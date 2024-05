AI Day do EBANX: AWS, Google Cloud e Microsoft juntos sobre como potencializar negócios por meio de IA

AI Day do EBANX reúne insights valiosos de pioneiros do setor sobre as oportunidades e obstáculos apresentados por esta tecnologia transformadora, ao mesmo tempo em que vislumbra o futuro

CURITIBA, Brazil, 16 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O EBANX, fintech global especializada em soluções de pagamento para mercados em ascensão, realiza nesta quinta-feira (16 de maio) evento especial para discutir o futuro dos negócios, dos pagamentos e do trabalho com Inteligência Artificial. Organizado pelo CEO e Cofundador do EBANX, João Del Valle, e pelo CPTO do EBANX, Fabio Scopeta, na sede da fintech em Curitiba (PR), o evento conta com especialistas convidados da AWS, Google Cloud e Microsoft, três empresas líderes em tecnologia que estão na vanguarda do desenvolvimento e implantação da IA, para liderar a conversa e compartilhar insights valiosos sobre suas jornadas no uso de dados e IA generativa para impulsionar a inovação em meio ao cenário dinâmico de hoje.

"O AI Day do EBANX é um evento feito sob medida para os apaixonados por inovação e curiosos sobre como a IA está revolucionando o mundo. Foi cuidadosamente pensado para proporcionar uma experiência educacional, provocativa e imersiva para todos os ebankers", diz Scopeta. "É uma oportunidade de aprender com os principais especialistas da indústria de IA, como parte de nossos esforços contínuos de educação e treinamento em tecnologia avançada destinados a todos os ebankers. A iniciativa reforça o compromisso do EBANX de ser o melhor parceiro de pagamentos para nossos clientes em mercados em ascensão".

Em um dia de conteúdo, o AI Day inclui sessões de abertura, palestras estilo TED, cases de sucesso e sessões de pitch. Além disso, os especialistas convidados conduzirão workshops para explorar estratégias práticas de uso da IA generativa para impulsionar resultados de negócios, identificando oportunidades para empregar esses recursos emergentes no dia a dia do trabalho, como criação de agentes de conversação ou um assistente específico de negócios.

Participando do AI Day para compartilhar seus conhecimentos e insights, estão Evandro Franco, Arquiteto Especialista de Soluções de AI/ML, Felipe Pojo, Head de AI/ML Brazil, e Hellen Rosa, Arquiteta de Soluções, da AWS; João Garrido, Engenheiro de IA, e Renato Nobre, Consultor Sênior de Inovação, do Google Cloud; e Marcus Da Rocha, Executivo de Vendas, Stéfany Mazon, Diretora de Vendas Azure, e Tania Cosentino, Presidente da Microsoft Brasil, da Microsoft.

Hackathon 2024



O AI Day acontece às vésperas de mais um grande evento interno de tecnologia e inovação realizado anualmente pelo EBANX, o Hackathon, uma iniciativa para incentivar a criatividade, colaboração entre equipes e departamentos e pensar fora da caixa para encontrar soluções e novas ideias para problemas do mundo real.

O Hackathon 2024 tem foco em soluções para os desafios da área de Operações do EBANX, responsável por processos essenciais como desempenho de pagamentos e prevenção de fraudes. O evento acontecerá nos dias 17 e 18 de maio, e a cerimônia de premiação será realizada no dia 23 de maio.

