AeroPress, Inc. 擴大經典咖啡濾壓壺系列，推出 AeroPress Clear Colors 系列

全球最佳評分咖啡濾壓壺推出五種新色，滿足消費者的美觀咖啡濾壓壺日益渴求

美國加州帕羅奧圖2024年4月24日 /美通社/ -- AeroPress, Inc. 是在 60 多個國家／地區中得到 55,000 多個五星級評分的經典咖啡濾壓壺製造商，今天宣佈推出最新 AeroPress Clear Colors 咖啡濾壓壺系列。這新系列為該公司隨時隨地沖泡完全獨特兼香醇咖啡的專利三合一咖啡濾壓壺，帶來全新五種顏色。這是繼 AeroPress Clear 推出不到一年，並僅在推出限量版 AeroPress Clear Pink 迅速售罄幾個月後，首次推出包括 Clear Purple、Clear Blue、Clear Red、Clear Green 和 Clear Black 五種顏色的 AeroPress Clear Colors 系列。AeroPress Clear Colors 咖啡濾壓壺，現於 AeroPress.com 有售。

AeroPress 首席市場總監 David Cole 表示：「這是 AeroPress 首次發佈完整顏色系列，為咖啡愛好者的廚房或旅程增添一點品味。隨着母親節、父親節和畢業季送禮佳節即將來臨，AeroPress Clear Colors 及時帶來合適兼貼心的禮物。」

AeroPress Clear Colors 系列以唯一經過精心設計的咖啡濾壓壺，加入現有 AeroPress Original、AeroPress XL、AeroPress Go 和 AeroPress Clear 系列。這系列可以完美控制研磨大小、溫度和浸泡時間，提供完全自訂咖啡體驗。AeroPress 咖啡濾壓壺擁有專利的方便攜帶設計，提供極速沖泡過程（60 秒內即可完成）。使用者可以隨時隨地沖泡數過百種獨特香醇咖啡，包括招牌 AeroPress 沖泡、冷泡和濃縮咖啡。使用者現在更可將香芋、炭燒或抹茶拿鐵，搭配自己喜歡的咖啡濾壓壺，並可從頭到尾欣賞多姿多彩的沖泡過程。

AeroPress 行政總裁 Gerard Meyer 表示：「同樣，AeroPress Clear Colors 以透明兼防碎的 Tritan™ 製成，實現品牌提供功能兼時尚咖啡濾壓壺的承諾。我們咖啡濾壓壺擁有熱情愛好者群，這些時尚設計和顏色均為他們前所未見，均適合愛好者在家居或旅途中，收藏和展示。」

AeroPress Clear Colors 系列均在美國製造，可於洗碗機清洗，每個 49.95 美元。現已於 AeroPress.com 有售，而未來幾個月更於 Amazon 上架，以及經國內經銷商和國際經銷商推出市面。

如欲更多 AeroPress、沖泡方法、未來創新和其他的資料，請瀏覽 AeroPress.com 或於 Instagram 、 TikTok 和 YouTube 關注。

關於 AEROPRESS

AeroPress 咖啡濾壓壺為全球 60 多個國家／地區的咖啡愛好者，提供可隨地沖泡完美咖啡的器具。這獨特技術將三種最佳沖泡技術合而為一個容易使用、方便攜帶兼經濟實惠的咖啡濾壓壺。咖啡愛好者利用法式咖啡濾壓壺，享受一杯獨特香醇，絲絨細滑、醇厚濃縮，留有餘韻的深烘咖啡。AeroPress 咖啡濾壓壺，設計經典，帶來令人驚喜的快速沖泡過程。深受咖啡師、世界咖啡冠軍和嚴格日常咖啡飲用者喜愛，並於網上得到超過 55,000 條五星級評分。如欲更多 AeroPress 資料，請瀏覽 AeroPress.com 或於 Instagram 、 TikTok 和 YouTube 關注。

Tritan 是 Eastman Chemical Company 的商標。

SOURCE AeroPress