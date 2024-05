Acordo Summit Ridge Capital de US$ 94 milhões impulsiona a expansão da frota verde da CMM no Brasil

RIO DE JANEIRO, 7 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Em um avanço significativo em direção a operações marítimas sustentáveis, a Compagnie Maritime Monegasque (CMM) anunciou o fechamento de até US$ 94 milhões em financiamento. A transação foi financiada pela Summit Ridge Capital Partners. A Panorama Capital Partners forneceu e assessorou a transação e participou como coinvestidor.

Este financiamento permite à CMM recompor a sua estrutura accionista e expandir a sua frota. Como parte dessa expansão, a CMM construirá embarcações de abastecimento de plataforma pioneiras movidas a etanol no Brasil. Este é um novo uso do etanol como combustível em uma indústria que precisa urgentemente de descarbonização e posicionará a CMM como líder global em operações marítimas ambientalmente sustentáveis.

"A Summit Ridge tem orgulho de apoiar a abordagem inovadora da CMM à logística marítima", afirmou Christopher Park, CEO da Summit Ridge. "Este investimento estratégico reflete nosso compromisso contínuo com a gestão ambiental e nossa crença na navegação brasileira e no potencial econômico de soluções de energia sustentável".

"Estamos entusiasmados com a parceria com Summit Ridge e Panorama nesta jornada transformadora", disse Christophe Vancauwenbergh, CEO da CMM. "Este financiamento não só fortalece a nossa estrutura de capital, mas acelera significativamente a nossa transição para uma frota sustentável, oferecendo benefícios ambientais e económicos à escala global".

Stephanos Velissaropoulos, sócio fundador da Panorama Capital Partners, comentou: "Nosso envolvimento nesta transação ressalta nossa dedicação em aconselhar e investir em infraestrutura e tecnologias sustentáveis. A iniciativa da CMM de implantar navios movidos a etanol é um divisor de águas para a indústria marítima e representa um avanço substancial nas operações marítimas ecologicamente corretas".

Sobre a Compagnie Maritime Monegasque

A Compagnie Maritime Monegasque (CMM) é uma empresa líder no fornecimento de soluções inovadoras para o mercado brasileiro de navios de apoio offshore, com uma frota entre as mais modernas do Brasil. Comprometida com práticas sustentáveis, a CMM é pioneira na adoção de embarcações movidas a etanol para reduzir o impacto ambiental.

Sobre a Summit Ridge Capital Partners

A Summit Ridge Capital Partners é uma gestora de crédito alternativa líder e fornecedora de soluções de capital na América Latina. Com base em pesquisas fundamentalmente orientadas e no terreno, a Summit Ridge procura construir carteiras de investimentos de elevada convicção que ofereçam rendimentos elevados e retornos superiores ajustados ao risco, utilizando fortes estruturas jurídicas ad hoc para maximizar a proteção contra perdas.

Sobre o Panorama Capital Partners

O Panorama Capital Partners é um banco comercial líder na América Latina, especializado no desenvolvimento sustentável de recursos naturais. Com escritórios em três importantes mercados latino-americanos, a Panorama oferece serviços especializados de captação de capital e consultoria para fundos de gestão de ativos e clientes estratégicos. O portfólio robusto e as estratégias de crescimento direcionadas da empresa garantem que ela forneça consistentemente excelência operacional e sucesso de longo prazo para seus parceiros.

Para mais informação, entre em contato com:

[email protected]

FONTE Compagnie Maritime Monegasque (CMM)