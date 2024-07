MIAMI, 1 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Aleph Group, líder global na conexão das principais plataformas de mídia digital com anunciantes e consumidores em mercados principalmente emergentes, anunciou hoje a aquisição da Entravision Global Partners ("EGP"), a unidade de negócios de parceria comercial digital da Entravision Communications Corporation.

Aleph Group adquire o negócio de publicidade digital da Entravision

Esse movimento estratégico expande significativamente a presença global da Aleph, solidificando sua posição como o único ponto de acesso para plataformas globais de mídia digital que pretendem atrair o público da América Latina, Ásia-Pacífico (APAC), Oriente Médio, África e Europa. A Aleph agora chega a mais de 140 países, capacitando mais de 60 plataformas de mídia digital e mais de 26.000 anunciantes com acesso incomparável a um público total de 3 bilhões de consumidores.

Principais benefícios da aquisição:

Alcance global inigualável: por meio dessa aquisição, a Aleph fortalece sua presença em 29 mercados, através do Sudeste Asiático (antiga MediaDonuts), América Latina e América Central (antiga Cisneros Interactive), ampliando seus relacionamentos com parceiros como TikTok, X (antigo Twitter), Spotify, Pinterest, Criteo, Snapchat e outros.

por meio dessa aquisição, a Aleph fortalece sua presença em 29 mercados, através do Sudeste Asiático (antiga MediaDonuts), América Latina e América Central (antiga Cisneros Interactive), ampliando seus relacionamentos com parceiros como TikTok, X (antigo Twitter), Spotify, Pinterest, Criteo, Snapchat e outros. Mercados fortalecidos por esta aquisição: Latam: México, Brasil, Argentina , Colômbia, Chile , Peru , Porto Rico, Equador , República Dominicana, Guatemala , Costa Rica , Uruguai, Panamá, Bolívia, Paraguai, Nicarágua, Honduras , El Salvador . APAC: Índia, Indonésia, Tailândia, Filipinas, Malásia, Vietnã, Cingapura, Coreia do Sul, Taiwan , Hong Kong , Mongólia.



Gaston Taratuta, CEO e fundador da Aleph Group, declarou:

A aquisição da EGP é um marco importante para a Aleph. Temos grande respeito pelo que eles construíram como um concorrente digno. As raízes profundas da EGP nos principais mercados da América Central e da APAC fazem com que essa aquisição complemente perfeitamente nossa rede global atual. Agora, a Aleph é o único e incontestável líder global na viabilização do marketing digital em economias emergentes. Enquanto a Aleph se aproxima do seu aniversário de 20 anos em 2025, estamos construindo uma empresa de múltiplas gerações e esperamos continuar crescendo e obtendo sucesso. A mudança do PIB off-line para o on-line está acelerando, e temos o compromisso de promover a comunicação digital, os pagamentos e a educação nesses mercados.

Compromisso inabalável da Aleph Group:

A principal missão da Aleph Group é tornar o mundo digital mais acessível, promovendo o crescimento econômico e capacitando as comunidades por meio da transformação digital. "Acreditamos que o acesso muda o mundo", afirma o manifesto da empresa. Essa aquisição reforça ainda mais o compromisso da Aleph de fornecer uma plataforma de educação em mídia digital para equipar profissionais com habilidades essenciais e promover a colaboração sem fronteiras por meio de uma equipe global de especialistas que falam mais de 60 idiomas. O modelo de negócios exclusivo da Aleph permite que os parceiros monetizem seu inventário de publicidade digital exclusivamente em mercados emergentes. Os anunciantes locais e globais se beneficiam de um único ponto de acesso, onde a Aleph fornece treinamento, gera receita e lida com todas as atividades de pagamento internacionais, simplificando o processo de publicidade nas plataformas globais.

Sobre a Aleph

A Aleph é uma empresa global de publicidade digital que opera em mais de 140 países, conectando mais de 26.000 anunciantes com mais de 3 bilhões de consumidores. Através de parcerias com mais de 60 plataformas de mídia digital líderes, incluindo TikTok, X, Microsoft, Google e outras. A Aleph capacita empresas e comunidades em mercados carentes, construindo e fornecendo tecnologias proprietárias com soluções localizadas, oferecendo equipes locais de especialistas do setor e da plataforma.

O Digital Ad Expert, a principal plataforma educacional da Aleph, dedica-se a oferecer programas de aprendizagem de primeira linha. Oferecendo certificações para indivíduos e soluções personalizadas para empresas e governos, o Digital Ad Expert garante iniciativas educacionais completas e eficazes para todos.

Além de conectar e educar, a Aleph também facilita pagamentos internacionais e subscrição de crédito por meio da Aleph Payments. Nosso objetivo é tornar o mundo digital mais propício ao crescimento econômico e oportunidades para todos.

Fundado em 2005 e liderado pelo CEO Gaston Taratuta, a Aleph cresceu para mais de 1.400 funcionários em mais de 75 escritórios e recebeu investimentos de grandes parceiros como CVC Partners, Mercado Libre, Sony, Twitter e Snap.

