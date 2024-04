AGCO lança a PTx, um portfólio de agricultura de precisão para acelerar a transformação tecnológica

A nova marca líder combina as tecnologias de precisão da Precision Planting e da PTx Trimble

DULUTH, Geórgia, 8 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A AGCO Corporation (NYSE: AGCO), líder global em projeto, fabricação e distribuição de máquinas agrícolas e tecnologia de agricultura de precisão, anunciou hoje o lançamento da PTx, uma nova marca que representa seu portfólio de agricultura de precisão. A PTx combina tecnologias de agricultura de precisão dos pilares da pilha de tecnologia da AGCO: Precision Planting e sua mais nova joint venture (JV), a PTx Trimble.

O alinhamento estratégico dessas marcas facilitará o rápido crescimento da transformação tecnológica da AGCO e dará suporte ao futuro desenvolvimento e distribuição de tecnologias agrícolas de última geração para agricultores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs).

A PTx atenderá aos agricultores de todo o mundo por meio de três abordagens de entrada no mercado. Os revendedores especializados em agricultura de precisão ajudarão os agricultores a reequipar praticamente qualquer marca ou safra de equipamentos que já possuam com as tecnologias mais recentes. A PTx também expandirá suas relações com mais de 100 parceiros OEM que podem integrar produtos do portfólio da PTx diretamente na fábrica. Da mesma forma, as novas máquinas das principais marcas da AGCO – Fendt, Massey Ferguson e Valtra – também oferecerão tecnologia de fábrica do portfólio PTx.

Seth Crawford, vice-presidente sênior e gerente geral da PTx, liderará a nova organização como uma plataforma de agricultura de precisão de frota mista líder do setor, atendendo aos agricultores de todos os cantos do mundo.

"Acreditamos que a tecnologia deve dar aos agricultores a flexibilidade de trabalhar com todas as marcas e durante todo o ciclo da safra", disse Crawford. "Por meio das ofertas do portfólio PTx na Precision Planting e na PTx Trimble, forneceremos soluções de agricultura de precisão simples e perfeitamente compatíveis. Sabemos que a agricultura é mais fácil quando as plataformas se comunicam entre si – e quando esses sistemas são projetados e apoiados por especialistas que entendem os agricultores. "Isso é o que a PTx está prometendo aos nossos clientes ao redor do mundo."

O nome PTx tem raízes na herança da AGCO: agricultura de precisão (P) e tecnologias avançadas (T) que multiplicam (x) o impacto que cria para os agricultores por meio de tecnologias perfeitas, inteligentes e centradas no agricultor.

O símbolo representa as linhas e campos precisos na agricultura e conta uma história de conexão global. Para apresentar uma oferta unificada ao mercado, a identidade visual da Precision Planting está evoluindo como parte do novo portfólio de marcas PTx, enquanto mantém a conhecida planta de milho da marca como uma homenagem à sua rica herança. A identidade visual do PTx Trimble espelha a da marca principal PTx.

A AGCO concluiu a transação da JV com a Trimble em 1º de abril de 2024, para formar a PTx Trimble. Andrew Sunderman foi nomeado gerente-geral da PTx Trimble. Os 12 anos de experiência de Sunderman em várias funções globais da AGCO, incluindo liderar recentemente a equipe de integração da JV, o posicionam bem para administrar este negócio.

"Os agricultores dependem de tecnologias de agricultura de precisão para aumentar os rendimentos, diminuir o desperdício e maximizar seus recursos", disse Sunderman. "O lançamento da PTx e o início da joint venture PTx Trimble nos permitem atender melhor os agricultores, oferecendo-lhes soluções de adaptação e de fábrica para alcançar seus objetivos financeiros e operacionais."

Keith Crow continuará liderando a Precision Planting como gerente-geral.

A PTx se junta ao portfólio global líder da AGCO, que inclui Fendt, Massey Ferguson, GSI e Valtra. Para saber mais sobre PTx, acesse www.ptxag.com.

Sobre a AGCO

A AGCO (NYSE: AGCO) é líder global em projeto, fabricação e distribuição de máquinas agrícolas e tecnologia de agricultura de precisão. A AGCO agrega valor aos fazendeiros e clientes OEM por meio de seu portfólio de marcas diferenciadas, incluindo marcas centrais como Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, PTx e Valtra®. A linha completa de equipamentos, soluções agrícolas inteligentes e serviços da AGCO ajuda os agricultores a alimentar nosso mundo de forma sustentável. Fundada em 1990 e com sede em Duluth, Geórgia, EUA, a AGCO teve vendas líquidas de aproximadamente US$ 14,4 bilhões em 2023. Para obter mais informações, acesse www.AGCOcorp.com. Para notícias, informações e eventos da empresa, siga-nos no X: @AGCOCorp. Para notícias financeiras no X, siga a hashtag #AGCOIR.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=BXfoQxPNZK0

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2381403/ptx_Logo. jpg

FONTE AGCO Corporation