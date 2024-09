Alastin®, marca premium de skincare, chega ao Brasil com oito novos produtos que irão revolucionar os cuidados com a pele

Com tecnologia exclusiva TriHex®, sistema inovador que estimula a produção de elastina e colágeno, marca aposta nos cuidados para a pele e promete um skincare da nova geração, com resultados clinicamente comprovados

SÃO PAULO, 18 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Galderma, empresa especializada em dermatologia e cuidados com a pele, acaba de lançar no Brasil a marca de dermocosméticos Alastin®, com oito novos produtos. A linha premium de skincare, desenvolvida para rotina diária de cuidados com a pele, chega ao país trazendo uma tecnologia inovadora, com o objetivo de oferecer resultados avançados para os consumidores, combinando o seu uso, inclusive, aos procedimentos estéticos.

Com 45 estudos clínicos publicados – um grande diferencial no mercado de dermocosméticos – e reconhecida como uma das marcas preferidas entre os médicos nos Estados Unidos para pré e pós-procedimentos estéticos1, o lançamento oferece soluções que vão além do skincare tradicional, proporcionando tanto cuidados diários para o gerenciamento do envelhecimento da pele, quanto para ser utilizado antes e depois de procedimentos estéticos1. Com produtos formulados com ingredientes de alta qualidade e tecnologia avançada, a marca promete uma revolução nos cuidados com a pele, promovendo resultados visíveis e duradouros.

"Com estes produtos inovadores, trazemos um novo conceito de dermatologia regenerativa para o Brasil, oferecendo aos nossos consumidores uma experiência de skincare de nova geração para redefinir os padrões de cuidados com a pele. Alastin® chega com a proposta de marca premium de skincare com numerosos estudos científicos. Gostamos de falar que existe Ciência, e existe a Ciência de Alastin®", celebra Fernando Lopes, Diretor de Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica da Galderma no Brasil.

Inovação com TriHex2-4 Technology®

No coração da eficácia dos produtos Alastin® estão as formulações a base de peptídeos. Os lançamentos possuem a exclusiva e patenteada Tecnologia TriHex®2-4, que remove, restaura e repõe a elastina e o colágeno da pele8. Desta forma, a tecnologia promove mudanças visíveis na pele, contribuindo para uma melhor elasticidade11, promovendo assim uma aparência mais jovem12.

A dermatologista Adriana Vilarinho (CRM- SP0078300), membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD), explica que os avanços em novas tecnologias para os cuidados com a pele permitem oferecer soluções e resultados mais visíveis nos cuidados diários e complementares aos consumidores. "Fico muito feliz em acompanhar de perto o movimento que visa aprimorar os cuidados com a pele. Essa busca por inovação constante é crucial para oferecermos tratamentos mais eficazes, seguros e personalizados aos nossos pacientes. O futuro da dermatologia reside nesse compromisso com a ciência e a busca por soluções cada vez melhores", destaca.

Um portfólio cuidadosamente desenvolvido

A marca Alastin® chega ao país com oito produtos cuidadosamente formulados, cada um com um papel essencial no cuidado da pele. Estes produtos são o resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento, e agora estão disponíveis para os consumidores brasileiros, prontos para transformar a forma como cuidam da pele.

De acordo com o médico dermatologista Dr. Daniel Dziabas (CRM- SP0138293), membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD), contar com uma linha de dermocosméticos diversificada facilita o trabalho dos profissionais de saúde, pois permite a maior oferta de opções que atendam necessidades específicas. "Isso fortalece a relação de confiança, essencial para o sucesso de qualquer tratamento. Além disso, sabemos que uma rotina de cuidados com a pele completa e eficaz vai muito além de um único produto, por isso as opções disponíveis permitem garantir a saúde e a beleza da pele em todas as fases da vida", afirma.

Os produtos da marca se dividem em duas categorias principais: "Cuidados Diários Pró-Aging" e "Pré e Pós-Procedimentos Estéticos". A primeira combate os sinais de envelhecimento, fortalecendo, hidratando e protegendo a pele. Já a segunda, acelera e auxilia a recuperação da pele para procedimentos estéticos. Essas categorias oferecem um protocolo completo para diferentes necessidades e etapas do cuidado com a pele.



A dermatologista Dra. Maria Bussade (CRM- SP0118804), membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD), explica a importância de produtos específicos para esses dois momentos. "Utilizar dermocosméticos específicos para o pré e pós-procedimento é essencial para potencializar os resultados, porque eles preparam a pele para o procedimento e otimizam a recuperação, além de ajudarem com os resultados. Já os produtos específicos para o cuidado pró-aging, com ativos que combatem os sinais da idade, são fundamentais para manter a pele jovem, saudável e bonita por mais tempo", explica.

Confira o portfólio da marca:

Alastin® Skin Nectar é um sérum facial com efeito calmante que pode ser utilizado após procedimentos estéticos com lasers5. Promove menor tempo de recuperação, maior redução de lentigos e melhora global da qualidade da pele6. Estudos comprovam que 100% dos usuários relataram uma pele mais tonificada, aliviada e calma imediatamente após a primeira aplicação7*. Possui também exclusiva tecnologia TriHex®2-4, que estimula a produção natural de elastina e colágeno da pele8, e auxilia a recuperação da pele pós-procedimento estético.

Alastin® TransFORM Body Complex foi especialmente desenvolvido para a pele do corpo, podendo ser utilizado após procedimentos estéticos corporais ou em uso diário para gerenciar o envelhecimento da pele. Este complexo aumenta a hidratação da pele em 57,27% após 30 minutos da primeira aplicação, mantendo-a hidratada por 24 horas9 e visivelmente tonificada10**. Inclui exclusiva tecnologia TriHex®2-4 para estimular a produção natural de elastina e colágeno da pele8.

Alastin® INhance Sérum foi projetado para complementar tratamentos injetáveis e reduzir hematomas. Este sérum contém uma ponta aplicadora refrescante, e inclui exclusiva tecnologia TriHex®2-4, que estimula a produção natural de elastina e colágeno na pele8, o que contribui para uma pele com melhor elasticidade11.

Alastin® Restorative Skin Complex é um sérum facial pró-aging que reduz rugas e melhora a textura da pele. Além disso, conta com exclusiva tecnologia TriHex®2-4, que estimula a produção natural de elastina e colágeno da pele8. Também reduz as manifestações do fotoenvelhecimento, que foi percebida por usuários através da melhora de linhas finas e rugas na face, testa e área dos olhos, promovendo assim uma aparência de pele mais jovem12***.

Alastin® Restorative Eye Complex é um creme pró-aging para a área dos olhos, que ajuda a reduzir bolsas e olheiras, melhorando a aparência geral dessas áreas13. Os usuários notaram uma evolução clínica perceptível a partir da 4ª semana de uso, com uma melhoria global da pele do contorno dos olhos13.

Alastin® Restorative Neck Complex é um creme pró-aging com formulação específica para os cuidados do pescoço e colo, que recupera a barreira cutânea14 e aumenta a hidratação em 64,74% apenas 30 minutos após a aplicação15.

Alastin® HA Immerse Sérum é um sérum facial que contém ácido hialurônico e ajuda a aumentar instantaneamente a hidratação da pele. Estudos demonstram que 98% dos usuários sentiram a pele mais macia imediatamente após a aplicação16****.

Alastin® Brightening A-Luminate Sérum é um sérum uniformizador do tom da pele, que visa melhorar a aparência de manchas indesejadas. Com tecnologia comprovada Path-3, estudos clínicos mostraram que o produto é superior a hidroquinona 4%17*****, promovendo o clareamento de manchas e uniformizando o tom da pele18.

Vale ressaltar que é importante conversar com o seu médico dermatologista antes de iniciar qualquer cuidado com a sua pele. Saiba mais em: https://alastin.com.br/.

