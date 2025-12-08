Aliança para IA Inclusiva: Uma Coalizão Global Aberta para Construir IA que Sirva Bilhões, Não Apenas Alguns

WASHINGTON e LONDRES e NAIRÓBI, Quênia e NOVA DÉLHI e CINGAPURA, 8 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Hoje, a BFA Global, a Caribou e a MSC anunciaram a Aliança para IA Inclusiva, uma coalizão aberta para garantir que a próxima geração de IA crie oportunidades, e não desigualdade. Até 2030, a Aliança pretende oferecer soluções responsáveis para 100 milhões de pessoas e mobilizar US$100 milhões em financiamento conjunto.

Ajay Banga, presidente do Grupo Banco Mundial, alertou: "A IA em larga escala criará inicialmente uma maior disparidade entre o mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento. No entanto, a IA em pequena escala – modelos locais implementados em dispositivos locais – será incrivelmente produtiva."

A IA transformará economias e sistemas públicos, mas uma lacuna já está surgindo: entre os países que podem arcar com a tecnologia e aqueles que não podem; entre as empresas capazes de adotá-la e aquelas excluídas; e entre as pessoas com acesso e aquelas sem acesso. Sem a liderança dos mercados emergentes, a IA será projetada com premissas que não refletem a realidade da maioria da mundial.

Prateek Shrivastava, CEO da BFA Global, afirmou: "Ao unirmos forças para mobilizar recursos, podemos fornecer soluções significativas de IA para centenas de milhões de pessoas."

Jessica Osborne, CEO da Caribou, observou: ""A IA transformará a maneira como as pessoas trabalham, aprendem e acessam serviços. Esta Aliança garante que as partes interessadas locais tenham acesso à IA que reflita sua realidade."

A Aliança é um esforço colaborativo para impulsionar a IA inclusiva para serviços financeiros, agricultura, resiliência climática e serviços públicos digitais em todo o mundo. Seu trabalho está organizado em seis pilares:

Criar infraestrutura fundamental de IA. Fornecer soluções práticas de IA em pequena escala. Firmar parcerias com universidades em IA responsável. Desenvolver ferramentas operacionais que funcionem em ambientes com poucos recursos e baixa conectividade. Apoiar governos, instituições financeiras de desenvolvimento, órgãos reguladores e entidades regionais. Criar compartilhados de conjuntos de dados, estudos de caso e kits de ferramentas.

Graham Wright, copresidente da MSC, alertou: "Países sem infraestrutura digital, mão de obra qualificada ou estruturas regulatórias adequadas podem se tornar ainda mais marginalizados."

Provedores de tecnologia, instituições financeiras de desenvolvimento, empresas de consultoria, investidores, governos, instituições de pesquisa e organizações da sociedade civil são convidados a participar.

