÇÃO.

ATENAS, Grécia, 26 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Tendo superado consistentemente suas metas e objetivos estratégicos, a MYTILINEOS Energy & Metals (MYTILINEOS) iniciou uma revisão e avaliação de suas opções estratégicas, em consulta com seus consultores financeiros, jurídicos e fiscais, com vista a continuar proporcionando crescimento e criação de valor aos acionistas.

Como parte desta revisão estratégica abrangente, a MYTILINEOS irá avaliar várias oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico, seu modelo de alocação de capital, a estrutura ideal do balanço e a estrutura de listagem adequada.

A MYTILINEOS está comprometida com o crescimento internacional, capitalizando sua presença geograficamente diversificada, sempre com base em sua herança grega, engenhosidade e espírito empreendedor, dentro de um ambiente de governança robusto.

Neste contexto, a MYTILINEOS está considerando uma potencial cotação em uma bolsa internacional, incluindo a Bolsa de Valores de Londres, nos próximos 12-18 meses, considerando sua presença geográfica cada vez mais diversificada e visando oferecer maior liquidez a seus investidores. Independentemente do resultado desta revisão estratégica, a MYTILINEOS continua empenhada em sua contribuição à economia e sociedade gregas, com operações robustas e geração de receitas fiscais na Grécia, com a expectativa de manter uma cotação na Bolsa de Atenas, onde a MYTILINEOS está cotada desde 1995.

A MYTILINEOS alcançou uma transformação significativa nos últimos anos, demonstrada através do crescimento da receita e da lucratividade em quase 4 vezes nos 5 anos que antecederam 2023. A MYTILINEOS pretende fortalecer ainda mais o seu amplo alcance internacional, bem como a sua forte posição nacional. A revisão estratégica pretende garantir que a MYTILINEOS mantenha sua trajetória de crescimento e permaneça totalmente alinhada, em todos os segmentos de negócio, com a sua visão estratégica a longo prazo, enquanto maximiza o valor entregue aos acionistas.

Citigroup Global Markets Europe AG e Morgan Stanley & Co. A International plc está atuando como consultoria financeira da MYTILINEOS em sua revisão estratégica.

A Clifford Chance LLP está atuando como consultoria jurídica internacional.

A Zepos & Yannopoulos está atuando como consultoria jurídica em relação ao direito grego.

A EY está atuando como consultoria tributária internacional.

MYTILINEOS:

A ΜYTILINEOS Energy & Metals é uma empresa multinacional industrial e energética, líder nos setores metalúrgico e energético, com foco na sustentabilidade e na economia circular. A Empresa está cotada na Bolsa de Valores de Atenas, com um volume de negócios e um EBITDA consolidados de € 5,492 bilhões e € 1,014 bilhões, respetivamente. A MYTILINEOS é um ponto de referência para a metalurgia "ecológica" competitiva a nível europeu e mundial, ao mesmo tempo que opera a única unidade de produção verticalmente integrada de bauxita, alumina e alumínio primário na União Europeia (UE) com instalações portuárias privadas. No setor energético, a MYTILINEOS oferece soluções abrangentes, compreendendo projetos de energia térmica e renovável, distribuição e comercialização de eletricidade, junto com investimentos em infraestruturas de rede, armazenamento de baterias e outras tecnologias ecológicas. A Empresa atua em mercados dos cinco continentes, em 40 países, adotando um modelo sinérgico em grande escala entre os setores metalúrgico e energético, ao mesmo tempo em que realiza o desenvolvimento completo de grandes projetos de infraestrutura energética.

Para mais informação, acesse: www.mytilineos.gr | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

Isenção de responsabilidade : O Citigroup Global Markets Europe AG ("Citi"), regulamentado pelo Banco Central Europeu e pela Autoridade Federal de Supervisão Financeira Alemã (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin), e pelo Morgan Stanley & Co. International plc, autorizada pela Autoridade de Regulação Prudencial ("PRA") e regulamentada pela PRA e pela Autoridade de Conduta Financeira ("FCA"), está atuando como consultoria financeira da MYTILINEOS S.A. e mais ninguém em relação à transação e aos assuntos aqui descritos, e não será responsável perante ninguém que não seja a MYTILINEOS S.A. por fornecer as proteções oferecidas a clientes do Citi ou Morgan Stanley, respectivamente, ou fornecer aconselhamento quanto a qualquer assunto aqui referido. Nem o Citi nem o Morgan Stanley, nem qualquer uma de suas respectivas subsidiárias, filiais ou afiliadas devem ou aceitam qualquer dever, obrigação ou responsabilidade de qualquer natureza (seja direta ou indireta, por contrato, ato ilícito, sob lei ou de outro modo) a qualquer pessoa que não seja um cliente do Citi ou do Morgan Stanley, conforme aplicável, quanto a qualquer assunto aqui referido.

ESTE ANÚNCIO NÃO CONSTITUI OU FAZ PARTE DE QUALQUER OFERTA DE VENDA OU SOLICITAÇÃO DE QUALQUER OFERTA DE COMPRA DE QUAISQUER TÍTULOS EMITIDOS PELA MYTILINEOS, NEM DEVE ELE OU QUALQUER PARTE DELE FORMAR A BASE OU SER CONFIADO EM RELAÇÃO A QUALQUER CONTRATO OU COMPROMISSO DE COMPRA DE TÍTULOS EMITIDOS PELA MYTILINEOS.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2384981/MYTILINEOS_Energy_and_Metals_Logo.jpg

FONTE MYTILINEOS Energy & Metals