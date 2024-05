AGCO Agriculture Foundation faz doação à BrazilFoundation para apoiar a resposta às enchentes no sul do Brasil

O acordo também permite que funcionários, revendedores e outros apoiem diretamente o esforço de resposta

DULUTH, Geórgia, 14 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Após as enchentes catastróficas no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, a AGCO Agriculture Foundation (a "Fundação"), uma fundação privada, com a visão de prevenir e aliviar a fome através do desenvolvimento agrícola sustentável, está doando US$ 100 mil à BrazilFoundation e criando um fundo assessorado por doadores para que outros contribuam para a assistência humanitária. O dinheiro arrecadado através da colaboração com a BrazilFoundation será utilizado para prestar assistência emergencial e apoiar esforços de recuperação a longo prazo para comunidades impactadas na região.

Doe agora para a BrazilFoundation.

"Estamos devastados pela trágica situação de inundação no Brasil, que resultou na perda de vidas, casas e empresas", disse Roger Batkin, Presidente da AGCO Agriculture Foundation. "Este desastre natural nos afeta de perto, com centenas de funcionários da AGCO e diversas instalações da AGCO impactadas diretamente. Nossa equipe no terreno já vem trabalhando 24 horas por dia, recolhendo e distribuindo donativos, fornecendo abrigo, bem como preparando e servindo milhares de refeições para apoiar seus colegas e comunidades. A doação da Fundação é mais uma forma de ajudarmos as pessoas afetadas na região enquanto navegam pela recuperação e reconstrução que têm pela frente."

Como doar para as enchentes no Brasil

A AGCO Agriculture Foundation convida funcionários, revendedores, parceiros e amigos em todo o mundo a doar aos esforços de socorro às enchentes no Brasil através do fundo assessorado por doadores. Cada doação será direcionada a organizações sem fins lucrativos no Brasil para oferecer ajuda humanitária imediata e contribuir com os esforços de reconstrução das pessoas afetadas pela crise das enchentes.

Para doar, clique na página Resposta às enchentes no Brasil ou digitalize o código QR.

Sobre a AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) é líder mundial em projeto, fabricação e distribuição de máquinas agrícolas e tecnologia de agricultura de precisão. A AGCO agrega valor aos fazendeiros e clientes OEM por meio de seu portfólio de marcas diferenciadas, incluindo marcas centrais como Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, PTx e Valtra®. A linha completa de equipamentos, soluções agrícolas inteligentes e serviços da AGCO ajuda os agricultores a alimentar nosso mundo de forma sustentável. Fundada em 1990 e com sede em Duluth, Geórgia, EUA, a AGCO teve vendas líquidas de cerca de US$ 14,4 bilhões em 2023. Para mais informação, acesse www.AGCOcorp.com. Para notícias, informações e eventos da empresa, siga-nos no X: @AGCOCorp. Para notícias financeiras no X, siga a hashtag #AGCOIR.

Sobre a AGCO Agriculture Foundation

Fundada pela AGCO Corporation (NYSE: AGCO) em 2018, a AGCO Agriculture Foundation é uma fundação privada com a visão de prevenir e aliviar a fome. A Fundação promove programas de impacto que apoiam a segurança alimentar, o desenvolvimento agrícola sustentável e constroem a infraestrutura agrícola necessária em comunidades agrícolas marginalizadas. A Fundação tem sua sede em Vaduz, Liechtenstein e suas operações são gerenciadas a partir de Abbey Park, Stoneleigh, Reino Unido. Para mais informação, acesse https://www.agcofoundation.org/

A BrazilFoundation é uma organização sem fins lucrativos conforme a Seção 501(c)(3) do Código Tributário dos EUA, EIN 13 4131482.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2412277/brazil_foundation_aaf.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2392372/4704729/AGCO_Agriculture_Foundation_Logo.jpg

FONTE AGCO Corporation