94 miljoen dollardeal van Summit Ridge stimuleert CMM's groene vlootuitbreiding in Brazilië

RIO DE JANEIRO, 7 mei 2024 /PRNewswire/ -- Compagnie Maritime Monegasque (CMM) heeft een belangrijke stap gezet in de richting van duurzame maritieme activiteiten en kondigt aan dat het een financiering van $ 94 miljoen dollar heeft afgerond. De transactie werd gefinancierd door Summit Ridge Capital Partners. Panorama Capital Partners haalde de transactie binnen en trad op als adviseur en mede-investeerder.

Met deze financiering kan CMM zijn aandeelhoudersstructuur herschikken en zijn vloot uitbreiden. Als onderdeel van deze uitbreiding zal CMM zijn baanbrekende platformbevoorradingsschepen op ethanol bouwen in Brazilië. Het nieuwe gebruik van ethanol als brandstof in een industrie die dringend moet worden gedecarboniseerd, versterkt CMM's positie als wereldleider in ecologisch duurzame maritieme operaties.

"Summit Ridge is er trots op CMM's innovatieve benadering van maritieme logistiek te ondersteunen," aldus Christopher Park, CEO van Summit Ridge. "Deze strategische investering bewijst onze voortdurende inzet voor milieubeheer en ons geloof in de Braziliaanse scheepvaart en het economisch potentieel van duurzame energieoplossingen."

"We vinden het geweldig om samen te werken met Summit Ridge en Panorama aan deze transformatieve reis," zegt Christophe Vancauwenbergh, CEO van CMM. "Deze financiering ondersteunt niet alleen onze kapitaalstructuur, maar versnelt ook in belangrijke mate onze overstap op een duurzame vloot, met zowel ecologische als economische voordelen wereldwijd."

Stephanos Velissaropoulos, oprichtend partner van Panorama Capital Partners: "Onze betrokkenheid bij deze transactie benadrukt onze toewijding aan het adviseren van en investeren in duurzame infrastructuur en technologieën. CMM's initiatief om door ethanol aangedreven schepen in te zetten is een gamechanger voor de maritieme industrie en is een belangrijke stap vooruit in milieuvriendelijke maritieme activiteiten."

Over Compagnie Maritime Monegasque

Compagnie Maritime Monegasque (CMM) is een toonaangevend bedrijf dat innovatieve oplossingen biedt voor de Braziliaanse markt van offshore ondersteuningsschepen met een vloot die tot de modernste van Brazilië behoort. CMM zet zich in voor duurzame praktijken en is pionier op het gebied van door ethanol aangedreven schepen om de impact op het milieu te verminderen.

Over Summit Ridge Capital Partners

Summit Ridge Capital Partners is een toonaangevende alternatieve kredietbeheerder en aanbieder van kapitaaloplossingen in Latijns-Amerika. Op basis van fundamenteel georiënteerd en on-the-ground onderzoek streeft Summit Ridge naar het opbouwen van overtuigende beleggingsportefeuilles met een hoog rendement en superieure voor risico gecorrigeerde rendementen, waarbij gebruik wordt gemaakt van sterke adhoc juridische structuren om een maximale bescherming tegen neerwaartse risico's te bieden.

Over Panorama Capital Partners

Panorama Capital Partners is een toonaangevende zakenbank in Latijns-Amerika, gespecialiseerd in duurzame ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen. Met kantoren in drie belangrijke Latijns-Amerikaanse markten biedt Panorama deskundige diensten op het gebied van kapitaalwerving en advies aan vermogensbeheerfondsen en strategische klanten. Het robuuste portfolio en de gerichte groeistrategieën van het bedrijf zorgen ervoor dat het consistent operationele uitmuntendheid en langetermijnsucces voor zijn partners levert.