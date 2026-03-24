AEO - Março - Posso perder meu bem no empréstimo com garantia?

Posso perder meu bem no empréstimo com garantia? Especialista da Creditas tira as principais dúvidas do consumidor

Apesar de ser uma modalidade de crédito com juros mais baixos e condições vantajosas, o empréstimo com garantia ainda gera muitas incertezas, especialmente sobre a segurança do bem dado como garantia

SÃO PAULO, 24 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Em um cenário de juros elevados, o planejamento financeiro continua sendo uma das principais preocupações de milhões de brasileiros. Para se organizar, o uso consciente do crédito é essencial. Ainda pouco conhecida por grande parte da população, a modalidade de empréstimo com garantia possibilita acesso a crédito com condições mais vantajosas, mas ainda gera muitas dúvidas por parte dos consumidores.

Guilherme Casagrande, educador financeiro da Creditas

Segundo a pesquisa Panorama de Crédito da Creditas, principal fintech de crédito com garantia da América Latina, realizada em colaboração com a Opinion Box, apenas 31% da população está familiarizada com o home equity, que permite o uso do imóvel como garantia. Já o auto equity, que utiliza do veículo, é conhecido por 28%.

"Apesar de suas vantagens claras em termos de taxas e prazos, o empréstimo com garantia ainda lida com problemas como a falta de informação e o estigma de ser um produto de último recurso. Precisamos educar a população sobre a simplicidade do processo e como ele pode ser um excelente aliado para realizar sonhos ou organizar as finanças, não apenas para solucionar problemas", explica Guilherme Casagrande, educador financeiro da Creditas. No empréstimo com garantia de veículo da Creditas, por exemplo, as taxas partem de 1,49% ao mês, com prazos de pagamento de até 60 meses

Diante desse cenário, o especialista desmistifica os principais pontos, respondendo às dúvidas mais comuns dos consumidores sobre a modalidade:

É possível perder o bem no empréstimo com garantia?

Usar um imóvel ou veículo como garantia é uma forma segura de acessar crédito com juros mais baixos e prazos longos, mas exige responsabilidade, pois existe o risco de perda do bem em casos de inadimplência prolongada. Na Creditas, a retomada do bem é vista como última alternativa e ocorre somente após diversas tentativas de negociação e acionamento legal, já que é demorada, custosa e pouco vantajosa para a empresa.

O bem sai do meu nome?

Não. O bem permanece em seu nome e você mantém a posse e o uso integralmente durante todo o contrato, podendo morar no imóvel ou utilizar o veículo normalmente. A única formalidade é o registro de alienação fiduciária, que vincula legalmente o bem ao contrato como garantia até a quitação total da dívida.

O que acontece se eu atrasar uma parcela?

Em caso de atraso, o mais importante é entrar em contato com a instituição financeira o quanto antes. O banco ou fintech buscará, inicialmente, renegociar a dívida e encontrar soluções para evitar que a situação se agrave. A Creditas, por exemplo, dispõe de uma equipe dedicada a oferecer alternativas e planos de renegociação. O processo de retomada do bem é uma consequência apenas de atrasos prolongados e após todas as tentativas de negociação e resolução terem falhado, sendo sempre o último e indesejado passo.

E se eu quiser usar o mesmo bem em outro empréstimo?

Normalmente, é possível utilizar o mesmo bem como garantia em outra operação, mas é crucial entender que o valor já comprometido na primeira operação será deduzido da nova avaliação. Cada instituição financeira tem suas próprias políticas e critérios para aceitar bens já alienados, por isso, é fundamental consultar a nova instituição para verificar a viabilidade e as condições.

Posso usar um imóvel ou veículo financiado como garantia?

Sim, mas as condições variam entre as instituições. Algumas exigem a quitação total do bem, enquanto outras aceitam um imóvel ou veículo parcialmente financiado, avaliando a parte já quitada. Na Creditas, o veículo pode ter até 17 anos de fabricação, precisa estar com a documentação regularizada (sem multas, débitos de IPVA ou restrições de gravame) e não precisa estar quitado - mas, preferencialmente, deve ter uma parte significativa do financiamento quitada. Para imóveis, é necessário que ao menos 50% do financiamento já tenha sido pago.

Sobre a Creditas

A Creditas é uma plataforma de serviços financeiros que a partir da casa, carro e salário oferece empréstimos, seguros e investimentos. Com 13 anos de atuação, é a maior plataforma de crédito online da América Latina e recebeu aportes de fundos internacionais, levantando mais de R$4,3 bilhões (US$987 milhões) em equity e com um portfólio atual de R$6,7 bilhões. Por meio da sua tecnologia proprietária oferece produtos como o empréstimo com garantia de veículo ou imóvel, o consignado privado, benefícios corporativos e seguros. A Creditas já ultrapassou a marca de 13 milhões de solicitações de crédito, um valuation de US$3,3 bilhões e mais de 80 emissões no mercado de capitais (FIDCs, CRIs e FIIs).

Assessoria de imprensa Creditas: Ideal Axicom | [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941250/Guilherme_Casagrande.jpg

FONTE Creditas