邁阿密2024年7月2日 /美通社/ -- Aleph Group 今天宣佈完成收購 Entravision Communications Corporation 的數碼商業合作夥伴業務單位 Entravision Global Partners (「EGP」)，其中 Aleph Group 是連接全球領先的數碼傳媒平台和主要新興市場的廣告商和消費者的全球領導者。

這項策略性舉措將極大拓展 Aleph 的全球業務版圖，鞏固了其作為全球數碼傳媒平台接觸拉丁美洲、亞太地區 (APAC)、中東、非洲和歐洲受眾的唯一入口的地位。Aleph 目前覆蓋超過 140 個國家/地區，為 60 多個數碼傳媒平台和超過 26,000 個廣告商提供服務，幫助他們接觸合共 30 億的消費者。

Aleph Group 收購 Entravision 的數碼廣告業務

收購的主要優勢：

無可比擬的全球覆蓋範圍 ：透過此次收購，Aleph 加強了在東南亞（前為 MediaDonuts）、拉丁美洲和中美洲（前為 Cisneros Interactive）29 個市場的業務，擴大其與 TikTok、X（前為 Twitter）、Spotify、Pinterest、Criteo、Snapchat 等合作夥伴的合作。

：透過此次收購，Aleph 加強了在東南亞（前為 MediaDonuts）、拉丁美洲和中美洲（前為 Cisneros Interactive）29 個市場的業務，擴大其與 TikTok、X（前為 Twitter）、Spotify、Pinterest、Criteo、Snapchat 等合作夥伴的合作。 透過此次收購加強市場佈局：

拉丁美洲： 墨西哥、巴西、阿根廷、哥倫比亞、智利、秘魯、波多黎各、厄瓜多爾、多明尼加共和國、危地馬拉、哥斯達黎加、烏拉圭、巴拿馬、玻利維亞、巴拉圭、尼加拉瓜、洪都拉斯、薩爾瓦多。

墨西哥、巴西、阿根廷、哥倫比亞、智利、秘魯、波多黎各、厄瓜多爾、多明尼加共和國、危地馬拉、哥斯達黎加、烏拉圭、巴拿馬、玻利維亞、巴拉圭、尼加拉瓜、洪都拉斯、薩爾瓦多。 亞太地區： 印度、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、越南、新加坡、韓國、台灣、香港、蒙古。

Aleph Group 行政總裁兼創始人 Gaston Taratuta 表示：

收購 EGP 對 Aleph 來說是重要的里程碑。我們非常尊重他們作為一位值得尊敬的競爭對手所取得的成就。EGP 在中美和亞太主要市場的根源深遠，這項收購完美補充了我們現有的全球網絡。目前，Aleph 是新興經濟體中數碼行銷方面唯一且無可爭議的全球領導者。2025 年是 Aleph 成立 20 週年之際，我們正打造代代相傳的事業，並期待持續增長和成功。離線生產總值正加速向在線生產總值 (GDP) 轉移，我們致力於推動這些市場的數碼通訊、支付和教育的發展。

Aleph Group 堅定的承諾：

Aleph Group 的核心使命是使數碼世界更易於使用，透過數碼轉型促進經濟增長和賦予社區力量。「我們相信資訊的獲取能改變世界」，該公司的宣言中指出。此次收購進一步加強了 Aleph 對提供數碼傳媒教育平台的承諾，為專業人士培養基本技能，並透過深諳 60 多種語言的全球專家團隊來促進無邊界的合作。Aleph 的獨特商業模式賦予合作夥伴在新興市場獨家獲利於其數碼廣告庫存的能力。本地和全球廣告客戶可以享受單一入口的便利，Aleph 在此平台提供教育、創造收益以及處理所有跨境支付活動，簡化了在全球平台刊登廣告的流程。

新聞聯絡：

[email protected] 全球通訊經理 Adam Bezeczky

可透過 Hudson Sandler

Andrew Leach、Adam Joste-Smith、Hudson Sandler 聯絡 - [email protected]

關於 Aleph

Aleph 是一家在業務直達 140 多個國家/地區的全球數碼廣告公司，連接超過 26,000 名廣告商和超過 30 億消費者。與 60 多個領先的數碼傳媒平台（包括 TikTok、X、Microsoft 和 Google）建立合作。Aleph 透過建立和提供擁有自主知識產權的技術，以及配備本地化解決方案，助力服務不足市場的企業和社區，並提供由業界和平台專家組成的本地團隊。

Digital Ad Expert 是 Aleph 的頂尖教育平台，致力於提供業界領先的學習計劃。Digital Ad Expert 為個人提供認證，並為企業和政府提供專屬案，確保所有人都能獲得全面而有效的教育計劃。

除了連接和教育之外，Aleph 還透過 Aleph Payments 促進跨境支付和信用承保。我們的目標是使數碼世界能進一步促進經濟增長且為所有人創造機會。

Aleph 成立於 2005 年，由行政總裁 Gaston Taratuta 領導，在 75 多個辦事處擁有超過 1,400 名員工，並獲得了 CVC 合作夥伴、Mercado Libre、Sony、Twitter 和 Snap 等主要合作夥伴的投資。

SOURCE Aleph Group, Inc