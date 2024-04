AeroPress, Inc. erweitert die Linie der ikonischen Kaffeemaschinen mit der AeroPress Clear Colors Kollektion

Die weltweit am besten bewertete Kaffeepresse erfüllt mit fünf neuen Farbvarianten den wachsenden Wunsch der Verbraucher nach ästhetisch ansprechenden Kaffeelösungen

PALO ALTO, Kalifornien, 24. April 2024 /PRNewswire/ -- AeroPress, Inc., der Hersteller der kultigen Kaffeepresse mit mehr als 55.000 Fünf-Sterne-Bewertungen in über 60 Ländern, kündigte heute seine neueste Kollektion von Kaffeemaschinen an, AeroPress Clear Colors. Die neue Kollektion umfasst fünf neue Farbvarianten für die patentierte 3-in-1-Kaffeemaschine des Unternehmens, die jederzeit und überall eine einzigartige und außergewöhnlich köstliche Tasse Kaffee zubereitet. Die AeroPress Clear Colors Kollektion, die die Farben Clear Purple, Clear Blue, Clear Red, Clear Green und Clear Black umfasst, kommt weniger als ein Jahr nach der Einführung der AeroPress Clear und nur wenige Monate nach der Einführung der limitierten AeroPress Clear Pink auf den Markt, die schnell ausverkauft war. AeroPress Clear Colors sind jetzt auf AeroPress.com erhältlich.

„Dies ist das erste Mal, dass AeroPress eine komplette Farbpalette herausgebracht hat, die es Kaffeeliebhabern ermöglicht, ihrer Küche oder ihren Reisen ein wenig Stil zu verleihen", sagte David Cole, CMO von AeroPress. „Die Geschenksaison für Mütter, Väter und Absolventen ist in vollem Gange, und die AeroPress Clear Colors kommen gerade rechtzeitig für das perfekte, durchdachte Geschenk."

Die AeroPress Clear Colors Linie gesellt sich zu den bereits existierenden Modellen AeroPress Original, AeroPress XL, AeroPress Go und AeroPress Clear und ist die einzige Kaffeemaschine, die durchdacht entwickelt wurde, um ein vollständig anpassbares Kaffeeerlebnis mit vollständiger Kontrolle über Mahlgrad, Temperatur und Einwirkzeit zu bieten. Dank des patentierten, tragbaren Designs und des extrem schnellen Brühvorgangs (fertig in 60 Sekunden) ermöglicht die AeroPress-Kaffeemaschine dem Benutzer die Zubereitung von Hunderten von einzigartigen, köstlichen Rezepten, einschließlich des charakteristischen AeroPress-Brühkaffees, Cold Brew und Espresso-Kaffees – überall. Jetzt können sie ihren Uebe-, Holzkohle- oder Matcha-Latte mit ihrer Lieblingskaffeemaschine kombinieren und den farbenfrohen Prozess des Brühens von Anfang bis Ende beobachten.

„Die AeroPress Clear Colors aus kristallklarem, bruchsicherem Tritan™ erfüllen die Verpflichtung der Marke, funktionale und zugleich stilvolle Lösungen anzubieten", so Gerard Meyer, CEO von AeroPress. „Unsere Kaffeemaschinen haben eine leidenschaftliche Fangemeinde; das elegante Design und die Farben sind anders als alles, was sie bisher gesehen haben, und sie werden es ihnen ermöglichen, sie zu Hause oder unterwegs mit Stolz zu sammeln und zu präsentieren."

Die in den USA hergestellten und spülmaschinenfesten AeroPress Clear Colors sind ab sofort für 49,95 $ auf AeroPress.com erhältlich und werden in den kommenden Monaten auf Amazon sowie bei nationalen und internationalen Händlern angeboten.

Für weitere Informationen über AeroPress, Brühmethoden, kommende Innovationen und mehr, besuchen Sie AeroPress.com oder folgen Sie uns auf Instagram, TikTok und YouTube.

INFORMATIONEN ZU AEROPRESS

AeroPress-Kaffeemaschinen bieten Kaffeeliebhabern in über 60 Ländern weltweit die Möglichkeit, ihre perfekte Tasse überall zuzubereiten. Diese einzigartige Technologie vereint das Beste aus drei Brühtechniken in einer einfach zu bedienenden, tragbaren und kostengünstigen Presse. Kaffeeliebhaber erhalten eine einzigartig köstliche Tasse Kaffee mit dem vollen Körper einer French Press, der Sanftheit eines Pour-over, der Reichhaltigkeit eines Espressos und einer Qualität des Abgangs, die noch lange nach dem letzten Schluck anhält. Mit ihrem ikonischen Design und dem unglaublich schnellen Brühvorgang sind AeroPress-Kaffeemaschinen bei Baristas, Kaffeeweltmeistern und anspruchsvollen Kaffeetrinkern sehr beliebt – und die mehr als 55.000 5-Sterne Online-Bewertungen sprechen für sich. Für weitere Informationen über AeroPress besuchen Sie AeroPress.com oder folgen Sie uns auf Instagram, TikTok und YouTube.

Tritan ist eine Marke der Eastman Chemical Company.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2393724/AeroPress_Logo.jpg