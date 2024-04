AeroPress, Inc. expande linha de cafeteiras icônicas com a coleção AeroPress Clear Colors

A prensa de café mais bem avaliada do mundo atende ao desejo crescente dos consumidores por soluções de café esteticamente agradáveis com cinco novas cores

PALO ALTO, Califórnia, 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A AeroPress, Inc., fabricante da icônica prensa de café com mais de 55.000 avaliações cinco estrelas em mais de 60 países, anunciou hoje sua mais recente coleção de cafeteiras, AeroPress Clear Colors. Esta nova coleção apresenta cinco novas cores para a cafeteira 3 em 1 patenteada da empresa, que prepara uma xícara de café completamente única e excepcionalmente deliciosa a qualquer hora e em qualquer lugar. A coleção AeroPress Clear Colors, que inclui Clear Purple, Clear Blue, Clear Red, Clear Green e Clear Black, estreia menos de um ano após o lançamento do AeroPress Clear e apenas alguns meses após o lançamento da edição limitada AeroPress Clear Pink, que esgotou rapidamente. AeroPress Clear Colors agora estão disponíveis em AeroPress.com.

"Esta é a primeira vez que a AeroPress lança uma linha completa de cores, dando aos amantes do café a capacidade de adicionar um pouco de estilo à sua cozinha ou viagens", disse David Cole, Diretor de Marketing da AeroPress. "Com a temporada de presentes para mães, pais e formandos a todo vapor, o AeroPress Clear Colors chega bem a tempo para aquele presente perfeito e atencioso."

A linha AeroPress Clear Colors se une à linha existente de AeroPress Original, AeroPress XL, AeroPress Go e AeroPress Clear como as únicas cafeteiras projetadas cuidadosamente para oferecer uma experiência de café totalmente personalizável com controle completo sobre tamanho de moagem, temperatura e tempo de imersão. Com um design portátil e patenteado, e um processo de preparo extremamente rápido (pronto em 60 segundos), as cafeteiras AeroPress permitem que os usuários criem centenas de receitas deliciosas e exclusivas, incluindo a cerveja exclusiva AeroPress, a bebida gelada e o café estilo expresso, onde quer que estejam. E agora podem combinar seu ube, carvão ou matcha lattes com sua cafeteira favorita e observar o colorido processo de preparação do início ao fim.

"Em um mar de mesmice, o AeroPress Clear Colors, feito de Tritan™ cristalino e inquebrável, cumpre o compromisso da marca de oferecer soluções funcionais e elegantes", disse o Diretor Executivo da AeroPress, Gerard Meyer. "Nossas cafeteiras têm uma base de fãs apaixonados; o design elegante e as cores são diferentes de tudo que já viram e permitirão que as colecionem e exibam com orgulho no seu lar ou em qualquer lugar."

Fabricado nos EUA e adequado para lava-louças, o AeroPress Clear Colors já está disponível por US$ 49,95 em AeroPress.com e será oferecido na Amazon e por distribuidores nacionais e internacionais nos próximos meses.

Para mais informações sobre AeroPress, métodos de preparo, inovações futuras e muito mais, acesse AeroPress.com ou acompanhe no Instagram, TikTok e YouTube.

SOBRE A AEROPRESS

As cafeteiras AeroPress oferecem aos amantes de café em mais de 60 países a capacidade de preparar sua xícara perfeita em qualquer lugar. Esta tecnologia exclusiva combina o melhor de três técnicas de fermentação em uma prensa de fácil uso, portátil e acessível. Os amantes do café recebem uma xícara de café excepcionalmente deliciosa, com o corpo inteiro de uma prensa francesa, a suavidade de um serviço, a riqueza do expresso e uma qualidade de toque final que perdura bem após o último gole. Com um design icônico e um processo de preparo incrivelmente rápido, as cafeteiras AeroPress são as favoritas dos fãs entre os baristas, campeões mundiais de café e os consumidores exigentes de café todos os dias, sendo que as mais de 55 mil avaliações online de 5 estrelas falam por si. Para mais informação sobre a AeroPress, acesse AeroPress.com ou acompanhe no Instagram, TikTok e YouTube.

Tritan é uma marca registrada da Eastman Chemical Company.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2393724/AeroPress_Logo.jpg

FONTE AeroPress