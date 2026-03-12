Como conseguir empréstimo: especialista da Creditas lista 5 dicas

Entenda as principais modalidades de empréstimo, compare as taxas e descubra qual a melhor opção para o seu perfil financeiro

SÃO PAULO, 12 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Entender como contratar um empréstimo de forma segura e inteligente se tornou uma das principais preocupações dos brasileiros em meio a um cenário de juros altos e busca por reorganização financeira.

Segundo Guilherme Casagrande, educador financeiro da Creditas, a maior fintech de crédito com garantia da América Latina, algumas dicas práticas podem auxiliar quem deseja contratar um empréstimo de forma consciente, aproveitando suas principais vantagens para realizar seus planos com segurança e planejamento financeiro. Confira:

Guilherme Casagrande, educador financeiro da Creditas

1. Escolha o tipo de empréstimo ideal para o seu momento

Cada modalidade de crédito atende a uma necessidade diferente do dia a dia, portanto, é essencial saber qual tipo é mais indicado para você. O empréstimo com garantia de salário, conhecido como consignado privado ou Crédito do Trabalhador, é indicado para quem busca organizar o orçamento com previsibilidade, já que as parcelas são descontadas diretamente do salário.

O crédito com garantia de veículo (CGV) é ideal para quem precisa de liquidez imediata, seja para quitar dívidas mais caras, investir no próprio negócio ou lidar com imprevistos. Já o crédito com garantia de imóvel (CGI) é a opção mais vantajosa para grandes projetos, como reforma da casa, abertura de empresa ou consolidação de dívidas.

"No geral, quem utiliza bens como garantia, seja crédito com garantia de carro, imóvel ou salário, consegue taxas até 60% menores do que as praticadas em empréstimos pessoais tradicionais", explica o especialista da Creditas.

2. Use apenas plataformas sólidas e reguladas

Depois de definir qual tipo de crédito é melhor para seu perfil, verifique se a instituição é regulamentada pelo Banco Central e se adota práticas de crédito responsável. Instituições responsáveis possuem canais que trazem orientações e dicas de educação financeira.

"O crédito responsável é uma das principais ferramentas de educação financeira e mobilidade social no Brasil. Na Creditas, mostramos que, quando usado com planejamento e com juros justos, ele ajuda nossos clientes a reorganizar suas finanças e investir em seus objetivos com confiança", explica o educador financeiro.

3. Faça tudo com segurança

Uma das principais vantagens de fazer um empréstimo hoje em dia é a praticidade de se realizar o processo de forma online. Mas Casagrande alerta para que cuidados essenciais sejam tomados a fim de se evitar golpes. Certifique-se de que todo o processo é 100% digital e criptografado. Plataformas modernas, como a Creditas, permitem que o cliente simule o empréstimo, envie documentos, passe pela análise de crédito e, após aprovação, recebe o dinheiro direto na conta, com assinatura eletrônica e suporte especializado.

4. Compare as taxas e condições antes de contratar

Na hora de contratar um empréstimo, é fundamental comparar prazos, valores e custos. Realize a simulação online e confira se a plataforma tem transparência total sobre o custo efetivo total (CET) e não cobra nenhum valor antecipado durante o processo.

De acordo com Casagrande, "trocar dívidas caras por um crédito mais barato é uma decisão inteligente, mas é importante fazer um planejamento detalhado para garantir que o novo empréstimo esteja adequado ao orçamento".

Na Creditas, por exemplo, é possível conseguir crédito com juros a partir de 1,49% ao mês (consignado privado e com garantia de veículo) ou a partir de 1,09% + IPCA ao mês, com até 90 dias para começar a pagar (crédito com garantia de imóvel). Além disso, vale procurar por alternativas que melhor se encaixem ao seu perfil: na Creditas, veículos com até 17 anos de fabricação são aceitos para empréstimo com garantia de veículo, o que amplia o acesso ao crédito e democratiza oportunidades para mais brasileiros.

5. Planeje o uso do crédito e evite armadilhas financeiras

Segundo pesquisa da Creditas em parceria com a Opinion Box, sete em cada dez brasileiros enfrentaram situações de endividamento, sendo que 30% dessas dívidas surgiram por despesas inesperadas e 27% pelo uso excessivo do cartão de crédito.

Nesse cenário, o crédito com garantia surge como uma alternativa estruturada e responsável, permitindo ao consumidor sair do endividamento com juros abusivos e retomar o controle financeiro. "Em um ambiente de juros altos, buscar crédito e usá-lo com planejamento é o primeiro passo para a maturidade financeira", reforça Casagrande.

Para quem deseja sair do vermelho e construir rentabilidade, a Creditas tem o videocast gratuito em parceria com a B3, Papo de Grana, ensinando a sair do ciclo de endividamento e começar a investir.

Procura por crédito com garantia vem aumentando

Segundo levantamento da Creditas, a procura pelo crédito com garantia de imóvel (Home Equity) aumentou em 45,1% em 2025. O mesmo movimento foi percebido no crédito com garantia de veículo (Auto Equity), que cresceu em 33,6% na comparação com o mesmo período de 2024.

O avanço foi impulsionado por pessoas que têm usado o crédito com garantia como ferramenta para quitar dívidas (25%), investir em negócios próprios (24%) e alcançar estabilidade financeira.

Segundo Casagrande, esse crescimento reflete a evolução do comportamento financeiro do brasileiro, que em vez de recorrer a soluções de alto custo, tem buscado alternativas mais sustentáveis, com taxas mais baixas, prazos mais longos e contratação 100% digital, transformando o crédito em uma ferramenta de construção de patrimônio e oportunidades.

Sobre a Creditas

A Creditas é uma plataforma de serviços financeiros que a partir da casa, carro e salário oferece empréstimos, seguros e investimentos. Com 13 anos de atuação, é a maior plataforma de crédito online da América Latina e recebeu aportes de fundos internacionais, levantando mais de R$4,3 bilhões (US$987 milhões) em equity e com um portfólio atual de R$6,7 bilhões. Por meio da sua tecnologia proprietária oferece produtos como o empréstimo com garantia de veículo ou imóvel, o consignado privado, benefícios corporativos e seguros. A Creditas já ultrapassou a marca de 13 milhões de solicitações de crédito, um valuation de US$3,3 bilhões e mais de 80 emissões no mercado de capitais (FIDCs, CRIs e FIIs).

